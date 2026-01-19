京都近年「舊瓶新酒」酒店風潮  記憶與創新、保護與發展之間完美的平衡藝術

根據日本媒體報道，自從中國單方面採取了赴日呼籲自肅等措施後，日本社會在短時間內感受到些微衝擊，尤其是出口、觀光、航班運輸等行業，正在出現連鎖反應，其他方面完全不受影響。

根據航班數據，12月日本預定入境航班在短短兩周內減少了約一千班，其中關西國際機場更是削減超過三成。

大阪世博會期間再加上遊客蜂擁而至，酒店管理人員真的非常辛苦，現場也一度大混亂。 世博會結束後，住宿客人一下子減少了。

我們的分析認為，主要是以世博會為目的的客人佔了很大比例。中國遊客的數量確實有所下降，不過對經歷了世博忙碌期的各家酒店來說，反而迎來了恢復日常、休息調整的階段，正安靜地準備迎接新年。

住在東京，每次坐上新幹線去京都，都有一種從現代社會瞬間回歸江戶時代的感覺。去年12月，台灣最著名的房地產公司老闆及高階主管到訪東京，考察日本的都市更新。我陪他們考察了幾個大阪的城市綜合體，參觀了幾家日本老牌的商業房地產開發公司。

最後，我建議他們去一趟京都，參觀一下我們正在興建的酒店。因為近年來，京都在城市更新中展現出一種獨特的智慧：將廢棄的小學校和老房子舊瓶裝新酒，轉化為高端五星級酒店。

日本的少子化問題早已不是新聞，出生率持續走低，導致許多學校面臨關閉的命運。京都市區內的小學數量一度眾多，但隨著人口結構變化，許多老校在21世紀初陸續停用。

旅遊業是京都的經濟支柱，這些廢棄的校園被京都人巧妙地轉化為機會。每年數千萬國內外遊客前來追尋「大和魂」的痕跡。遊客們渴望更深層的體驗──不只是看寺廟、品茶道，還要在歷史氛圍中享受現代舒適。

青龍酒店・京都清水（原清水小學校）：此為「舊瓶裝新酒」的典範。建於1869年的舊校舍，其紅磚拱門、磚牆與寬闊操場被完整保留下來。

改造後，僅設48間客房，確保了私密與奢華。酒店不僅繼承歷史，更透過聘用本地員工講述校園往事，讓住客住進歷史。

其成功在於將高端住宿體驗，如眺望清水寺的頂樓套房與深層次的情感連結，成為一房難求的文化地標，並成功提振了周邊社區活力。

立誠花園 ヒューリック京都（原立誠小學校）：此案例展現了「社區共生」的改造理念。開發商保留了校舍的木質地板、黑板牆等核心結構，並將操場變為花園。酒店並非孤立存在，而是與咖啡廳、書店、展覽空間等文化商業設施融為一體。

其定位更為親民與開放，鼓勵住客與本地居民共同參與文化活動，成為連結遊客與社區的文青樞紐。這體現了京都酒店業從封閉的「目的地」向開放「生活場域」延伸的趨勢。

THE HOTEL HIGASHIYAMA KYOTO TOKYU（原白川小學校）：由東急集團開發的此項目，則體現了「分散旅遊」的戰略思維。酒店在保留日式庭園等元素的同時，引入無邊際泳池等現代設施，旨在將遊客從過度擁擠的市中心引導至相對寧靜的東山區域。

這不僅提升了遊客體驗，也為城市旅遊壓力的均衡分布提供了解決方案。

京都近年來的「舊瓶新酒」酒店風潮，清晰展現了一條有別於粗暴「推倒重來」的城市更新路徑。是傳統與現代、記憶與創新、保護與發展之間一次完美的平衡藝術。

這不僅是酒店業的趨勢，更是為全球歷史名城面對現代化挑戰，提供了一份充滿詩意與智慧的「京都方案」。 日本人認為，有沒有大陸的遊客也冇所謂，反正很容易就被歐美及東南亞的旅客填補，而且，古都更寧靜一些。