搭機實用英語指南（下） ｜航班延誤、鄰座交談，出差必學應對英文

上期我們探討了商務旅客在機上處理個人需求、工作安排與基本問題的英語溝通技巧，這些是確保行程順利的基礎。然而，真正的挑戰往往來自計劃之外的變動，以及降落前後的關鍵環節。能否專業地處理航班延誤、有效率地完成入境程序，甚至在機艙內進行合宜的交流，都考驗著商務旅客的應變與溝通能力。

本期，筆者將針對這些進階情境，提供實用的英語應對策略。我們聚焦五大主題：1. 應對航班延誤、取消與錯過轉機、2. 機上免稅購物與退稅事宜、3. 填寫各國入境與海關申報表、4. 向機組人員索取枕頭與毛毯，以及5. 與鄰座乘客的禮貌性商業對話。透過一系列的例句，助你在各種突發狀況下保持冷靜，在各國關卡前通行無阻，在旅途中也能把握適度的交流機會。

情境六：應對航班延誤、取消與錯過轉機

1. 向地勤尋求解決方案

· "I understand there's a delay/cancellation. As I have a crucial client meeting tomorrow morning, what are my options? I need the fastest alternative routing to [City/Country]. Can you rebook me on the next available flight, even if it's with a partner airline?"

「我了解航班有所延誤/取消。由於我明早有一個重要的客戶會議，請問目前有甚麼選擇？我需要前往XX城市/國家最快的替代路線。可以為我改簽下一班可行航班嗎？即使是合作航空公司的班機也可以。」

· 解說：清晰陳述限制條件（重要會議），並主動提出解決方向（最快路線、改簽、合作航空公司），顯示你是經驗豐富的旅客，能引導地勤尋找最佳方案。

2. 要求必要的協助

· "Given this is an overnight delay, am I entitled to hotel accommodation and transport? Also, could you please provide a written confirmation of this delay for my travel insurance claim?"

「考慮到這是過夜延誤，我是否有權獲得酒店住宿和交通安排？另外，能否請你提供這次延誤的書面證明，以便我向旅遊保險公司申請理賠？」





· 解說：清楚了解自身權益並有條理地提出要求（書面證明、保險理賠）。

情境七：機上免稅購物與退稅事宜

1. 詢問商品規格與稅務細節

· "I'm interested in this electronics item. Could you confirm the voltage compatibility for Hong Kong? Also, as I'm a resident there, is the price shown already tax-free, or is there a separate refund process upon arrival?"

「我對這件電子產品有興趣。可以確認它是否適用於香港的電壓嗎？另外，由於我是香港居民，顯示的價格是已免稅的，還是需要在抵達後另外辦理退稅手續？」

· 解說： 「電壓適用性」（voltage compatibility）是關鍵。區分「免稅」（tax-free）與「退稅」（tax refund）的不同概念。

情境八：填寫各國入境與海關申報表

1. 詢問表格項目的填寫方式

· "Excuse me, do you happen to know what 'U.S. Physical Address while visiting' means on this form? Should I put my hotel details?" 或 "For 'Purpose of Trip', is 'Business Conference' specific enough?"

「不好意思，請問你是否知道表格上『在美停留期間的實際住址』指的是甚麼？我應該填寫酒店資料嗎？」或「關於『旅行目的』，填寫『商務會議』足夠具體嗎？」

2. 申報物品（如樣品、公司財產）

· （預備對海關人員說明）： "I have commercial samples with no commercial value, and a company laptop for work use, as listed on my declaration form."

「我攜帶了無商業價值的商業樣品，以及一台工作用的公司筆記型電腦，已如實填報在申報表上。」

· 解說：「無商業價值的商業樣品」是關鍵短語，預先準備能讓通關更順利。

情境九：向機組人員索取枕頭與毛毯

1. 基本詢問與索取

· "Excuse me, could I get an extra pillow and blanket, please?"

「不好意思，可以多給我一個枕頭和毛毯嗎？」

· 解說： 直接、禮貌的標準問法。使用「extra」（額外的）一字，清晰表達在標準配置外還需要多一份。

2. 因應艙等或特殊情況的詢問

· "I'm in Economy, and I find it a bit chilly. Are blankets still available, or were they distributed earlier during boarding?"

「我坐在經濟艙，覺得有點冷。請問現在還有毛毯提供嗎？還是在登機時已經派發完了？」

· 解說： 若發現座位上沒有毛毯，可禮貌詢問是否已派發完畢或如何取得。

3. 對物品有特別要求時

· "Do you happen to have any hypoallergenic pillows available? I have quite sensitive skin."

「請問你們是否有防過敏的枕頭？我的皮膚比較敏感。」

· 解說： 「hypoallergenic」指防過敏材質。如有特殊健康或舒適需求，主動詢問能讓機組人員盡力協助。

情境十：與鄰座乘客的禮貌性商業對話

1. 開啟與結束對話

· （開啟話題）： "Heading to [City] for business as well? It seems to be a popular route for work lately." （以簡單觀察開啟對話）

「您也是去【城市】出差嗎？這條航線最近好像很多商務旅客。」

· （希望結束對話）： "It was nice chatting with you. I should probably get back to these documents / take some rest before landing. Enjoy the rest of your flight."

「和你聊天很愉快。我可能得繼續處理這些文件 / 在降落前休息一下了。祝你旅途愉快。」

· 解說： 機上交談宜簡潔得體。提供具體理由來自然、有禮地結束對話。



最後，筆者建議大家將這兩期共10種情境的英語表達方式納入你的「商務飛行溝通錦囊」。請記住，有效的溝通不在於詞藻華麗，而在於用準確的語句，在適當的時機，達成明確的目標。祝你下一次出差旅途順利，溝通無礙。

