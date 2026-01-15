歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

總統被擄事件
財富管理 財識兼收

總統被擄事件
開市Good Morning

港股27000大關受阻 伺機作突破？
開箱CHANEL Rouge Noir系列！限量四色眼影胭脂...
Beauty

開箱CHANEL Rouge Noir系列！限量四色眼影胭脂...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
提防假冒人口普查統計員！警方提醒市民：緊記無須提供身份證等敏感資料
理財智慧

提防假冒人口普查統計員！警方提醒市民：緊記無須提供身份證等敏感資料

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:反詐騙協調中心

　　2026年人口普查由本月起至12月底全年進行，但近日有市民遇上騙徒假冒人口普查統計員上門家訪，查問個人私隱資料，甚至要求出示身份證！騙徒身穿灰色背心、攜帶偽造職員證件及平板電腦，企圖混淆視聽。

 

　　反詐騙協調中心提醒市民：

 

　　●    人口普查受訪者無須提供身份證號碼、資產資料、信用卡或銀行戶口等敏感資料

　　●    政府統計處會於面談前預先發出通知信；若未收到通知信而有人自稱統計員上門，請提高警惕

　　●    正規統計員會穿著印有政府統計處徽號的灰色背心制服，並攜帶統計員身份證及政府統計處簽發的身份證明書，以供查閱

　　●    住戶應先核實統計員身份，才讓其進入家中進行訪問

　　●    如有疑問，可即時致電普查熱線 18 2026 核實統計員身份

　　●    若住戶未曾透過任何途徑回覆問卷或聯絡政府統計處，統計處不會主動致電、發送電郵或短訊。統計員致電香港境內住戶跟進時，來電顯示號碼只會是 18 2026

　　●    如懷疑遇上詐騙，請立即致電「防騙易18222」熱線（24小時服務）求助

 

提防假冒人口普查統計員！警方提醒市民：緊記無須提供身份證等敏感資料

 

2026人口普查

網址：https://www.censtatd.gov.hk/tc/page_2605.html

 

Tags:#騙案#騙徒#人口普查#反詐騙協調中心#理財智慧#熱話#防騙視伏App#理財#防騙視伏器#人口普查統計員
Add a comment ...Add a comment ...
醫管局提醒市民提防虛假網站：偽冒可核實電子醫生證明書 誘使市民輸入個人資料
更多騙局大拆解文章
醫管局提醒市民提防虛假網站：偽冒可核實電子醫生證明書 誘使市民輸入個人資料

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
238
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
63%
不會，只屬姿態
27%
不確定
9%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處