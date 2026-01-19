77歲梁小龍心臟衰竭離世，死前一天疑與友人飯聚食羊肉火鍋

歡迎回來

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
娛樂新聞

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　70年代與李小龍、成龍和狄龍並稱「四龍」的著名武打影星梁小龍（原名：梁財生），憑着真材實料身手曾紅遍亞洲。他於本月14日離世，享年77歲！有指他因心臟衰竭逝世，不過事情來得突然，於13日時仍然有人貼出與他聚會時的合照。同時，離世後仍然有神秘人為他操作社交平台，不斷有帖文更新。其中一則帖文中以他的口脗寫道：「原諒我不辭而別，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感。你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」

 

Read more：87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

 

　　著名武打影星梁小龍（原名：梁財生），70年代與李小龍、成龍和狄龍並稱「四龍」。本月14日離世，享年77歲！他逝世的消息於18日得到親友證實，資深電影人田啟文接受傳媒訪問透露梁小龍因心臟衰竭逝世，喪禮暫定於本月26日在深圳龍崗舉行。黃秋生、成龍等人也發文悼念。

 

有朋友於本月13日跟梁小龍見面，當時的他並無異樣。

 

　　在梁小龍逝世前一天（1月13日），仍有人分享與梁小龍聚會的合照。當時，梁小龍與友人在內地聚會，精神看來不錯，並贈送其親筆簽名的「真功夫」字畫予友人，絲毫不見異樣。而這幾天，梁小龍的社交帳戶仍然不斷更新出帖文，在14日他以「我到很遠很遠的地方拍電影去了」為題發帖文，寫道，「本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感。你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」

 

梁小龍的社交平台帳號仍不斷更新。

 

　　2023年網上曾流傳梁小龍在公園表演後空翻受傷，意外頭部落地，送院治療。消息指當時他在公園練功，有圍觀粉絲提議他表演後空翻，他盛情難卻照做，可惜跌個四腳朝天。後來梁小龍親自拍片回應，直指有人「吹牛」，否認摔倒。

 

梁小龍昔日的演出電影及劇集。

 

　　梁小龍童年與祖母相依為命，從小學詠春、空手道，15歲開始做替身演員，於1973年主演電影《生龍活虎》，直至演出麗的電視劇集《大俠霍元甲》、《陳真》，當中以飾演陳真而為人所熟悉。2004年曾復出拍攝周星馳的電影《功夫》，飾演「火雲邪神」一角，再度引起關注，也令年輕人認識他。

 

77歲梁小龍心臟衰竭離世，死前一天疑跟友人飯聚食羊肉火鍋

 

　　梁小龍一生中有過兩段婚姻，首任妻子是著名混血兒歌手黎愛蓮，二人育有一女梁子文，二人在1975年結婚，昔只維持數年便離婚。後來與宋驤再婚，育有一對子女。

 

Tags:#梁小龍#黃秋生#田啟文#心臟衰竭#逝世#影視娛樂#娛樂新聞
