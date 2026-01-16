歡迎回來

lifestyle
生活
DIVA
卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分
娛樂新聞

卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　自2013年費格遜退休後，曼聯如同被抽走主心骨，十多年來始終陷入換帥輪迴。無論是戰術理念、時代適應性，甚至球會權力架構的混亂，都讓每位新帥最終成為過客。這種惡性循環直到今年年初又再上演，艾摩謙因為炮轟管理層、拒絕調整戰術而遭解僱。

 

　　根據報導，艾摩謙與足球總監在戰術會議上態度激烈，使管理層認定其執教方式過於僵化，不符合球會重建的方向。

 

　　

卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分---足球俱樂部

艾摩謙在曼聯總共帶隊 63 場正式比賽，球隊總入球103 球，總失球是95球，在英超的平均積分1.23 分，是歷任曼聯領隊中最低的一人。

 

　　曼聯過去十年的表現，揭示一個殘酷事實：費格遜退休後的曼聯從未真正建立屬於球會的方向。每任主帥帶來不同風格，卻又無法得到時間與結構支持，結果就是戰術雜亂、球員定位不清，從莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查、坦格到艾摩謙，全都在這樣的環境中迷失。

 

　　曼聯找來卡域克出任臨時主帥，曾經作為過渡領隊的他，如今再度被寄予穩住更衣室、重建秩序的期待。他熟悉「老特拉福德」的文化、曾與現有核心球員共事，這讓他成為最不容易「水土不服」的選擇。

 

　　

卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分---足球俱樂部

卡域克曾在2021年短暫擔任看守教練、三戰保持不敗；而根據他在米杜士堡的戰術，預計他會以4231的戰術為主，偏向保守穩陣。

 

　　但卡域克明顯只是臨時主帥，管理層仍會尋找長遠的主帥安排。這也印證了曼聯長年的問題：缺乏提前部署的穩定藍圖，而常常依靠「急火救援」的任命方式補洞，難以真正走上復興之路。

 

　　同城另一端的對比，為何曼城這15年比較成功？

 

　　曼城早起點簽下近季表現突出蘇曼尤，這位來自般尼茅夫的翼鋒，以6500萬英鎊加盟後立即為球隊提供貢獻。蘇曼尤今季已經攻入10球，加盟曼城後更被視為補強攻擊層次的重要棋子，展示球會管理層買人有眼光。

 

　　曼城多年來的成功建立在清晰的足球哲學、系統化的球探與補強策略。例如蘇曼尤能立刻與球隊體系契合，正是因為球會在選材時已深入考慮戰術要求與球員特性，因此即使有人離隊、有人受傷，球隊仍能保持流暢度與競爭力。相較曼聯近年多次出現「買來不適合系統」的尷尬情況，兩隊差距不言而喻。

 

　　

卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分---足球俱樂部

蘇曼尤今季在英超出場20場，攻入10球，助攻3個，每90分鐘入球高達0.5，在餘下賽事有機會搵再貢獻 6至7個入波，非常不俗。何況在曼城，隊友質素更高、製造機會更多！

 

　　與曼聯的混亂相比，阿仙奴過去幾季的進步則反映了規劃的重要性。阿仙奴目前穩守聯賽榜首，得益於其補強策略均衡、兼具長期性與即戰力。球隊在每個位置都擁有具競爭力的替補，使其能在多線作戰中保持穩定輸出，並成功控制球員上場時間，避免過度依賴單一核心。

 

　　曼聯會否復甦？這已經是一個偽命題。因為在管理層沒有長遠藍圖之前，所有的領隊，都只不過是一個過客。

 

本週焦點

 

　　今個星期的曼市打吡，將是卡域克重掌帥印後的第一個重大考驗。

 

　　曼聯有主場之利，加上新帥上任後對球員帶來的心理刺激，士氣勢必回升 。

 

　　但曼城依舊是戰術、球員質素兩方面都高一級的對手。加上今年曼城對曼聯都有優勢，氣勢必然更出色。

 

　　曼城在此前的對賽中曾以3球大勝，展現實力上的巨大差距 。但本週比賽未必可以輕鬆取勝。一來曼聯新帥上任帶來的未知性，二來曼城正經歷密集賽程與部分傷兵影響，可能會令比賽更具變數。

 

　　曼聯若能在主場壓迫、中場跑動強度、利用速度型邊鋒製造空間等方面比以往更有侵略性，或許能在前60分鐘頂住曼城的控球壓力。反之，曼城具備絕對的控球與場面掌控力，只要能在中場建立節奏，仍然有能力把比賽帶向自己熟悉的節奏。

 

　　

卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分---足球俱樂部

曼聯今季主場平均入球約 1.8 球，證明主場還是有一定威力；但整體21 場聯賽中有 19 場未能保持清白之身，其防守未必能抵擋曼城的進攻。

 

　　預計雙方均有入球機會，但曼城未必能輕鬆奪走3分；曼聯有望憑主場與新帥效應逼和。

 

　　這場比賽不僅是一場90分鐘的較量，更是兩家球會當前發展狀況的縮影，一邊尚在摸索未來方向，另一邊持續沿著成功之路向前。

