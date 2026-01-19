David Webb辭世的啟示

David Webb上周二（13日）因末期前列腺癌離世，享年60歲。

他其實很早就把後事安排得井井有條。2020年已公開自己患癌，並宣布經營多年的Webb-site網站將逐步關閉。去年2月接受訪問時，他坦言病情不樂觀。這種坦然，讓身邊人、投資圈，甚至不認識他的人，都有心理準備，這處理得很好。

不少朋友問我：「David Webb是誰？」

正常，大部分人日常不追投資新聞，他的名字聽起來陌生，最多聽過「好像是個很會賺錢的散戶」而已。

但對很多香港投資者來說，David Webb不只是「賺錢高手」，他更是一位「揭黑英雄」。

David Webb 60歲就去世，算是英年早逝。（網上圖片）

他創辦的Webb-site.com，免費公開上市公司董事資料、股權關係、公司背景，成為記者、分析師、散戶查資料的聖經。2017年他發表題為《謎網：50隻不能碰的港股(The Enigma Network: 50 stocks not to own)》的報告，直接點名50隻有問題的細價股，引發證監會史上最大規模的調查，令相關細價股股價大跌，也讓不少散戶避開陷阱。

他曾任港交所獨立董事，多次公開批評市場不公、莊家操控、大股東損害小股東利益。對很多人（包括我）來說，他就像散戶陣營裏的「同隊好人」，用數據和勇氣制衡權貴。

我和他素未謀面，投資上也沒直接沾光，但時常會留意他的新聞。或許就是因為他代表了一種態度：散戶不是只能被割，敢講敢做就能改變一點東西。

60歲，在這個年代算不上長壽。看到這樣一位投資界高手英年早逝，真的很可惜。

年輕時，死亡好像很遙遠，死訊多是來自「老人家」，與自己年紀差一大截，沒甚麼感覺。人到中年，認識的人愈來愈多，追蹤的人也愈來愈多，訃告開始變得沉重。像芒格那樣，同一個時代的偶像離開，才真正感受到「原來我們也在倒數」。

Benjamin Graham、愛因斯坦這些歷史人物早已不在人世，了解過他們的偉大，頂多惋惜；但見證著芒格、高錕這些「活在同一個時代」的人離去，倍覺心痛。無論如何，這就是人生。

最後，無論你在哪個圈子、哪個層次，能影響到身邊的人，哪怕只是家人、朋友、同事，讓他們因為你而變好一點、活得更好，就已經很值得。

David Webb，感謝你為香港股票市場的透明度，付出那麼多，一路好走。

