自願放棄矽盾，賴清德形同賣台

台美關稅談判取得成功，被視為挽救賴清德聲望的特效藥，因此民進黨當局最近對美方的予取予求滿口答應，換來與日本以及南韓相同的15+N稅率。不過代價其實相當龐大，除了對美投資增加到5000億美元之外，影響最深遠的，莫過於承諾台積電要在美國再加蓋至少五座最先進的2納米晶圓廠。

在美方公布台灣稅率後，執政當局當然立即邀功一番，然而台美雙方對細節的描述卻出現分歧。民進黨將對美讓步說是相互投資，但美方新聞稿中並未出現這樣的字眼，反而用「reshoring」、「bringing manufacturing back」形容台積電的加碼投資，亦即特朗普經常掛在口中的「把半導體產業搬回美國本土」，在野黨和部分輿論因此批評台灣當局報喜不報憂，粉飾太平。

正當外國傳媒不斷預測，美國最高法院會在何時宣判特朗普的關稅政策是否違法時，民進黨卻迫不及待急著拿台積電去換調降關稅，犯了時機不對的大忌。

特朗普的關稅政策，是根據1977年的《國際緊急經濟權力法(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)》， 對世界各國出口至美國的商品課徵三種激進關稅，包括適用於各國的10%基準關稅、視談判結果而定的對等關稅，以及對加拿大、大陸和墨西哥徵收的反芬太尼關稅。在早前的談判，台灣稅率定為20+N，即在原本稅率上再加上20%的基準稅率和對等關稅。

台美關稅談判雙方簽署的投資合作備忘錄(MOU)，被部分島內傳媒指為「賣台」。（Howard Lutnick@X圖片）

目前輿論和美國民眾一面倒預測特朗普將會敗訴，美國合法的下賭網站Kalshi平台上，賭「特朗普敗訴」的高達73%。所以如果特朗普敗訴，根據IEEPA加徵的關稅將立即失效，台灣20+N的20將因違法而取消，等於美國須對台灣無條件降稅20%。但現在答應蓋五座晶圓廠的承諾，卻不會因為美國最高法院的判決而取消。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在關稅公布後直言，預期台積電將大舉投資，甚至目標是在特朗普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。

台積電在美加蓋更多工廠，對台灣產生諸多不利潛在影響，主要包括技術與人才外流風險、供應鏈分散、研發能力移出台灣等。

美方要求台積電在美國設廠是基於國家安全，希望關鍵晶片能在本土製造，這也意味著台灣作為全球半導體供應鏈的中心角色，被視為潛在風險，長期可能被邊緣化。

台積電在美國的投資愈大，台灣在國際談判中的籌碼相對減少，而且事事須配合美方政策，往後要換取其他貿易利益，代價只可能更高。

民進黨以台積電在美國再多蓋至少五座最先進的2納米晶圓廠，換取美方降低稅率。

雖然民進黨當局爭取到和日韓一樣的稅率，但對美投資金額卻比韓國的3500億美元多。而且韓國在談判時，有計劃地將投資連結美方欠缺的軍艦造船上，不但沒有技術外流，還換到美方同意在技術燃料上支持韓國造核子潛艦。

反觀台灣答應對美投資5000億美元，換算新台幣約15兆，是以台積電投資換來。除了最珍貴的關鍵技術、資金和人才外流外，民進黨當局去年號稱史上最高的政府預算，也不過是2.9兆新台幣，相當於未來5年多的預算。賴清德任期剩下不到4年，擺明是要不顧一切搶到政治紅利之後，龐大債務留給後人來收拾。

民進黨和台獨人士過往曾宣傳，靠著台積電和完整半導體供應鏈，讓台灣成為國際半導體供應中心，等於形成堅固的矽盾，讓各國為了自身利益都會保護台灣，大陸也因此不會輕易武統台灣。然而，當台積電大幅度加碼美國投資，連帶引發磁吸效應，讓人才、技術和最重要的半導體產能大量移往美國，矽盾也消失於無形。長遠來看，不啻是動搖根本的賣台決策。