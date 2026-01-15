提防假冒人口普查統計員！警方提醒市民：緊記無須提供身份證等敏感資料

2026年人口普查由本月起至12月底全年進行，但近日有市民遇上騙徒假冒人口普查統計員上門家訪，查問個人私隱資料，甚至要求出示身份證！騙徒身穿灰色背心、攜帶偽造職員證件及平板電腦，企圖混淆視聽。

反詐騙協調中心提醒市民：

● 人口普查受訪者無須提供身份證號碼、資產資料、信用卡或銀行戶口等敏感資料

● 政府統計處會於面談前預先發出通知信；若未收到通知信而有人自稱統計員上門，請提高警惕

● 正規統計員會穿著印有政府統計處徽號的灰色背心制服，並攜帶統計員身份證及政府統計處簽發的身份證明書，以供查閱

● 住戶應先核實統計員身份，才讓其進入家中進行訪問

● 如有疑問，可即時致電普查熱線 18 2026 核實統計員身份

● 若住戶未曾透過任何途徑回覆問卷或聯絡政府統計處，統計處不會主動致電、發送電郵或短訊。統計員致電香港境內住戶跟進時，來電顯示號碼只會是 18 2026

● 如懷疑遇上詐騙，請立即致電「防騙易18222」熱線（24小時服務）求助

2026人口普查

網址：https://www.censtatd.gov.hk/tc/page_2605.html