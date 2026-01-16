銷售管理解碼｜從壽司郎AI看數位轉型的財務價值（上）：人機混合決策模式解析

在銷售管理的世界裏，我們時常討論如何優化流程、提升業績，卻很少深入探討數位轉型專案的實際財務價值。讓我們透過一個看似與銷售無關，卻蘊含豐富銷售管理智慧的案例—壽司郎（Sushiro）的AI轉型，來解構數位化如何創造真正的商業價值。

壽司郎的數據革命：一個不尋常的商業案例

想像一下，一盤售價約12港元的壽司，從廚房製作完成到被顧客食用或被丟棄的整個生命周期，都被精確記錄和分析。這正是壽司郎的日常營運模式。

壽司郎在每個壽司碟底安裝了微型IC/RFID晶片，記錄「上線時間、迴轉時間、是否被拿取、被丟棄」等關鍵數據點，每年累積超過10億筆壽司數據。這種全流程數據化方式，與傳統只記錄銷售數據的方法截然不同。

數據架構：打造精確預測的基礎

壽司郎的數據收集系統可分為三大類：

前端營運數據：

● 壽司盤底RFID/電子標籤：記錄每一盤壽司的完整旅程

● POS與點餐系統：捕捉消費金額、品項組合、時段、桌型等銷售行為

外部與環境數據：

● 日曆與節慶（周末、假期等）

● 天氣條件

● 門店類型（郊區型／都巿型）

● 商圈屬性（家庭客、上班族、年輕客）

中後端營運數據：

● 進貨與庫存：各類食材的到貨量、庫存天數

● 生產與人力：後廚備料量、人員排班情況

這種多維度、全方位的數據收集為AI模型提供了豐富的訓練素材。

「供餐指示系統」：數據驅動的廚房指揮中心

壽司郎的核心AI系統—「供餐指示系統」，是一套需求預測模型，能預測「每店、每時段、每品項」的預期銷量。系統每日固定時間（14:00）向各店推送當日業績與品項銷量預測，店長據此決定進貨量、解凍量、壽司捏製節奏與人力配置。

技術上，這是一套結合短期時間序列與回歸分析的模型：

● 以歷史銷量時間序列為基礎

● 加入星期、節慶、天氣、門店屬性等變量

● 熱門品項（如鮭魚、玉子）單獨建模，冷門品項分群建模

模型輸出轉化為店長可理解的決策介面，展示「預測銷量vs.實際銷量」、「即時庫存」、「預估廢棄量」、「建議解凍/備料量」等關鍵指標。

從數據到行動：新鮮度管理與廢棄控制

壽司郎的AI系統不僅預測需求，還主動管理品質和廢棄控制：

新鮮度規則引擎：

● 利用RFID計算每盤壽司在軌道上的實際迴轉距離/時間

● 超過特定閾值（如350公尺）自動標記為「需回收或廢棄」

盤量控制：

● 根據當前實際銷量與預測差異，動態調整在軌道上的壽司數量

● 防止生產過量，確保新鮮度同時降低浪費

這種主動管理確保了兩項核心業務目標：顧客總是享用最新鮮的壽司，同時公司將浪費率控制在最低水平。

技術與人文的平衡：混合決策模式

值得注意的是，壽司郎在導入AI系統時，從未忽視「現場」（Gemba）的重要性。系統設計允許店長覆寫AI建議（例如遇到突發團體客），形成「人+機」的混合決策模式。

這種設計理念反映了壽司郎對技術與人文平衡的深刻理解：AI不是取代人的判斷，而是提供數據支持，讓經驗豐富的店長能做出更精準的決策。隨著系統不斷優化，店長對AI預測的信任度也逐漸提高，形成一種良性循環。

下集預告：數位轉型的財務價值與跨行業應用

在下一篇中，我們將深入探討壽司郎AI系統的具體財務價值：更重要的是，我們將探討這種數據驅動模式如何被應用到其他行業，特別是保險業的銷售管理，並提供具體的投資回報計算方法，幫助銷售管理者評估自身數位轉型專案的商業價值。