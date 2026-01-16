歡迎回來

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu
大灣區旅遊
玩樂旅遊熱話

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

魅遊澳門
macau.d
魅遊澳門

　　今次要介紹的烘焙店——「鍋鍋食研」，是一位甜品控友人的誠意推介。話說她超愛焦糖布甸，出遊日本必到便利店狂掃吃個不亦樂乎！最近相約聚舊，神神秘秘的帶來一盒焦糖布甸蛋糕，說是她在澳門找到最好味的焦糖布甸，沒有之一！一啖入口，面層焦糖不會太甜之餘，中間的布甸蛋香味濃郁兼滑溜，配合底層微帶濕潤的朱古力蛋糕，多重口感多重滋味。

 

　　網上搜了一下，發現「鍋鍋食研」RORO EATOLOGY開業只短短3年，IG便有近3萬粉絲，口碑與人氣都頗高，決定親身到店一探虛實。店址位於舊區永樂戲院附近，藏身窄巷的一間小店，雖然店面不大，銀灰色冷調的裝修和店內高掛的巨型螺旋裝置，科技感十足，非常注目。

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

銀灰裝修設計充滿科技感

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

店內這巨型裝置非常打卡

 

　　同為90後的兩位店主Rory和Simon，究竟是甚麼原因讓兩位大男孩開起烘焙店來呢？負責烘焙研發的Rory表示：「店舖在2022年開業時，正值新冠封關，任職的公司結業，當時嘅澳門亦不易找工作，咪索性自己創造就業囉。嗰時其實都冇周詳計劃嘅，只是自己喜歡整嘢食，按興趣出發，選擇Bakery係因為開店成本門檻較低，係自己可負擔到嘅架構。」

 

　　比起烘焙店，呢度更似一個實驗室，Rory喜歡將唔同嘅食材，不斷研製、改良同創新，開發出多重口感的甜品糕點，開業3年間，推出的產品款式多近3百個。他自言：「我係一個比較古靈精怪嘅人，拍檔 Simon 亦一樣，大家抱有相同理念，我哋對食物嘅睇法好單純，好味只係基本，重要嘅係在味道上比到人記憶點，或者喺常規嘅味道上搵到一啲衝突感。」

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

兩個90後大男孩Rory（左）和Simon（右），組成了「鍋鍋食研」這個烘焙實驗基地。

 

　　「鍋鍋食研」最初是以手工麵包主打，後來卻因焦糖布甸蛋糕打響名堂。「開關後市民消費模式轉型，嗰陣生意真係好差，重新審視產品結構後，轉而嘗試以甜品糕點推出市場，其中一款就係曾在日本食過嘅焦糖布甸蛋糕，除選用法國食材和特大嘅湖北蛋，在蛋漿配方上亦做咗調整，蛋奶香比較重，入口有啲似葡撻，更配合澳門嘅味道。」結果呢款在澳門只此一家的焦糖布甸蛋糕，在營業額最差嘅時候，為店舖帶來了奇蹟，高峰期更曾有日賣300個的紀錄。

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

必試推介的焦糖布甸蛋糕，布甸蛋香味濃郁兼滑溜。澳門幣45

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

麻糬波波亦是店內的熱賣產品，蛋的比例較重，口感較實而煙靭，高峰時日產 8百個先夠賣。

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

以朱古力、芝士和蔥辣肉鬆最受歡迎。澳門幣6/個

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

泰奶朱古力米布甸爆漿冰麻糬，入口有陣陣米香，原來是以奶加米燉成粥，加入不同口味混合，唧入麻糬之中。澳門幣25

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

喵喵香蕉朱古力軟心蛋糕，用香蕉混合奶油打成cream，仲有朱古力脆脆。澳門幣38

 

　　至於店內另一皇牌出品Tiramisu，以小盒獨立盛載，無論是外帶定進食都非常方便；盒仔Tiramisu底部的手指餅是每日自家新鮮焗製，除富含酒香外，加入了較重分量的雞蛋，令蛋香大為提升；另外Tiramisu最重要的成分Mascarpone芝士，加入了4種酒作調味，當中更有原味和濃味兩個款選擇，個人更愛濃酒版本，咖啡酒味更為突出。Simon還為我推介了一款藍莓朱古力冷萃酸奶磚，是以德國優質菌種發酵的酸奶製作乳酪，工序繁複，配合自家炒的果醬，在藍莓和士多啤梨果醬中，除加入黑莓和桑子強化酸味，更混入少量肉桂提升香氣，成件事低脂得來亦好開胃。

 

　　負責品牌設計和宣傳推廣的Simon表示，「面對澳人近年北上消費模式轉變，我哋可以做嘅便是提升競爭力，烘焙產品嘅吸引在於味道、賣相以及市場嘅辨識度；我哋已經有Rory的優質出品，亦有好嘅包裝設計，至於最後一點市場辨識度，則取決於客人嘅口碑，好似我哋嘅焦糖布甸蛋糕和盒仔Tiramisu，就有唔少客人推介和認同，我哋就朝着呢個方向不停優化。」有別於旅遊區的網紅店，以本地人為主要客群的舊區小店，能做出如此成績實屬不易。

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

盒仔Tiramisu我選了濃酒版，咖啡酒味更香濃。澳門幣54

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

藍莓朱古力冷萃酸奶磚，採用當造嘅食材，大大粒嘅藍莓配上酸奶十分清爽。澳門幣63

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

期間限定草莓酸奶生乳盒子，採用日本博愛草莓，只限預訂。

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

外型有趣的毛絨曲奇，有伯爵茶、草莓、榛子朱古力、抹茶等多種口味。澳門幣28/罐

 

澳門地膽推介「鍋鍋食研」藏身舊區巷仔的烘焙小店，必食焦糖布甸蛋糕、盒仔Tiramisu

布甸仔焦糖杯，有原味、泰式奶茶和黑芝麻三款味道。澳門幣28

 

　　有趣嘅係，作為一間烘焙店的老闆，竟然有麩質敏感，所以在產品試食時，他笑言自己係冒住生命危險㗎。「我一食麵包餅類條頸就會發炎，但自己唔試過又點做設計同宣傳推廣呢，所以試食焦糖布丁蛋糕時，唯有只食面層嘅布甸；我都曾在外地食過類似嘅布甸出品，但都食唔到我哋嘅味道，Rory嘅出品係有自家嘅獨特性。」

 

　　正職從事品牌設計工作逾十年的 Simon，自言對「鍋鍋食研」這個親手湊大的自家品牌成績好滿意。「對我嚟講呢度就係一個案例，成功嘅話，即係我嘅企劃方案係work 嘅，目前除了街坊口碑，港澳兩地亦一直有查詢會否接受加盟店，可以話係做到120分㗎啦！」

 

鍋鍋食研 RORO EATOLOGY

地址：澳門大纜巷富耀樓9-A地下

電話：853-6801 7346

營業時間：星期一至日，11:30am-7:30pm

 

Tags:#甜品#咖啡店#澳門#焦糖布丁蛋糕#提拉米蘇#創業#澳門美食#澳門小店
