歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

時光飛逝火速變72歲
財富管理 快樂退休

時光飛逝火速變72歲
當歌劇與粵劇於「創新」的橋上相遇！《Liza & Frien...
Art & Living 香港‧寶‧藏

當歌劇與粵劇於「創新」的橋上相遇！《Liza & Frien...
政經專訪

【淡友轉軚】曾煥平：明年本港住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分
Jetso
美食優惠

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:望月

　　早鳥辦年貨有優惠！今年望月Patisserie La Lune以「幸運數字」為主題，推出賀年糕點及餅食禮盒系列，即日起至1月26日於官網或門市購買可享早鳥優惠，低至85折起，突發限時三天早鳥價再額外95折。錯失期間限定折上折良機唔緊要，1月26日前易賞錢會員購買傳統糕點及賀年禮盒，亦可享早鳥價額外95折兼賺分！ 

 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

 

優惠（一）︰官網早鳥價再額外95折

 

　　為慶祝望月機場店延長營業至7月，即日起至1月18日於望月官網購買任何產品，可享早鳥價再額外95折！

 

 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

 

優惠（二）︰易賞錢會員早鳥價再95折兼賺分

 

　　即日起至2026年1月26日，凡於易賞錢購買傳統糕點及賀年禮盒，包括Lulu豬同Pokémon等特別版產品皆可享早鳥價再享95折，兼賺$5=1分！

 

優惠兌換方法：

1於易賞錢App開啟優惠

2 點撃「領取」 並於「銀包」複製優惠碼

3 點撃「立即購物」到望月購買心水產品

4 付款前輸入優惠碼

 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

 

望月六款全新產品

 

　　今年望月六款全新產品包括「五穀豐收」瑤柱蘿蔔糕、「五穀豐收」臘味芋頭糕、「七星『糕』照」黑糖椰汁年糕、「七星『糕』照」棗皇年糕、「六六無窮」一口果仁撻禮盒（焦糖及松露味），以及「長長『狗』『九』」曲奇禮盒（開心果及紅莓味）。品牌新春期間限定銷售點及取貨點，包括尖沙咀K11 Art Mall及海港城、元朗Yoho、沙田新城市廣場、銅鑼灣祟光百貨及時代廣場、機場等，部分限定店更特設現場試食區。
 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

新產品包括︰五穀豐收瑤柱蘿蔔糕 （900克）正價HK$228  早鳥優惠HK$198；五穀豐收臘味芋頭糕（900克）正價HK$228  早鳥優惠HK$198；七星糕照黑糖椰汁年糕（900克）正價HK$198  早鳥優惠HK$178；七星糕照棗皇年糕（900克）正價HK$198  早鳥優惠HK$178

 

　　新產品長狗九曲奇禮盒（開心果及紅莓）禮盒內包含兩款口味曲奇，分別為開心果（9件）及紅莓（9件），天然堅果及莓果味道突出，同時散發濃郁牛油香氣，口感香脆鬆化。禮盒上的活潑長身狗狗象徵關係長長久久。
 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

長狗九曲奇禮盒（開心果及紅莓）（18件）[新產品]正價HK$178  早鳥優惠HK$148

 

　　新產品果仁撻禮盒包含焦糖（4件）及松露（4件）兩款口味，小巧尺寸方便客人享用；嚴選多種優質堅果及提子乾，配搭匠心製作的香甜焦糖醬及滑順杏仁忌廉，天然果仁香氣滿溢，層次豐富。

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

六六無窮一口果仁撻禮盒（焦糖及松露）（8件）正價HK$198  早鳥優惠HK$178

 

Pokémon特別版賀年禮盒 

 

　　望月今年持續推出Pokémon特別版賀年禮盒及人氣IP罐頭豬LuLu馬年開運聯乘禮盒。前者以喜慶造型Pikachu與大家拜年！Pokémon特別版蝴蝶酥禮盒印上Pikachu的超可愛造型，禮盒內有24件經典蝴蝶酥，附送全新設計精美紙袋，其粉紅色主調及櫻花圖案，洋溢春日氣息。
 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 – 24件經典蝴蝶酥隨禮盒附送精美Pokémon紙袋 正價HK$198  早鳥優惠HK$168

 

　　Pokémon特別版新年雜錦禮盒多隻Pokémon出現於禮盒上，而Pikachu更換上喜慶氛圍紅衣，搭配背後的中式摺扇跟大家拜年。禮盒內含經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件。隨禮盒附送喜氣洋洋的紙袋，及一套6個Pokémon主題利是封。
 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

Pokémon 特別版新年雜錦禮盒 - 內含經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件 

正價HK$228  早鳥優惠HK$198

 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

隨禮盒附送喜氣洋洋的紙袋，及一套6個Pokémon主題利是封

 

罐頭豬LuLu雜錦新年禮盒

 

　　望月在新春再次聯乘罐頭豬LuLu，推出罐頭豬LuLu雜錦新年禮盒，鐵罐內藏望月經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件，禮盒附送罐頭豬LuLu馬年主題紙袋及一套6個利是封，罐頭豬LuLu fans必搶！

 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

罐頭豬LuLu雜錦新年禮盒 - 內含經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件

禮盒附送罐頭豬LuLu馬年主題紙袋及一套6個利是封

正價HK$228  早鳥優惠HK$198

 

望月2026其他賀年餅食

 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

一馬當先雜錦禮盒（48件）正價HK$358  早鳥優惠HK$328；八方來財雜錦禮盒（36件）正價HK$288  早鳥優惠HK$258

 

農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

兩全其美經典蝴蝶酥禮盒（18件）正價HK$178  早鳥優惠HK$148

兩全其美蝴蝶酥禮盒（經典及黑白芝麻）（18件）、兩全其美蝴蝶酥禮盒（經典及榛子）（18件）各正價HK$188  早鳥優惠HK$158

三生柚幸曲奇禮盒（伯爵茶及朱古力）（18件）、三生柚幸曲奇禮盒（抹茶及玄米茶）（18件）、長長狗九曲奇禮盒（奶茶及咖啡）（18件）各正價HK$158  早鳥優惠HK$128

 

銷售點https://www.lalune.com/

 

Tags:#望月#易賞錢#美食#美食優惠#Jetso#Hotdeals#著數優惠#農曆新年2026#賀年糕點#曲奇禮盒
Add a comment ...Add a comment ...
麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件
更多搵食地圖文章
麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
238
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
63%
不會，只屬姿態
27%
不確定
9%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處