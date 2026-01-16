Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？

當iPhone上的Siri能夠真正聽懂你的說話，並準確回答複雜提問，這是否大家夢寐以求的事？Apple與Google於2026年1月12日聯合宣布，下一代蘋果AI基礎模型將基於Google的Gemini模型與雲端技術建構，並為全新推出的Siri提供核心技術支援。Apple一向以軟硬封閉整合與自主研發而自豪，今次竟然採用多年死敵的AI技術，究竟背後有何苦衷？是否代表蘋果已放棄AI自主研發？這對Apple與OpenAI原先的合作關係又會構成甚麼影響？

雙方曾因Android而關係破裂

蘋果與Google之間的關係向來複雜。2007年初代iPhone問世時，Google是蘋果最親密的盟友：當時iPhone預載Google Maps和YouTube Apps，時任Google執行長埃裏克·施密特（Eric Schmidt）更是蘋果董事局的其中一員——那是雙方關係最好的「友情歲月」。

可是，這段蜜月期隨著Google推出Android手機作業系統而走向終結。對此，蘋果共同創辦人史提夫·喬布斯（Steve Jobs）感到被背叛，更揚言不惜一切代價都要摧毀Android。往後十多年間，兩家公司在應用程式商店、地圖服務、以及私隱政策等領域長期角力。最具代表性的變化是，蘋果於2012年將Google Maps從iOS預裝名單中移除，並推出自家地圖服務Apple Maps。

當Google推出Android系統，與iPhone展開正面競爭後，喬布斯感受到強烈的背叛，揚言不惜發動「核戰」，都要徹底摧毀Android。 （圖片來源：維基百科）

握手言和只因AI激烈競爭壓力

如今雙方握手言和，並非出於甚麼友善的緣故，而是源於AI市場的激烈競爭壓力。生成式AI的技術競賽焦點在於運算力的強弱與訓練數據的多寡，惟這兩方面正是Apple本身的弱項。今次蘋果將Gemini納入為其基礎模型（Apple Foundation Models）的底層，等於一次過取得Gemini擁有的1.2兆數據參數，遠超現行用於Apple Intelligence與Siri的1,500億參數，這對提升蘋果AI的邏輯推理能力有極大幫助。

站在Google立場，今次合作絕非只為賺取每年10億美元（約78億港元）的技術授權費，而是在流動裝置端的AI入口上取得重大突破。當Gemini成為Apple Intelligence與Siri的核心基礎，就可以一舉滲透到全球逾20億部蘋果裝置（如iPhone與iPad等）之中，再加上Google本身龐大的分發渠道（如Android、Chrome、Gmail等），幾乎已覆蓋全球用戶，讓Google擁有足以輾壓OpenAI的實力。

Google Gemini模型將成為蘋果Siri的AI底層技術，協助將Siri進化成真正的AI助理。（圖片來源：Apple官網）

蘋果AI人才流失，削弱研發能力

蘋果在AI策略上轉向外部合作，另一主因是內部AI人才嚴重流失；尤其是曾任職Google、2018 年加入蘋果主導AI發展的高級副總裁約翰·吉安南德雷亞（John Giannandrea），確定將於2026年春季退休，這項人事變動無疑宣告蘋果在AI開發上遭遇階段性挫敗。

除此以外，蘋果AI核心開發人員亦相繼離隊。過去一年，OpenAI已成功招攬數十名Apple工程師與研究員加入麾下；Meta更豪擲2億美元（約15.6港億元），挖走前蘋果基礎模型負責人Ruoming Pang，使蘋果AI團隊愈顯人才凋零，無法在AI研發上追趕對手。因此，Apple選擇與Google合作，可說是為彌補AI研發能力不足而做出的務實決策。

蘋果AI發展遠遜競爭對手，有傳AI部門負責人吉安南德雷亞因此而被迫提早退休，將由微軟前高層Amar Subramanya接棒。 （圖片來源：維基百科）

ChatGPT存在感可能大幅降低

就算採納Google技術，Apple依然堅守保護用戶私隱的承諾。官方聲明指出，Apple Intelligence的所有運算只限在蘋果裝置與自家雲端平台上執行。換言之，蘋果將Gemini作為底層的知識庫與推理資源，但所有資料處理與私隱防護工作仍由蘋果自行架構與管控，避免未經處理的個人資料直接傳送到Google伺服器。

值得注意的是，這項合作並非排他性協議。蘋果仍保留與其他AI廠商合作的可能性，顯示其在追求技術領先的同時，也試圖在合作夥伴關係中維持一定的彈性。ChatGPT與Siri的整合仍然保留，但當Gemini在Apple Intelligence與Siri中擔任核心角色後，ChatGPT的定位可能逐漸轉向補充性支援，在蘋果生態圈中的存在感可能會大幅降低。

WWDC的AI展示不容再失敗

被譽為最強蘋果分析員、天風國際證券分析師郭明錤認為，Apple與Google在AI領域的合作，只屬應對短期壓力的緩衝手段，而非長期策略轉向。他進一步指出，Apple現正面對的短期壓力有2項：其一，在2026年中舉行的蘋果開發者大會WWDC上，該公司必須兌現承諾已久的Apple Intelligence與Siri的AI升級功能。

其二，Gemini與ChatGPT等對手不停迭代更新，已將用戶對AI服務的要求推到更高層次，即使做到過去對Apple Intelligence與Siri的承諾，現在看來也不能滿足市場要求，所以需要更強的AI模型。Apple透過與Google合作，不僅可以應對WWDC 2026的燃眉之急，還可以推出符合市場預期的AI模型，不失為高明一著。

蘋果在2024年提出多項AI承諾，在WWDC 2025上大部分都未能兌現，因此在WWDC 2026上的AI展示絕對不容有失。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

兩大巨頭引發AI寡頭壟斷擔憂

長遠來說，蘋果仍是需要自己掌控AI關鍵技術。郭明錤表示，Apple現正全力研發自家AI晶片，預計將於2026年下半年量產，並陸續部署到蘋果數據中心，目標是2027年投入運作。從這個時間表來看，蘋果預期裝置端AI的需求將在2027年顯著增加，現正為迎合更高強度的AI運算需求而提前布局。

不過，兩大科技巨頭的聯姻，可能會進一步加劇市場對科技寡頭壟斷的擔憂。全球首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）狠批兩家公司合作「構成不合理的權力集中」。馬斯克旗下公司xAI於2025年8月對Apple與OpenAI提起反壟斷訴訟，指控這兩家科技巨頭結成非法合作關係，扼殺AI與手機市場的競爭。馬斯克是否會就Apple與Google的合作採取法律行動，將成未來的關注焦點。