將軍澳南公園新設施︱中央草坪＋9米旋轉滑梯＋飛索＋沙池＋兒童單車公園全面開放

將軍澳南公園第二階段剛於1 月15日開放，過去周末超級多人迫爆公園，究竟有咩咁吸引，甚至不少家長跨區帶同小朋友，前往公園放電大玩特玩？公園最吸引有長逾9米的旋轉滑梯、兩條長達12米飛索，又有沙池，夠晒刺激好玩，喜歡踩單車的小朋友亦可使用兒童單車公園，加上去年已開放的打卡籃球場、緩跑徑、健身站及寵物公園，絕對是親子假日好去處！

將軍澳南公園整體佔地總共約38 800平方米，去年6 月部份康體設施已於較早前開放予公眾使用，包括兩個籃球場、緩跑徑、設有智能健體設施的健身站及寵物公園。公園亦連接一條全長約五公里行人步道，適合市民進行緩跑及跑步活動。

將軍澳南公園第二階段新增康體設施包括中央草坪、中央平台、露天廣場、兒童遊樂場、兒童單車公園的工程完成。 大家可於廣闊的中央草坪休憩外，它更有儲水功能，達致海綿城市的效果，另外大家亦可於中央平台遠眺將軍澳跨灣大橋全景，全新打卡熱點。





公園佔地總共約38 800平方米。圖示從公園遠眺將軍澳跨灣大橋的全景。

共融兒童遊樂場

小朋友來到最開心，因為遊樂場設有一條長逾9米的旋轉滑梯和兩條長達12米的飛索，夠刺激！喜歡踩單車的小朋友亦可使用兒童單車公園，場內更有管道滑梯、滑軌、高塔、鞦韆及彈床，絕對玩到唔捨得走！



設有多元化共融遊樂設施的兒童遊樂場。







兒童單車公園

共融兒童遊樂場



沙池



景觀水池將稍後開放

將軍澳南公園

地點︰近將軍澳海濱長廊入口、近天晉匯三期商場入口、近嘉悅入口及近藍塘傲入口

前往方法︰由將軍澳港鐵站B1出口步行前往將軍澳南公園，或乘搭多條巴士和小巴路線到達。

有寵物的主人可於星期六、日及公眾假期由西灣河乘搭街渡，或於星期日乘搭PBS2巴士路線前往將軍澳南公園。

查詢：2791 3100

www.lcsd.gov.hk