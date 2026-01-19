歡迎回來

美國聯儲局主席鮑威爾在上周收到了司法部傳票，美軍跨境抓捕了委內瑞拉總統，特朗普威脅對伊朗用兵，但是這些並不能澆熄華爾街在年初資金配置時候的樂觀情緒，全球股市新年以來一片漲聲，流入權益類ETF的金額是平時同期的五倍，資金選擇增加風險權重。特朗普笑言哈塞特太優秀，不願意放他離開白宮現職，交易員略調減息預期，兩年期國債遇冷。
高市提前大選的盤算

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　美國聯儲局主席鮑威爾在上周收到了司法部傳票，美軍跨境抓捕了委內瑞拉總統，特朗普威脅對伊朗用兵，但是這些並不能澆熄華爾街在年初資金配置時候的樂觀情緒，全球股市新年以來一片漲聲，流入權益類ETF的金額是平時同期的五倍，資金選擇增加風險權重。特朗普笑言哈塞特太優秀，不願意放他離開白宮現職，交易員略調減息預期，兩年期國債遇冷。

 

　　原油價格回漲，大宗商品價格下調，金價向好，銀價上周更飆升13%，破每盎司90美元大關。日本首相高市早苗表明會在不久宣布解散議會，高市交易再次湧現，日匯、日債大幅下跌，日圓兌美元匯率一度跌破160，迫使財務大臣出言警告；美元匯率指數走高。

 

　　特朗普入主白宮後，推出了不少驚世駭俗的大政策，引來金融市場的大起大落，華爾街也因此製造出稀奇古怪的交易代號，如TACO（Trump Always Chickens Out，指特朗普總在最後一秒鐘退縮）、TUNA（Trump Usually Negates Announcements，指特朗普發出大官宣後，自己卻食言）。2025年，市場基本在這些交易策略下應付資產價格的動盪。

 

　　今年初華爾街又流出Big MAC交易策略。Big MAC中的MAC，指的是Midterms Are Coming，即中期選舉即將來臨。Big MAC發明者、策略師Ed Clissold認為，特朗普政府將其政策重心和發力目標移向國內事務，圍繞著中期選舉來討好民意、提振共和黨的支持率，市場應該關心特朗普政策的轉向，以及由此產生的經濟、商業和市場影響。此交易策略在今年初的資產重新配置中冒起。

 

　　從白宮角度，政策發力點主要有三個維度。第一個是財政政策，其中多數內容已經放入去年夏季通過的《大而美法案》，其中對小費、加班費豁免徵稅的退稅支票，應該在上半年寄出（假定沒有新的政府停擺），這對於掙扎在生活貧困線上的低端家庭有立竿見影的幫助。不過《大而美法案》總體上給到高收入家庭的福利更多，所以特朗普政府迫切需要更進一步的措施來紓緩基層選民的怨氣。

 

　　第二個維度是「去監管」，那是特朗普競選時的承諾，為金融機構和科技企業鬆綁，筆者相信政策所帶來的企業運營和盈利上的好處會慢慢浮現。另一方面，特朗普又會通過行政指令來討好民意。他最近揚言要將信用卡貸款的最高利率限制在10厘之下，如果成功推行，對依靠信用卡過活的美國人，是一個很大的幫助。

 

　　Big MAC的重大落筆之處，估計在貨幣政策上。特朗普升級了對鮑威爾的打擊，意在影響聯儲局的貨幣政策。筆者認為，聯儲局新主席上任後，聯儲局會不動聲色地放棄通脹目標，迅速將聯邦基金利率下調至2.5厘左右的中性水平，為下滑中的就業市場注入動力。若市場有風吹草動，或許聯儲局會直接重新擴表。當然，新聯儲局需要一個較大的市場動盪，才可以順理成章地重祭QE法寶。

 

　　特朗普政府能不能在2026年推出足夠的Big MAC政策？Big MAC會不會令美股繼續升？筆者估計白宮會努力推出政策，但是本屆政府本色上是劫貧濟富的，所以政策效果未必理想。估計美股仍然會在此主題下上漲，不過必須注意風險。歷史上拿下白宮並橫掃兩院的政黨，在兩年後的中期選舉中大多會失去起碼一院的多數席位，美股在中期選舉年下半年的表現多數時候也不理想。

 

高市提前大選的盤算

高市希望奪回自民黨在眾議院的多數席位 (AP)

 

　　日本首相高市早苗表示，有意解散眾議院，提前選舉。媒體透露高市意向「1月27日公告、2月8日投票」，如果屬實，這將是戰後歷史上準備時間最短的選戰。速戰速決的背後，是高市希望不衝擊到預算案的審議工作。高市強調把控制物價作為最優先的政策，並與國民民主黨就通過2026年度預算案達成了共識。一旦解散眾議院，筆者感覺3月底前通過預算案存在不確定性。

 

　　然而，高市有更重要的目標，那就是奪回自民黨在眾議院的多數席位。在過去兩次議會選舉中，自民黨先後失去了眾議院和參議院的多數黨地位，並與維持了26年執政聯盟關係的公明黨分道揚鑣。自民黨一度有失去政權的風險，但最後依靠日本維新會的「閣外支持」，僅以一席之差勉強維持住在眾議院的投票優勢，但是維新會咄咄逼人的政策訴求，也令高市如履薄冰。

 

　　高市享有超高的民意支持率，日本新聞網最新民調顯示，高市內閣的支持率達到78.1%，為戰後罕見，一掃岸田、石破兩屆政府的頹風，並成功重新贏得29至55歲核心年齡段選民的支持。但是自民黨的支持率僅為29.7%，選民對生活成本的暴漲嚴重不滿。高市需要將自己的高人氣，嫁接到自民黨身上，並說服選民透過議會多數席位，給予她處理物價難題的授權。

 

　　筆者認為，自民黨在這次選舉中重奪多數席位的機會較高，一則是高市的高人氣，二則反對黨不成氣候。最大反對黨立憲民主黨與公明黨聯手參選，應該不至於衝擊選舉的最終結果。立憲民主黨民望低迷，哪怕取得公民黨的選民動員能力，也難阻止自民黨的攻勢。高市提前選舉的決定，據報沒有事先徵求主要支持者麻生太郎的意見，不利於她未來在自民黨內部周旋，她必須在選舉中讓更多支持自己的自民黨人上位。

 

　　高市承襲了前首相安倍晉三的政治理念，主張修改憲法、重新定位國防，在經濟上力主推進更大膽的財政刺激措施。她主張以「負責任的積極財政」為理念，進行戰略性的財政出動，增加國民所得、提升消費信心，爭取在不提高稅率的情況下實現擴大稅收。她積極推行向消費者派錢，並施壓企業大幅增加工資。這些對受困於物價上漲、薪資停滯的選民十分受用。

 

　　日本經濟的主要難點在於外熱內冷，受惠於日圓貶值的出口、旅遊和股市一片興旺，也徹底擺脫了通縮的困擾，但是家庭實際購買力在下降，生活成本上漲蠶食著消費信心。同時，政府債務負擔極高，國債發行成本迅速上升著。在日本加息、美國減息之際，高市能不能成功將滯留海外的巨額日本資金吸引回國，又不至於觸發日圓大幅升值，對於高市經濟學的成敗非常關鍵。

 

　　本周有三個看點：1）達沃斯論壇，包括特朗普談經濟和地緣政治、幾位央行行長參加圓桌論壇；2）中國公布2025年GDP資料；3）日本央行例會，不過加息機會不大。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#日本#高市早苗#自民黨#特朗普#Big MAC#美國中期選舉#貨幣政策#聯儲局
