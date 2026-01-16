歡迎回來

TVB藝人戴祖儀遇電騙｜遭盜用電話號碼購買程式，損失$3,000
辦公室熱話
娛樂新聞

TVB藝人戴祖儀遇電騙｜遭盜用電話號碼購買程式，損失$3,000

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　騙徒手法層出不窮！30歲TVB藝人戴祖儀自誇是「私隱達人」，但仍然防不勝防，手提電話號碼被盜用近$3,000購買應用程式（App），幸好及早發現並立即處理，兩日內完成申索，她於個人社交平台交代事件經過。

 

Read more：74歲李司棋遇電話詐騙黨，訛稱急做手術過數 《溏心風暴》荷媽「上身」精明擊退

 

　　TVB女藝人戴祖儀已經不止一次遇上詐騙案件，她跟不少藝人一樣被冒認身份開設社交平台帳戶。去年她曾經發現有假社交平台帳戶，冒認她本人向粉絲索取金錢。意料不到踏入2026年不久，再次墮進電騙陷阱，差點損失近3,000元。

 

TVB藝人戴祖儀遇電騙被泴用$3,000，以電話號碼付款購買多個電話程式

 

　　戴祖儀於社交平台分享事件，並提供解決方法，希望不要再有人被騙。她自稱是「私隱達人」，向來使用電話時也特別小心，她表示「所有連結都唔會求其撳，冇電話顯示嘅來電唔會聽，點知電話賬單都係俾人盜用咗3,000幾（元）。」

 

TVB藝人戴祖儀遇電騙被泴用$3,000，以電話號碼付款購買多個電話程式

 

　　發現問題賬單後，戴祖儀立即致電電訊公司了解情況，原來費用是來自Apple Store購買應用程式，「係嚟自Apple Store 十幾筆嘅288（元）， 然後打電話去Apple處理。」對方了解過後為她做退款手續，而且在48小時內收回款項。

 

TVB藝人戴祖儀遇電騙被泴用$3,000，以電話號碼付款購買多個電話程式

 

　　戴祖儀表示了解事件期間得到些資訊，對方稱近日有很多人遇到這個情況，為免再有人受騙，她亦提供應對方法，「而家好多人都係用電話號碼連接Account ，咁啲騙徒唔知點解好容易就拎到個電話號碼，連接到付款message，就可以用你Account洗（使）錢，只要你喺Apple Store度改返（番）唔好拎電話號碼付款，最好用番信用卡等方式，就唔會有呢個問題。」同時她亦提醒，若賬單內見到約$288的款項時要加倍留意。

 

TVB藝人戴祖儀遇電騙被泴用$3,000，以電話號碼付款購買多個電話程式

 

　　以往不少藝人也誤墮電騙風波，陶大宇於2018年收到一個冒認香港時裝設計師友人黃梓維（Harrison Wong）的微博私信，指自己身在內地未能開通國際電話，但急要飛往北京，求助陶大宇致電其旅行社朋友，陶大宇吩咐助手致電旅行社了解，對方指Harrison舊數未清要先付3,000元人民幣才能買新機票，幸好陶大宇意識到可能遇騙案，立即取得Harrison聯絡，得知未有此事，亦發現該微博帳戶並未取得V字身份認證。

 

　　2020年陳自瑤的IG帳戶被盜用，她立即在Facebook作出緊急呼籲告知朋友們，還被勒索取回戶口，同時呼籲大家小心不要受騙。

 

TVB藝人戴祖儀遇電騙被泴用$3,000，以電話號碼付款購買多個電話程式

 

　　2024年有騙徒以WhatsApp應用程式接觸李司棋，對方用上一個年輕、樣貌乖巧的男子頭像聯絡她，對方打招呼後並問：「你系（係）米（咪）LEE S K本人？」之後訛稱自己不小心過錯$2000給李司棋，並附上截圖認證，李司棋覺得不妥立即拆穿騙徒。

 

Tags:#戴祖儀#電騙#Apple#電話詐騙#影視娛樂#娛樂新聞
投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
234
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
63%
不會，只屬姿態
27%
不確定
9%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
