胡楓94歲生日｜中氣十足表演「拉咪」，兒孫滿堂與圈中200藝人齊賀壽

胡楓昨日（18日）94歲生日，入行超過70年的他，相識滿天下，不少後輩也是他的契仔契女。連日來也有不少圈中好友跟他慶祝生日，他每次出現也魄力十足、相當精靈，連譚詠麟也視他為學習對象。熱愛跳舞和唱歌的胡楓，在生日會上高歌，中氣十足更表演「拉咪」演唱，確是寶刀未老。

Read more：謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

胡楓現年94歲，作為「娛樂圈長青樹」的他，圈中人緣甚廣連日來有不少圈中朋友陪他過生日，十分熱鬧。其中一個生日晚宴上，約有200人出席，席上包括狄波拉、陳友、肥媽、蔡一傑、顧紀筠、王祖藍、阮兆祥、李思捷、鄧伊婷等，胡楓還與多位曾孫出席晚宴，福氣滿滿。

胡楓相識滿天下，一班藝人與他慶祝生日。（梅小青IG）

胡楓一班曾孫到場賀壽。

在當日晚宴期間，一班藝人朋友開心地在台上高歌盡興，胡楓合唱時表現得極之投入，站在肥媽身邊獻唱時更表演「拉咪」唱歌，中氣十足全場後輩也誇讚。

（鄧伊婷IG限時動態分享片段，胡楓唱歌時十分肉緊）

另外，胡楓亦獲邀出席藝能集團40周年及高娛樂20周年晚宴，這晚出席藝人星光熠熠包括周潤發、劉德華、任達華、黃日華、苗僑偉、戚美珍、曾志偉、鍾鎮濤、譚詠麟、拉姑、尹光、洪金寶、林家棟等。大會特別安排其中一個環節，由譚詠麟和劉德華等人送生日蛋糕賀壽。

藝能晚宴上，劉德華跟譚詠麟合唱生日歌送給胡楓。

劉德華跟譚詠麟在台上獻唱生日歌，胡楓笑容滿臉地笑道：「乜搞啲咁嘅嘢呀？」譚詠麟表示胡楓是圈中最值得尊敬的藝人，到今時今日永不言休仍然舉行演唱會，是自己的學習目標。

胡楓近年開社交帳號，分享生活日常。

老而不休的胡楓仍然魄力十足，好學不倦走近年輕人的世界，兩年前開始活躍於網絡上，開設社交帳戶分享生活日常，不少帖文也是他跟當紅藝人互動。去年10月曾分享一條短片，胡楓特別出席賀歲片《夜王》殺科宴，笑言要跟老朋友黃子華見面。黃子華開心得到長輩支持，笑謂胡楓發福不少，可能因為離開TVB後，沒有再於電視城長廊練行路，大爆當日在電視城內見對方從不坐下來，連吃飯也要站着，不過胡楓更正表示，自己近年較多在家中練習行路，其間更在黃子華耳邊說俏俏話，行為極度可愛，帶給旁人不少歡樂。