Redmi Note 15 Pro+ 5G｜耐摔防水、超長續航，2億像素主鏡搭AI提升拍攝效率
玩樂旅遊熱話

Redmi Note 15 Pro+ 5G｜耐摔防水、超長續航，2億像素主鏡搭AI提升拍攝效率

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　RedMi Note 15系列全新登場，再以「小金剛」耐用性能及設計為核心。整個系列分別有Note 15、Note 15 5G、Note 15 Pro 5G及Note 15 Pro+ 5G四款，當中以Note 15 Pro+ 5G的規格最強。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

 

　　Note 15 Pro+ 5G備有256GB及512GB版本，並擁有午夜黑、冰川藍、摩卡棕三款色系，當中以摩卡棕的仿皮機背較特別。機身採用RedMi Titan Durability鈦坦級耐用設計，正面以康寧大猩猩玻璃Victus 2保護，並加入鋁合金強化邊框與多重緩衝結構，更通過SGS抗震及抗摔測試，能承受2.5米高度跌落，更擁有IP66、IP68、IP69及IP69K等級防水防塵。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Note 14 Pro+ 5G設有3,200萬像素廣角自拍鏡頭。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

機身採用RedMi Titan Durability鈦坦級耐用設計，能承受2.5米高度跌落。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Note 14 Pro+ 5G備有雙主鏡頭，當中包括二億像素主攝。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

機頂設有紅外線埠，可配合手機內置智能遙控器應用程式使用。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

底部設有USB Type-C介面，支援120W快充及22.5W反向充電。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

手機提供熒幕指紋解鎖功能。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

機身右側設有音量鍵與電源鍵。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Note 15 Pro+ 5G設有雙SIM卡插槽，更支援eSIM功能。

 

　　Note 15 Pro+ 5G配備Snapdragon 7s Gen 6處理器，內置12GB記憶體，安兔兔測試分數有79萬多。手機擁有6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED熒幕，支援120Hz刷新率、3,200 nits峰值亮度、12bit色深、DCI P3色域與HDR10+、Dolby Vision等顯示規格，更設提供400%音量提升的雙揚聲器，支援Dolby Atmos 與Hi Res音效。此外，Note 15 Pro+ 5G內置6,500mAh矽碳電池，官方稱1,600次充電循環後仍可維持80%或以上電池容量，配合100W快充，約40分鐘可充至滿電，亦支援22.5W反向充電。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Note 14 Pro+ 5G的拍攝功能與小米其他手機相若，支援2x及4x光學級變焦。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

內置不同的AI修圖功能。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Note 15 Pro+ 5G配備Snapdragon 7s Gen 6處理器，安兔兔測試分數有79萬多。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Note 15 Pro+ 5G的主攝鏡頭配合二億像素HPE引擎，透過AI演算法可提升畫質細節與清晰度。


　　Note 15 Pro+ 5G拍攝系統以二億像素主鏡頭為主，配備1/1.4吋感光元件與OIS光學防震，另有800萬像素超廣角鏡頭，支援2x及4x光學級變焦。主鏡支援4K錄影，前置3,200萬像素亦可攝錄1080p影片。影像處理加入二億像素HPE引擎，透過AI演算法可提升畫質細節與清晰度。

 

總結

 

　　RedMi Note 15 Pro+ 5G把耐用、防水、長續航與大熒幕整合得相當完整，再加上無網通技術與HyperAI，有可靠好用的使用體驗。兩個容量版本價差為$300，若有大量拍片、下載離線內容或長期使用打算，筆者建議直接選擇512GB版本為妙。另外，在2月1日前購買Note 15 Pro+，可獲贈HODA晶石抗摔手機殼、額外12個月保養、碎屏保障服務一次；同時亦提供Spotify Premium、YouTube Premium及Google One 100GB雲端儲存的試用禮遇，合計優惠價值值達$2,350。

 

作業系統：Xiaomi HyperOS 2

處理器：Snapdragon 7s Gen 4 2.7GHz 八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,772 x 1,280 像素，6.83 吋多點觸控 CrystalRes AMOLED

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 / LTE TDD Band 38/40/41/42/48 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4 / 雙 SIM（nano SIM + nano SIM 或 nano SIM + eSIM）

鏡頭：3,200萬像素廣角（前置） + 2億像素主攝（OIS） + 800萬像素超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 紅外線埠 / 熒幕指紋感應器

電池：內置 6,500mAh

體積：163.34 x 78.31 x 8.19毫米（午夜黑、冰川藍）/ 8.47毫米（摩卡棕）

重量：207.1克（午夜黑、冰川藍）/ 208.0克（摩卡棕）

售價：$2,899（12+256GB）/ $3,199（12+512GB）

查詢：小米 3077 3620

 

同場加映

 

Huawei全新旗艦摺機Mate X7登場

 

　　Huawei在港推出兩款新機，分別為摺疊旗艦Mate X7及主打續航與日常操作的nova 14i。Mate X7提供雲錦白、寰宇紅、曜石黑三色，機身採超薄四曲面設計，摺疊厚度9.5毫米、展開4.5毫米，重量約235g，並採用超可靠摺疊玄武架構，同時支援IP58及IP59級防塵抗水，主打更耐用與更安心的摺疊體驗。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

 

　　Mate X7提供16GB + 512GB版本，定價$15,988，即日起於指定零售商接受預訂，2月6日正式發售。MatePad 11.5 平板電腦（價值$1,599）、FreeBuds 6 藍牙耳機（價值$1,099）；Scale 3智能體脂磅 （價值$199）；以及中國（含港澳）及亞太地區聯保、優先服務、郵寄維修服務（價值$499）。上外，於Huawei香港網上商店預訂，於預訂期內支付$500訂金，更可抵扣$1,500。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Mate X7提供雲錦白、寰宇紅、曜石黑三色選擇。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

Mate X7即日起於指定零售商接受預訂，還會附送不同的優惠。

 

　　nova 14i則以長續航作核心，內置7,000mAh電池並維持 8.9毫米機身，配備6.95吋 FullView Display，支援270Hz觸控採樣率及90Hz刷新率，定位偏向大屏娛樂與長時間使用。新機加入X Button，可透過輕觸、雙擊等操作快速開啟工具或直達常用應用，並提供256GB儲存空間；拍攝則以5,000萬像素主鏡頭配合獨立景深鏡頭為主。

 

Redmi Note 15 Pro+ 5G │ 耐摔防水超長續航，2億像素主鏡配合AI提升拍攝效率

 

Tags:#Redmi Note 15 Pro+ 5G#防水#長續航#抗震#抗摔#智能手機#數碼潮物#Gadget#小金剛#手機#5G#大熒幕
Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色
更多手機情報站文章
Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

Comment

