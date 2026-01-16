歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？
數碼創科

Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？

智城物語
方展策
智城物語

　　當iPhone上的Siri能夠真正聽懂你的說話，並準確回答複雜提問，這是否大家夢寐以求的事？Apple與Google於2026年1月12日聯合宣布，下一代蘋果AI基礎模型將基於Google的Gemini模型與雲端技術建構，並為全新推出的Siri提供核心技術支援。Apple一向以軟硬封閉整合與自主研發而自豪，今次竟然採用多年死敵的AI技術，究竟背後有何苦衷？是否代表蘋果已放棄AI自主研發？這對Apple與OpenAI原先的合作關係又會構成甚麼影響？

 

Read More

蘋果淪為AI賽道吊車尾！Apple為何陷入落後困境？拆解AI增強版Siri延後推出的真正原因！

 

令人失望的蘋果WWDC 2025！UI革新有餘，AI突破不足，Apple還能在AI競賽中翻身嗎？

 

Google AI反擊戰︱Gemini 3碾壓GPT-5.1、TPU挑戰GPU！OpenAI、NVIDIA還能穩坐龍頭嗎？

 

雙方曾因Android而關係破裂

 

　　蘋果與Google之間的關係向來複雜。2007年初代iPhone問世時，Google是蘋果最親密的盟友：當時iPhone預載Google Maps和YouTube Apps，時任Google執行長埃裏克·施密特（Eric Schmidt）更是蘋果董事局的其中一員——那是雙方關係最好的「友情歲月」。

 

　　可是，這段蜜月期隨著Google推出Android手機作業系統而走向終結。對此，蘋果共同創辦人史提夫·喬布斯（Steve Jobs）感到被背叛，更揚言不惜一切代價都要摧毀Android。往後十多年間，兩家公司在應用程式商店、地圖服務、以及私隱政策等領域長期角力。最具代表性的變化是，蘋果於2012年將Google Maps從iOS預裝名單中移除，並推出自家地圖服務Apple Maps。

 

Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？

當Google推出Android系統，與iPhone展開正面競爭後，喬布斯感受到強烈的背叛，揚言不惜發動「核戰」，都要徹底摧毀Android。 （圖片來源：維基百科）

 

握手言和只因AI激烈競爭壓力

 

　　如今雙方握手言和，並非出於甚麼友善的緣故，而是源於AI市場的激烈競爭壓力。生成式AI的技術競賽焦點在於運算力的強弱與訓練數據的多寡，惟這兩方面正是Apple本身的弱項。今次蘋果將Gemini納入為其基礎模型（Apple Foundation Models）的底層，等於一次過取得Gemini擁有的1.2兆數據參數，遠超現行用於Apple Intelligence與Siri的1,500億參數，這對提升蘋果AI的邏輯推理能力有極大幫助。

 

　　站在Google立場，今次合作絕非只為賺取每年10億美元（約78億港元）的技術授權費，而是在流動裝置端的AI入口上取得重大突破。當Gemini成為Apple Intelligence與Siri的核心基礎，就可以一舉滲透到全球逾20億部蘋果裝置（如iPhone與iPad等）之中，再加上Google本身龐大的分發渠道（如Android、Chrome、Gmail等），幾乎已覆蓋全球用戶，讓Google擁有足以輾壓OpenAI的實力。

 

Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？

Google Gemini模型將成為蘋果Siri的AI底層技術，協助將Siri進化成真正的AI助理。（圖片來源：Apple官網）

 

蘋果AI人才流失，削弱研發能力

 

　　蘋果在AI策略上轉向外部合作，另一主因是內部AI人才嚴重流失；尤其是曾任職Google、2018 年加入蘋果主導AI發展的高級副總裁約翰·吉安南德雷亞（John Giannandrea），確定將於2026年春季退休，這項人事變動無疑宣告蘋果在AI開發上遭遇階段性挫敗。

 

