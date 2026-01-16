美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

美國總統特朗普（Donald Trump）一向自稱是「和平總統」，認為自己應得諾貝爾和平獎，自去年敗給了馬查多（Maria Machado），諾獎失之交臂後，便不再裝了。

他接連對委內瑞拉、古巴、伊朗、格陵蘭發出威脅，接踵而來的，恐怕還有墨西哥、哥倫比亞、加拿大，可能還有其他，真是世界大亂。馬查多識做，竟然說要把和平獎送給特朗普，此人恐怕是想爭取他的歡心，支持自己做委國總統，世事竟如此乖張！

特朗普說自己是委國的代總統，委國的代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）立刻還招，表明真正的合法總統仍是被美國綁架走了的馬杜羅（Nicolas Maduro），由此可見，美國仍未能控制到委國，雙方博弈仍在進行中。此事的影響當然不止涉及美委兩國，但因形勢複雜，我們還是應先把美委的歷史及恩怨說清楚，再論其他。

美國總統特朗普（中）一向認為自己應得諾貝爾和平獎，自去年諾獎失之交臂後，便不再裝了，接連對委內瑞拉、古巴、伊朗、格陵蘭發出威脅。(白宮X圖片)

委內瑞拉做了些甚麼，以致美國盯上了她？這要從委國過去近百年的歷史說起。委國近年經濟危機四伏，出現過超級通脹，2016至2020年實質GDP下降了62%，在經濟上頗為失敗，但其實過去，她有南美巴黎之稱，人民福利極多，為何今天變得如此？

委國石油儲藏量世界第一，但產量卻只是排名第二的沙特的零頭，還一度要從美國進口石油。這要從1909年的政變說起。

那年其副總統戈梅茲（Juan Vicente Gomez）趁著總統加斯特羅（Cipriano Castro）赴歐治病之際發動政變，當上總統。此人得到美國支持，所以對美國大開方便之門，剛好1914年委國發現大油田，於是開放讓美國的石油公司到來投資開採。但這位當過3次總統並一直都是權傾朝野的戈梅茲及其後的領導人，卻缺乏國家發展的眼光，見石油太好賺，便甚麼都不去發展，單靠石油的輸出養活委國。

如此獨沽一味很易使經濟大起大落。1960年她與中東諸國組成OPEC（石油輸出國組織），從石油取得壟斷利潤，1976年她乾脆把石油公司國有化，踢走了美國的石油公司。因油價高企，也是產油國的蘇聯乘勢開足馬力去產油，油價崩盤，委國收入大減，大削人民福利，民怨引致1989年暴動，死了幾千人。

出口石油不用美元，馬杜羅惹禍

其後，查韋斯（Hugo Chavez）打著改革的旗號在1998年上了台，他見識過削福利會引發暴亂，於是另走極端，福利派得更多，雖然正值中國崛起，世界石油需求更強，油價回升，他一樣把錢花光，無法投資改善生產設施。知道不妥的工程師發動了罷工，卻被大量炒掉，查韋斯索性找親信代替，外行領導內行，石油基建及設施愈發退化，產能下降。

2013年美國突破了頁岩油技術，不用進口石油，委內瑞拉更加不妙。其時已上任當總統的馬杜羅竟靠印鈔票來支撐，但這引起的超級通脹非同小可，2018年物價上升了1,300倍，民不聊生。這時中國帶來了開採委國超重石油的技術及大量購買她的石油，委國看到復甦的曙光。

2025年底，馬杜羅索性宣布新一批石油出口不用美元結帳，這可犯了美國的大忌。

為何如此嚴重？美國是一個高度透支了的國家，每年的消耗大於其產量，但她又要靠軍事力量維持其霸權。美國政府的欠債已過了38萬億美元，2024年財政赤字1.83萬億，貿易赤字9,000多億，欠債所要還的利息超過1萬億，比軍費更高。軍費、利息及退休福利她是減不了的，巨額的赤字會不斷的出現，這如何解決？

凍敵國外匯資產，損美元認受性

最好是有外國政府借錢給她，否則她靠印鈔票只會引致通脹，無濟於事。但外國願意買美國的債券嗎？關鍵是信心，對美元的信心，她將來有無能力還債及美元會否貶值。

美政府拼命印鈔票，意味著通脹率隨時會增加，但這可靠加息去加強美債的吸引力。不過，美國及西方國家卻昏了頭，凍結了俄羅斯的外匯資產，對伊朗也同樣對待，委內瑞拉的美元資產一樣也曾被凍結，這些都可以有效地減弱美元的認受性，要靠加息也不一定能彌補。若是真的加息，利息開支更大，財政赤字會壓得美國政府透不過氣來，經濟被陰乾，何來霸權？

美元之所以能維持下去，過去靠其財政紀律，現在胡亂用錢，紀律已失。剩下的是石油用美元定價，擁有美元如擁有石油，後者是美元的定海神針。沙特已同意可用人民幣買石油，若委國也願意，美元霸權會大大削弱。美國不會容許在自己後園看到不用美元仍可買到石油，否則有兵敗如山倒的風險。

上面所述是美國的長遠利益，但特朗普卻不似是一個看重長遠利益的人，況且他對其他國家發出威脅，也不一定與美元有關。因此，他大有可能另有短線利益的考慮，最直接的利益便是今年美國的中期選舉。

特為中期選舉，到處展示霸權

他的支持者MAGA，有些已「脫了粉」，原因是中下階層經濟未獲改善。要維護支持度，有效的方法便是到處展示霸權，其他國家都要看其臉色，但美國真的可以不理國際法，而且有實力挑釁很多國家嗎？

我不認為她有此實力。一個飽受財困的政府必要計清成本。美國本來在委國要用隱蔽性的更迭政權方法，但沒成功，若是派兵入侵這個面積等於越南三倍的國家，容易掉入泥沼，她不敢。抓了馬杜羅，委國政府如常運作，經濟利益也尚未拿到。

埃克森美孚的總裁伍茲（Darren Woods）1月9日對特朗普說委國不可投資，其法律及商業架構存在問題，美國公司還要面對有敵意的人民。

我有位美國保險業的朋友告訴我，保險公司根本不會承保委國的投資，所以銀行不會提供資金。抓了別人總統，美國卻是竹籃打水一場空，頂多是造成一些短期聲勢，沒有足夠的實質經濟利益，美國耗不起錢。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【知識庫】美國威脅外國對美元有何影響

－委內瑞拉與伊朗都屬產油國，任何制裁或軍事衝突風險，都會推高油價預期。

－國際原油合約主要以美元結算，油市波動放大時，對美元需求升，短期往往利好美元。

－伊朗與其他受制裁國家或加速建立去美元化支付系統，削弱美元在國際貿易中的使用。

－美國作出的威脅，同時加重全球對美國「隨時動用軍事與金融工具」的憂慮，推動部分國家思考去美元化與尋找替代結算貨幣。

－部分央行或減持美元儲備、分散到黃金、其他貨幣或實物資源，長期可能推高美債收益率，減弱美元的結構性優勢。

（本文原載於1月16日《香港經濟日報》）