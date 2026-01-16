前TVB藝人何嘉麗｜歷兩位家人癌病離世，童年缺父愛由喬宏陪伴結婚

80年代活躍於電視界的TVB藝人何嘉麗，1999年淡出展開新的人生，她嫁給一位基督徒丈夫移居加拿大，同時修讀神學並到處傳福音。近日她接受新城電台訪問，重提人生中兩段刻骨銘心的經歷，包括陪伴妹妹對抗癌魔直至離世，以及與失散多年父親的重逢到和解的經過，她以信仰的支持走過這段艱難旅程。

Read more：劉嘉玲接受「京東少奶」訪問談夫妻生活，梁朝偉親寫道歉咭好感動

80年代在TVB拍劇的何嘉麗，演出的劇集包括《鬥氣一族》、《義不容情》、《新紮師兄1988》、《我係黃飛鴻》、《刑事偵緝檔案》等，多數演配角角色、星途一般，但不少追劇的觀眾對她不會陌生。

李有毅、何嘉麗、李國煒（左起）

1999年何嘉麗淡出娛樂圈，2007年與基督徒丈夫移民加拿大，後來修讀神學並專注傳教，於當地中文電台傳福音。日前她接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城電台節目《Ben同Benson『Chur』到行》錄音訪問，分享她的人生經歷，當中提到兩大刻骨銘心的痛苦經歷。

《義不容情》中演出。

何嘉麗現實中的人生頗崎嶇，童年已失去家庭溫暖，中學時父親拋妻棄子，由母親獨力養家，何嘉麗要幫手照顧弟妹，同時每當母親情緒不穩，便拿她出氣。她的妹妹在中學時變壞後離家出走，兩姊妹關係疏離多年，直到妹妹患骨癌，才陪伴妹妹度過最後日子。

何嘉麗多次分享人生經歷。

何嘉麗的妹妹於2003年確診乳癌，其後癌症復發。她時常陪伴妹妹覆診，當她神學畢業的第2天，醫生告知她妹妹的生命僅餘數周，何嘉麗肩負照顧者的角色，陪伴妹妹度過人生最後階段，同時跟妹妹分享信仰：「佢最後都信咗主，離開嘅時候冇痛苦，因為佢有三種癌症，血癌、肝癌同骨癌，其實應該好痛。」

好景不常妹妹離世兩個月後，何嘉麗收到醫院防止自殺組的電話，通知她失聯超過10年的父親因第二次自殺未遂入院，在醫院重逢的那一刻，父親流着淚對何嘉麗說：「佢第一句係『我真係折墮，呢個係我嘅報應，你哋今日仲肯嚟睇我』，第二句就係『你嘅主救咗我，我好番一定要跟你返教會』。」原來父親在跳海自盡時感受到一股力量將他拉回，並將此歸於上帝。

何嘉麗得到喬宏照料。（資料圖片）

何嘉麗的父親最後因胃癌逝世，她感恩在父親生命的最後時刻與他重逢，陪伴他走最後的日子，更難得的是能夠拍下人生中第一張、也是唯一的「全家福」。她十分珍惜這張合照，並且有機會便分享這段經歷。

何嘉麗曾經透露自己過去的經歷使她感到自卑，並沒有安全感，甚至曾想過自殺，幸好信仰令她活下去。她一早與父親斷絕聯絡，後來加入教會後認識了喬宏與他的太太小金子（本名：劉彥平），幸得兩位長輩愛護，當她結婚時，是由喬宏拖著她手陪伴步入教堂。她表示喬宏兩夫婦把自己視如女兒一樣，結婚前喬宏答應帶着禮服，去加拿大拖何嘉麗步入教堂行禮，開始人生新的篇章，令她相當感動。