　　除此以外，蘋果AI核心開發人員亦相繼離隊。過去一年，OpenAI已成功招攬數十名Apple工程師與研究員加入麾下；Meta更豪擲2億美元（約15.6港億元），挖走前蘋果基礎模型負責人Ruoming Pang，使蘋果AI團隊愈顯人才凋零，無法在AI研發上追趕對手。因此，Apple選擇與Google合作，可說是為彌補AI研發能力不足而做出的務實決策。

 

Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？

蘋果AI發展遠遜競爭對手，有傳AI部門負責人吉安南德雷亞因此而被迫提早退休，將由微軟前高層Amar Subramanya接棒。 （圖片來源：維基百科）

 

ChatGPT存在感可能大幅降低

 

　　就算採納Google技術，Apple依然堅守保護用戶私隱的承諾。官方聲明指出，Apple Intelligence的所有運算只限在蘋果裝置與自家雲端平台上執行。換言之，蘋果將Gemini作為底層的知識庫與推理資源，但所有資料處理與私隱防護工作仍由蘋果自行架構與管控，避免未經處理的個人資料直接傳送到Google伺服器。

 

　　值得注意的是，這項合作並非排他性協議。蘋果仍保留與其他AI廠商合作的可能性，顯示其在追求技術領先的同時，也試圖在合作夥伴關係中維持一定的彈性。ChatGPT與Siri的整合仍然保留，但當Gemini在Apple Intelligence與Siri中擔任核心角色後，ChatGPT的定位可能逐漸轉向補充性支援，在蘋果生態圈中的存在感可能會大幅降低。

 

WWDC的AI展示不容再失敗

 

　　被譽為最強蘋果分析員、天風國際證券分析師郭明錤認為，Apple與Google在AI領域的合作，只屬應對短期壓力的緩衝手段，而非長期策略轉向。他進一步指出，Apple現正面對的短期壓力有2項：其一，在2026年中舉行的蘋果開發者大會WWDC上，該公司必須兌現承諾已久的Apple Intelligence與Siri的AI升級功能。

 

　　其二，Gemini與ChatGPT等對手不停迭代更新，已將用戶對AI服務的要求推到更高層次，即使做到過去對Apple Intelligence與Siri的承諾，現在看來也不能滿足市場要求，所以需要更強的AI模型。Apple透過與Google合作，不僅可以應對WWDC 2026的燃眉之急，還可以推出符合市場預期的AI模型，不失為高明一著。

 

Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？

蘋果在2024年提出多項AI承諾，在WWDC 2025上大部分都未能兌現，因此在WWDC 2026上的AI展示絕對不容有失。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

 

兩大巨頭引發AI寡頭壟斷擔憂

 

　　長遠來說，蘋果仍是需要自己掌控AI關鍵技術。郭明錤表示，Apple現正全力研發自家AI晶片，預計將於2026年下半年量產，並陸續部署到蘋果數據中心，目標是2027年投入運作。從這個時間表來看，蘋果預期裝置端AI的需求將在2027年顯著增加，現正為迎合更高強度的AI運算需求而提前布局。

 

　　不過，兩大科技巨頭的聯姻，可能會進一步加劇市場對科技寡頭壟斷的擔憂。全球首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）狠批兩家公司合作「構成不合理的權力集中」。馬斯克旗下公司xAI於2025年8月對Apple與OpenAI提起反壟斷訴訟，指控這兩家科技巨頭結成非法合作關係，扼殺AI與手機市場的競爭。馬斯克是否會就Apple與Google的合作採取法律行動，將成未來的關注焦點。

 

Tags:#OpenAI#數碼創科#Apple#Google Gemini#AI
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
AI戰線大轉移！NVIDIA豪擲200億美元收購Groq核心資產，開啟AI推論稱霸新時代！
更多智城物語文章
AI戰線大轉移！NVIDIA豪擲200億美元收購Groq核心資產，開啟AI推論稱霸新時代！

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
170
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

78%
不會
22%
無意見
0%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處