歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《尋秦記》:回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月
Art & Living

《尋秦記》:回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月
綠茶力量|研究揭腦部健康關聯，營養師拆解3大原因、建議飲用量
健康飲食 欣欣食乜嘢

綠茶力量|研究揭腦部健康關聯，營養師拆解3大原因、建議飲用量
開市Good Morning

港股25000點守得穩？
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略
著數優惠
Jetso

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:7-Eleven

　　Sanrio 粉絲又要開始儲印花！7-Eleven 與Sanrio、充氣玩具馬品牌Rody跳跳馬合作，推出全新「開運不倒翁公仔系列 」，另有隱藏版閃爍Kuromi X Rody、APP定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody登場，1月21日早上7時起在7-Eleven開始換購活動，各位fans準備好為新春家居增添賀年氣氛未？

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

「開運不倒翁公仔系列 」將於1月21日早上7時起在7-Eleven換購

 

儲印花換「開運不倒翁公仔系列」

 

　　全套「開運不倒翁公仔系列 」共有8款，齊集6位超人氣Sanrio角色為大家送上祝福，包括 Hello Kitty、My Melody、 Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及 Minnanotābō。開運公仔外型設計以「達摩不倒翁」為靈感，柔軟順滑的觸感，抱著時非常舒服，公仔內置搖鈴，只需輕輕搖動就會發出「啷啷」聲，帶來滿滿治療感，同時招來福氣。

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

 

　　其圓碌碌的超萌造型，象徵福氣滿滿，每款公仔皆印有其各自的祝福語包括：「大吉」、「結緣」、「開運」、「健康」、「常滿」及「必勝」，寓意大家新一年好運連連。系列還有隱藏版閃爍 Kuromi X  Rody跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven 應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

 

開運不倒翁公仔系列

  • 4個指定印花+$65，免費換一件（隨機換購款式）
  • 6個指定印花+$108，免費換兩件（隨機換購款式）
  • 8,800yuu積分+28，免費換一件（隨機換購款式）
  • 7-Eleven APP限定 20個指定印花，免費換一件（隨機換購款式）

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

 

　　7-Eleven同步推出1:19隱藏版 — 「閃爍 Kuromi X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」，Kuromi換上幻彩紫色的Rody 跳跳馬頭套造型亮相，經典的紫色配上閃爍效果，是粉絲必儲的珍藏款式！

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

【隱藏版】 閃爍Kuromi X Rody開運不倒翁公仔

 

　　另外，7-Eleven 應用程式限定版 — 「15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」 亦首次登場，由Cinnamoroll戴上天藍色的Rody 跳跳馬頭套可愛現身。公仔毛茸茸的觸感舒服柔軟，按壓其腹部可郁動Cinnamoroll的耳朵，象徵招福，增添互動趣味之餘，產品限量2000件。

 

7-Eleven 應用程式限定版  「15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody 跳跳馬開運不倒翁公仔」

  • 35個指定印花，免費換一件
  • 12個指定印花+$88，免費換一件

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

【7-Eleven 應用程式限定版】15cm郁郁耳Cinnamoroll X Rody

 

Sanrio characters x Rody 開運小物系列

 

　　7-Eleven同時推出兩款實用度滿分又精緻的Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸及電腦枱墊，產品均以Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll及 Minnanotābō 為主角，滿足各位粉絲喜好。

 

Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸（換自選一款）

-    任何消費+$59，或8000 yuu積分+$19

 

Sanrio characters x Rody電腦枱墊（換自選一款）

-    任何消費+$99，或8000 yuu積分+$59


 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

Sanrio characters x Rody 抱抱咕𠱸約高35cm

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

Sanrio characters x Rody電腦枱墊

 

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略

Tags:#7仔#Sanrio#Rody跳跳馬#開運不倒翁公仔#shopping#著數優惠#Hotdeals#jetso#換購攻略
Add a comment ...Add a comment ...
開倉節2026︱全場低至1折︰行李箱$500兩件＋床品套裝$160＋智能鎖$508＋特價扭蛋機＋長者咭免費入場
更多購物兵團文章
開倉節2026︱全場低至1折︰行李箱$500兩件＋床品套裝$160＋智能鎖$508＋特價扭蛋機＋長者咭免費入場

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
152
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

62%
不會
37%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處