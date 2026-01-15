Big MAC：美股新交易主題

特朗普入主白宮後，推出了不少驚世駭俗的大政策，顛覆了人們的三觀、摧毀了現有的秩序，引來金融市場的大起大落。華爾街也因此製造出稀奇古怪的交易暗代號，如TACO（Trump Always Chickens Out，指特朗普總在最後一秒鐘退縮）、TUNA（Trump Usually Negates Announcements，指特朗普發出大指令後，自己卻食言）。2025年，市場基本在這些交易策略下應付資產價格的大起大落。

今年初華爾街又流出Big MAC作為2026年的交易策略。Big MAC中的MAC，指的是Midterms Are Coming（中期選舉即將來臨）。Big MAC是Ned Davis Research的策略師Ed Clissold發明的，他認為特朗普政府將其政策重心和發力目標移向國內事務，圍繞著中期選舉來討好民意、提振共和黨的支持率，市場應該關心特朗普政策的轉向，以及由此產生的經濟、商業和市場影響。

Big MAC作為交易策略，在去年底被提出，在今年初的資產重新配置中開始顯現其趨勢。交易員相信特朗普不會在海外推出類似去年關稅戰那樣的極端激進「攘外」手段，會將注意力集中在「安內」措施上，紓緩民眾對生活成本上漲的憤怒，例如降低資金成本、增加就業機會、落實「大而美」減稅對企業和個人的幫助、加速「去監管」進程。

Big MAC指應對特朗普為中期選舉而討好選民的交易策略 (Shutterstock)

筆者相信，Big MAC的核心目標，是應對美國家庭的生活可承受性危機(Affordability Crisis)。美國人感受到的物價上漲程度，遠遠高過通脹指數所展現出來的。如果沒有在股市等資產升值上獲利，美國中產階層的實際購買力在迅速下降，經濟學家估計現在有42%美國家庭已經跌到ALICE（Asset Limited, Income Constrained, Employed）線之下，中產階層在淪陷，變得憤怒。

從白宮角度，政策發力點主要有三個維度。第一個是財政政策，多數內容已經放入去年夏季通過的《大而美法案》，其中對小費、加班費豁免徵稅的退稅支票，應該在今年上半年寄出（假定沒有新的政府停擺），這些對於在生活貧困線掙扎的低端家庭有立竿見影的幫助。不過《大而美法案》總體上給高收入家庭的福利更大，所以特朗普政府迫切需要更進一步的紓緩措施幫助基層選民。

「去監管」，是特朗普競選時的承諾，為金融機構和科技企業鬆綁，筆者相信政策所帶來的企業運營和盈利上的好處會慢慢浮現。特朗普最近揚言要將信用卡貸款的最高利率限制在10厘之下，如果成功推行，這對依靠信用卡過活的美國人，是一個很大的幫助。

Big MAC的重大落筆之處，筆者估計在貨幣政策上。特朗普政府對美國聯儲局主席鮑威爾的打擊，已經升級到法律層面，意在影響聯儲局的貨幣政策，司馬昭之心路人皆知。筆者認為，聯儲局新主席上任後，聯儲局會不動聲色地放棄通脹目標，迅速將聯邦基金利率下調至2.5厘左右的中性水平，為下滑中的就業市場注入動力。如果市場有風吹草動，或許聯儲局會直接重新擴表。當然，此舉未必被國會所有議員所接受，新聯儲局需要一個較大的市場動盪，才可以順理成章地重祭QE法寶。

特朗普政府能不能在2026年推出足夠的Big MAC政策？Big MAC會不會令美股繼續升？筆者估計白宮會努力推出政策，但是本屆政府本色上是劫貧濟富的，所以政策效果未必很理想。不過美股仍然會在此主題下上漲，不過務必注意風險。歷史上拿下白宮並橫掃兩院的政黨，多數在中期選舉中都會失去起碼一院的多數席位，美股在中期選舉年的下半年表現多數時候也不理想。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。