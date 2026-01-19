7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

Sanrio 粉絲又要開始儲印花！7-Eleven 與Sanrio、充氣玩具馬品牌Rody跳跳馬合作，推出全新「開運不倒翁公仔系列 」，另有隱藏版閃爍Kuromi X Rody、APP定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody登場，1月21日早上7時起在7-Eleven開始換購活動，各位fans準備好為新春家居增添賀年氣氛未？

「開運不倒翁公仔系列 」將於1月21日早上7時起在7-Eleven換購

儲印花換「開運不倒翁公仔系列」

全套「開運不倒翁公仔系列 」共有8款，齊集6位超人氣Sanrio角色為大家送上祝福，包括 Hello Kitty、My Melody、 Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及 Minnanotābō。開運公仔外型設計以「達摩不倒翁」為靈感，柔軟順滑的觸感，抱著時非常舒服，公仔內置搖鈴，只需輕輕搖動就會發出「啷啷」聲，帶來滿滿治療感，同時招來福氣。

其圓碌碌的超萌造型，象徵福氣滿滿，每款公仔皆印有其各自的祝福語包括：「大吉」、「結緣」、「開運」、「健康」、「常滿」及「必勝」，寓意大家新一年好運連連。系列還有隱藏版閃爍 Kuromi X Rody跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。

開運不倒翁公仔系列

4個指定印花+$65，免費換一件（隨機換購款式）

6個指定印花+$108，免費換兩件（隨機換購款式）

8,800yuu積分+28，免費換一件（隨機換購款式）

7-Eleven APP限定 20個指定印花，免費換一件（隨機換購款式）

7-Eleven同步推出1:19隱藏版 — 「閃爍 Kuromi X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」，Kuromi換上幻彩紫色的Rody 跳跳馬頭套造型亮相，經典的紫色配上閃爍效果，是粉絲必儲的珍藏款式！

【隱藏版】 閃爍Kuromi X Rody開運不倒翁公仔

另外，7-Eleven 應用程式限定版 — 「15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」 亦首次登場，由Cinnamoroll戴上天藍色的Rody 跳跳馬頭套可愛現身。公仔毛茸茸的觸感舒服柔軟，按壓其腹部可郁動Cinnamoroll的耳朵，象徵招福，增添互動趣味之餘，產品限量2000件。

7-Eleven 應用程式限定版 「15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」

35個指定印花，免費換一件

12個指定印花+$88，免費換一件

【7-Eleven 應用程式限定版】15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody

Sanrio characters x Rody 開運小物系列

7-Eleven同時推出兩款實用度滿分又精緻的Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸及電腦枱墊，產品均以Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll及 Minnanotābō 為主角，滿足各位粉絲喜好。

Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸（換自選一款）

- 任何消費+$59，或8000 yuu積分+$19

Sanrio characters x Rody電腦枱墊（換自選一款）

- 任何消費+$99，或8000 yuu積分+$59





Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸約高35cm

Sanrio characters x Rody電腦枱墊