農曆新年2026︱望月賀歲糕點＋果仁撻＋Pokémon、罐頭豬LuLu禮盒早鳥85折，易賞錢再95折兼賺分

早鳥辦年貨有優惠！今年望月Patisserie La Lune以「幸運數字」為主題，推出賀年糕點及餅食禮盒系列，即日起至1月26日於官網或門市購買可享早鳥優惠，低至85折起，突發限時三天早鳥價再額外95折。錯失期間限定折上折良機唔緊要，1月26日前易賞錢會員購買傳統糕點及賀年禮盒，亦可享早鳥價額外95折兼賺分！

優惠（一）︰官網早鳥價再額外95折

為慶祝望月機場店延長營業至7月，即日起至1月18日於望月官網購買任何產品，可享早鳥價再額外95折！

優惠（二）︰易賞錢會員早鳥價再95折兼賺分

即日起至2026年1月26日，凡於易賞錢購買傳統糕點及賀年禮盒，包括Lulu豬同Pokémon等特別版產品皆可享早鳥價再享95折，兼賺$5=1分！

優惠兌換方法：

1於易賞錢App開啟優惠

2 點撃「領取」 並於「銀包」複製優惠碼

3 點撃「立即購物」到望月購買心水產品

4 付款前輸入優惠碼

望月六款全新產品

今年望月六款全新產品包括「五穀豐收」瑤柱蘿蔔糕、「五穀豐收」臘味芋頭糕、「七星『糕』照」黑糖椰汁年糕、「七星『糕』照」棗皇年糕、「六六無窮」一口果仁撻禮盒（焦糖及松露味），以及「長長『狗』『九』」曲奇禮盒（開心果及紅莓味）。品牌新春期間限定銷售點及取貨點，包括尖沙咀K11 Art Mall及海港城、元朗Yoho、沙田新城市廣場、銅鑼灣祟光百貨及時代廣場、機場等，部分限定店更特設現場試食區。



新產品包括︰五穀豐收瑤柱蘿蔔糕 （900克）正價HK$228 早鳥優惠HK$198；五穀豐收臘味芋頭糕（900克）正價HK$228 早鳥優惠HK$198；七星糕照黑糖椰汁年糕（900克）正價HK$198 早鳥優惠HK$178；七星糕照棗皇年糕（900克）正價HK$198 早鳥優惠HK$178

新產品長狗九曲奇禮盒（開心果及紅莓）禮盒內包含兩款口味曲奇，分別為開心果（9件）及紅莓（9件），天然堅果及莓果味道突出，同時散發濃郁牛油香氣，口感香脆鬆化。禮盒上的活潑長身狗狗象徵關係長長久久。



長狗九曲奇禮盒（開心果及紅莓）（18件）[新產品]正價HK$178 早鳥優惠HK$148

新產品果仁撻禮盒包含焦糖（4件）及松露（4件）兩款口味，小巧尺寸方便客人享用；嚴選多種優質堅果及提子乾，配搭匠心製作的香甜焦糖醬及滑順杏仁忌廉，天然果仁香氣滿溢，層次豐富。

六六無窮一口果仁撻禮盒（焦糖及松露）（8件）正價HK$198 早鳥優惠HK$178

Pokémon特別版賀年禮盒

望月今年持續推出Pokémon特別版賀年禮盒及人氣IP罐頭豬LuLu馬年開運聯乘禮盒。前者以喜慶造型Pikachu與大家拜年！Pokémon特別版蝴蝶酥禮盒印上Pikachu的超可愛造型，禮盒內有24件經典蝴蝶酥，附送全新設計精美紙袋，其粉紅色主調及櫻花圖案，洋溢春日氣息。



Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 – 24件經典蝴蝶酥隨禮盒附送精美Pokémon紙袋 正價HK$198 早鳥優惠HK$168

Pokémon特別版新年雜錦禮盒多隻Pokémon出現於禮盒上，而Pikachu更換上喜慶氛圍紅衣，搭配背後的中式摺扇跟大家拜年。禮盒內含經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件。隨禮盒附送喜氣洋洋的紙袋，及一套6個Pokémon主題利是封。



Pokémon 特別版新年雜錦禮盒 - 內含經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件

正價HK$228 早鳥優惠HK$198

隨禮盒附送喜氣洋洋的紙袋，及一套6個Pokémon主題利是封

罐頭豬LuLu雜錦新年禮盒

望月在新春再次聯乘罐頭豬LuLu，推出罐頭豬LuLu雜錦新年禮盒，鐵罐內藏望月經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件，禮盒附送罐頭豬LuLu馬年主題紙袋及一套6個利是封，罐頭豬LuLu fans必搶！

罐頭豬LuLu雜錦新年禮盒 - 內含經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件

禮盒附送罐頭豬LuLu馬年主題紙袋及一套6個利是封

正價HK$228 早鳥優惠HK$198

望月2026其他賀年餅食

一馬當先雜錦禮盒（48件）正價HK$358 早鳥優惠HK$328；八方來財雜錦禮盒（36件）正價HK$288 早鳥優惠HK$258

兩全其美經典蝴蝶酥禮盒（18件）正價HK$178 早鳥優惠HK$148

兩全其美蝴蝶酥禮盒（經典及黑白芝麻）（18件）、兩全其美蝴蝶酥禮盒（經典及榛子）（18件）各正價HK$188 早鳥優惠HK$158

三生柚幸曲奇禮盒（伯爵茶及朱古力）（18件）、三生柚幸曲奇禮盒（抹茶及玄米茶）（18件）、長長狗九曲奇禮盒（奶茶及咖啡）（18件）各正價HK$158 早鳥優惠HK$128

銷售點https://www.lalune.com/