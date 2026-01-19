歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

央行利好六箭
財富管理 政政經經

央行利好六箭
世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄...
3分鐘熱炒股點評

【3分鐘熱炒股點評】中移動(0941)表現反覆 值得低撈？中資電訊股仍係明年收息之選？
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
David Webb上周二（13日）因末期前列腺癌離世，享年60歲。
理財智慧

David Webb辭世的啟示

財識兼收
止凡
財識兼收

　　David Webb上周二（13日）因末期前列腺癌離世，享年60歲。

 

　　他其實很早就把後事安排得井井有條。2020年已公開自己患癌，並宣布經營多年的Webb-site網站將逐步關閉。去年2月接受訪問時，他坦言病情不樂觀。這種坦然，讓身邊人、投資圈，甚至不認識他的人，都有心理準備，這處理得很好。

 

　　不少朋友問我：「David Webb是誰？」

 

　　正常，大部分人日常不追投資新聞，他的名字聽起來陌生，最多聽過「好像是個很會賺錢的散戶」而已。

 

　　但對很多香港投資者來說，David Webb不只是「賺錢高手」，他更是一位「揭黑英雄」。

 

David Webb辭世的啟示

David Webb 60歲就去世，算是英年早逝。（網上圖片）

 

　　他創辦的Webb-site.com，免費公開上市公司董事資料、股權關係、公司背景，成為記者、分析師、散戶查資料的聖經。2017年他發表題為《謎網：50隻不能碰的港股(The Enigma Network: 50 stocks not to own)》的報告，直接點名50隻有問題的細價股，引發證監會史上最大規模的調查，令相關細價股股價大跌，也讓不少散戶避開陷阱。

 

　　他曾任港交所獨立董事，多次公開批評市場不公、莊家操控、大股東損害小股東利益。對很多人（包括我）來說，他就像散戶陣營裏的「同隊好人」，用數據和勇氣制衡權貴。

 

　　我和他素未謀面，投資上也沒直接沾光，但時常會留意他的新聞。或許就是因為他代表了一種態度：散戶不是只能被割，敢講敢做就能改變一點東西。

 

　　60歲，在這個年代算不上長壽。看到這樣一位投資界高手英年早逝，真的很可惜。

 

　　年輕時，死亡好像很遙遠，死訊多是來自「老人家」，與自己年紀差一大截，沒甚麼感覺。人到中年，認識的人愈來愈多，追蹤的人也愈來愈多，訃告開始變得沉重。像芒格那樣，同一個時代的偶像離開，才真正感受到「原來我們也在倒數」。

 

　　Benjamin Graham、愛因斯坦這些歷史人物早已不在人世，了解過他們的偉大，頂多惋惜；但見證著芒格、高錕這些「活在同一個時代」的人離去，倍覺心痛。無論如何，這就是人生。

 

　　最後，無論你在哪個圈子、哪個層次，能影響到身邊的人，哪怕只是家人、朋友、同事，讓他們因為你而變好一點、活得更好，就已經很值得。

 

　　David Webb，感謝你為香港股票市場的透明度，付出那麼多，一路好走。

 

相關連結：

David Webb關網有感 (經濟通)

受人景仰的芒格 (經濟通)

Tags:#逝世#David Webb#財識兼收#股市#香港交易所#投資#細價股#前列腺癌#查理·芒格#班傑明·葛拉漢#阿爾伯特·愛因斯坦#高錕#死亡#散戶#Webb-site#謎網50
Add a comment ...Add a comment ...
買落難股？君子不立危牆之下
更多財識兼收文章
買落難股？君子不立危牆之下

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
93
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

62%
不會
37%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處