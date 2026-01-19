預算案前瞻：政府應如何分派餅仔？

新一份《財政預算案》下月公布，大家都關心政府會怎樣在經濟回升和市民生活需要之間取得平衡。財政司司長說去年經濟增長有望達到3.2%，加上「加強版財政整合計劃」和金融市場表現較好，令本年度經營帳目可能出現盈餘，雖然資本帳目仍有赤字，但整體財政較為寬鬆。這是一個好消息，因稍掃近年庫房赤字的陰霾，亦代表公共開支的層面上，可望有限度地開水喉。

金融和外貿回升確實帶動了整體經濟，但這些好消息未必直接傳到街市、餐飲和零售等實體行業。很多市民仍然感覺不到生活改善，工作和消費情況仍然平淡。因此，政府要把財政上的空間，轉化為能讓市民實際感受到的改善，才算是成功的預算安排。

財政司司長在立法會上表示，會檢視免稅額的變動，看看是否有調整空間，以回應中產的壓力。但他也堅持不會再減整體股票印花稅，強調稅收是提供醫療、教育和其他公共服務的來源。這反映出政府在保持財政穩健和回應民意之間要做取捨，既要保留必要的稅基，也要考慮如何讓不同階層實際受惠。

財政司司長陳茂波稱本年度經營帳目可能出現盈餘 (AP)

中產在過去一年感到稅負和生活成本增加，不少議員建議在新預算中推出針對性的紓困或稅務優惠，例如提高子女免稅額或重啟學生津貼。財政司司長表示會檢視這些建議，但同時提醒稅收也用於公共服務。對中產來說，短期的現金支援固然重要，但更關鍵的是長期的教育、醫療和住房支援能否減輕家庭負擔，這會影響他們對經濟復甦的信心。

雖然政府庫房較為寬鬆，但資源仍有限，必須有清楚的優先次序。筆者認為，應優先幫助受經濟衝擊最深的界別，例如中小企和失業率較高的行業，如飲食、零售和建築。透過稅務緩解、租金或營運成本支援，以及協助企業數碼化和提升營運效率，可以讓企業更快回穩並保住就業。扶助中小企不只是救一個行業，更是穩定就業和維持社區經濟活力的關鍵。

在具體措施上，政府應兼顧短期刺激和長期改革。短期可以考慮有針對性的稅務減免，或臨時性的補貼來刺激內需；長期則要加大職業培訓、數碼轉型和中小企融資的投入，幫助企業適應市場變化。同時，維持金融市場競爭力也重要，但不能以犧牲本地民生為代價，稅制調整應有透明的成本效益評估，並設機制定期檢視政策效果，確保資源用在最需要的地方。

政府目前有較多財政空間，但關鍵在於如何把這些資源變成市民能感受到的改善。若預算能優先支持受創最深的中小企和就業密集行業，並同時推動長期結構性改革，就有機會在短期紓困和長期競爭力之間找到平衡，讓更多市民共享經濟復甦的成果。