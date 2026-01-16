歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
人行 | 央行利好六箭
股市動向

央行利好六箭

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　前日（14日）證監出手遏止過度熱炒，但昨日（15日）又到央行出手，連發6個利好貸款市場的政策。一利淡，一利好，怎解讀？

 

　　先看央行的利好六箭。

 

　　此次央行利好六箭連發：

 

　　1. 下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。

 

　　自2026年1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95厘、1.15厘和1.25厘，再貼現利率為1.5厘，抵押補充貸款利率為1.75厘，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25厘。

 

　　2. 增加支農支小再貸款額度5000億元（人民幣．下同），總額度中單設中小民營企業再貸款額度1萬億元。

 

　　增加支農支小再貸款額度5000億元，將支農支小再貸款額度與再貼現額度打通使用。在支農支小再貸款項下設立民營企業再貸款，額度1萬億元，引導地方法人金融機構進一步聚焦重點，加力支持民營中小微企業。民營企業再貸款的期限、利率、發放方式等與現行支農支小再貸款一致。

 

　　3. 將科技創新和技術改造貸款額度從8000億元增加至1.2萬億元。

 

　　增加科技創新和技術改造再貸款額度，並擴大支持範圍，將科技創新和技術改造貸款額度從8000億元增加4000億元至1.2萬億元，並將研發投資水平較高的民營中小企業納入支持領域。

 

　　4. 將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%。

 

　　會同金融監管總局，將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%。

 

　　5. 合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，合計提供再貸款額度2000億元。

 

　　合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，將此前已經設立的民營企業債券融資支持工具、科技創新債券風險分擔工具合併管理，合計提供再貸款額度2000億元。

 

拓展碳減排支持工具支持領域

 

　　6. 為推動經濟社會發展全面綠色轉型，進一步做好綠色金融大文章，中國人民銀行決定將節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等具有直接碳減排效應的項目納入碳減排支持工具支持領域。碳減排支持工具按季操作，每次操作提供1年期再貸款資金，全年操作量不超過8000億元。中國人民銀行根據貨幣政策調控需要確定季度操作量，依據金融機構向支持領域發放的貸款情況以及再貸款需求，按照政策規定提供再貸款資金支持。

 

　　市場預期央行在今年上半年有望降準降息。

 

　　此前市場預期，央行在今年上半年有望降準降息。

 

　　2025年12月11日，渣打銀行大中華區及北亞首席經濟學家丁爽指出適度寬鬆的貨幣政策更多是配合財政政策，減息空間相對有限。丁爽預計，2026年一季度將降準25個基點；二季度將降息10個基點，更多發揮訊號作用。同時，央行在二級市場買賣國債的操作將常態化，以此保持流動性合理充裕。

 

　　2025年年底，摩根大通在報告中指出，預計中國人民銀行明年上下半年各降息10個基點，並在2026年第一季將存款準備金率(RRR)下調50個基點，以緩解流動性壓力並支撐銀行利潤率。

 

　　此外，東吳證券在2026年貨幣政策的展望中表示，2026年國內「降準」仍有1至2次的操作空間，國債買賣操作將進一步常態化，並且成為「降準」的有效補充；「價格」上政策利率或有1至2次「降息」空間，對應10至20bps調降幅度。

 

　　前日收緊炒家頭寸，是遏炒賣熱度。昨日普遍降借貸利率是撐經濟，是雙節棍。阿爺始終是不務虛（光炒）而務實（經濟實體轉好），兩者並不矛盾，經濟向好，自然利股市。

 

央行利好六箭

央行利好六箭

央行利好六箭

央行利好六箭

央行利好六箭

央行利好六箭

央行利好六箭

央行利好六箭

央行利好六箭

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#貨幣政策#央行#利率#貸款#金融機構#經濟刺激#商業地產#碳排放#綠色金融#渣打銀行#摩根士丹利#人行#中國人民銀行
Add a comment ...Add a comment ...
Hawkish Cut
更多政政經經文章
Hawkish Cut

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
231
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
63%
不會，只屬姿態
27%
不確定
9%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處