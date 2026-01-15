歡迎回來

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:TheBigBounceHK

　　新一年人人彈起，步步高陞！《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》將於2月6日至22日（橫跨農曆年年初一至六）回歸西九文化區藝術公園大草坪，一家大小可於這個面積逾10萬平方呎的彈跳派對瘋狂放電。場地設有4大超巨型充氣遊樂區，包括全球最大充氣城堡、以及超過150米全港最長的充氣障礙賽道，今年黑夜彈跳派對以CantoPop為主題，指定日子更有型男與大家一齊彈跳。門票由即日起於網上公開發售$179起，而成人限定黑夜彈跳派對單人門票$199！
 

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

The Big Bounce巨型充氣樂園於 2024 年聖誕首次登陸香港，短短兩星期已吸引了超過76,000人入場，今年回歸香港！
 

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

 

　　全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce今個農曆新年回歸香港，再度為大家帶來獲健力士世界紀錄官方認證的國際級玩樂體驗。如果要以一個字形容︰大！整個充氣彈跳派對佔地共10萬平方呎。4個超巨型充氣遊樂區包括16,000平方呎的全球最大充氣城堡、超過150米長的障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場、運動迷必玩的巨型運動場Sport Slam體育狂熱，以及充滿神秘感的太空主題airSPACE Pink Alien外星人堡壘。
 

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

從障礙賽道起點一路前進到終極巨型滑梯，總共有30 個不同的障礙等你來挑戰

 

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

充滿神秘感的太空主題airSPACE Pink Alien外星人堡壘。

 

　　當中更包含多種互動性十足的玩樂元素，如競技籃球場、攀爬塔、多項球類運動、巨型滑梯及波波池等，適合好動的參加者挑戰不同競技點，與家人好友來一場平衝力大戰，絕對是農曆新年前後最佳爆汗修身運動！

 

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

參加者可挑戰競技籃球場、攀爬塔、多項球類運動、巨型滑梯及波波池等。

 

　　現場除了全日無間斷舉行的泡泡派對外，亦有不同的本地及海外DJ日夜駐場，為各位炒熱現場熾熱氣氛。特定日子舉辦INCUBASE Arena動漫Cosplay狂熱日，化身動漫角色一同彈跳。新增「黑夜大童玩樂」時段，一家大小都可以享受晚間彈跳的樂趣。

 

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

  

　　「黑夜彈跳派對」特設CantoPop主題音樂，於2026年2⽉6⽇及13⽇兩晚更特別邀請型男做特別嘉賓，⼀起在The Big Bounce 的全球最大充氣城堡上大玩特玩。現場更特設飲食攤位，各種環球美食及飲品全日供應。

 

即日起門票網上公售

 

　　即日起至2026年2月22日期間透過網上購票平台INCUTix：https://bit.ly/bbahk2026及Klook : https://s.klook.com/bigbounce2026購票，90 分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。

 

票價：幼童專屬場次（7歲或以下兒童或其家長 - 須各自購票）HK$179 

大童玩樂／黑夜大童玩樂場次（17歲或以下兒童或其家長 - 須各自購票）HK$179

黑夜彈跳派對（18歲或以上人士）[型男彈跳夜：2026 年2 ⽉6 ⽇及13⽇]HK$199

 

農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

 

Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站

開放日期：2026年2月6日至22日

開放時間：09:15am - 11:00pm（分時段）

時段 1  (幼童專屬場次)  09:15am – 10:45am

時段 2  (幼童專屬場次)  11:00am – 12:30pm

時段 3   (大童玩樂場次) 12:45pm – 2:15pm

時段 4   (大童玩樂場次) 2:30pm – 4:00pm

時段 5   (大童玩樂場次) 4:15pm – 5:45pm

時段 6   (黑夜大童玩樂場次) 6:00pm – 7:30pm

時段 7  (黑夜彈跳派對) 7:45pm – 9:15pm

時段 8   (黑夜彈跳派對) 9:30pm – 11:00pm

地點：香港西九文化區藝術公園大草坪

官方網站：https://thebigbounceasia.com/

 

Tags:#農曆新年好去處2026#西九The Big Bounce世界巡迴香港站#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#香港周圍遊#西九文化區#TheBigBounceHK#香港好去處
