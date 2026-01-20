移民夢碎，怎能「今天應該很高興」？

香港的移民潮，由上世紀60年代開始，1967年大暴動之後，首先是較富有的離開，然後向下移，最終去到大批甘願在唐人街不見天日餐館中捱世界的「豬仔」。

70年代，西方世界的生活，從傳媒（電影電視）中見到的，實在令人羨慕又嚮往，於是，有無數先留學後定居的香港人。

80年代，中英談判，大家知道香港回歸中國將成事實，開始出現「雞飛狗走」式申請移民，富豪中產固然蜂擁，一般其他專業人士也爭相申請。當年小弟目睹單單傳媒及演藝行業，到加拿大定居的，真是「成行成市」。

一時間，移民變成潮流，唔去好似有點跟不上時代。

當年我家也曾移民多倫多，家父最快回流，接受《鏗鏘集》訪問，說出心聲，收視率非常之高。

這個時間移民的，十之七八完全不知移民生活究竟是怎麼的一回事，包括：（一）天氣可以嚴寒到甚麼程度？（二）稅制有多複雜？（三）工作機會如何？（四）各式生活保障（保險、醫療及社會福利）如何？（五）個人習慣能否融入當地社會？（六）對當地的政治制度及文化，我認識嗎？有興趣嗎？（六）找不到適當工作時，如何生活下去？（七）面對不同種族的人，尤其被歧視時，怎面對？

就我所見，十個當時移民的，起碼八個從沒認真思考上述問題，單單衝動地人申請我申請，去咗再算，部分更儍到破釜沉舟，不在香港留後路。

富有的，雖經濟無憂，日日做「息魔」——食利息行mall謀殺時間，但沒有外傭服侍，沒有司機，非常不慣，悶得發慌。

仍要為經濟拼搏的，弊了。因在香港的工作失去了，再沒有收入，而本身專業技能未必有出路，難找回同一工種同一收入。

坐食山崩情況下，就會開始檢視自己移民的意義。這時候反思，就算後悔，也已後無去路，唯有被迫面對現實，硬食找份不想接受的工捱下去。電影《今天應該很高興》導演楊永光，正正是在這個年代長大的香港人，目睹華人移民社區中一個又一個的不快故事，受觸動想拍一部電影，將這種實況反映。

電影內的一切，全部真實，是透過長期訪問及資料搜集得回來的，共有四個故事。第一個關於黃秋生飾演的工廠高層管理人員，去到多倫多後，很努力希望融入當地文化，除積極改進英文，更日日學打Golf，目的是埋白人同事的堆。結果？原來公司是有玻璃天花板(Glass Ceiling)的，你不是自己人，要升未必有你份，但要炒，你就行頭！

第二個故事關於由譚耀文飾演的一位在香港頗具名氣歌手，去到當地，只能做酒樓騷，在喧嘩猜枚聲中演出，毫不被尊重，酒樓老闆更日日以粗口相待，自尊心破碎下只能酗酒度日，終於又是被炒。香港本來擁有的事業及樂迷一鋪清袋，變成渾渾噩噩，連洗碗清潔工也無法勝任。

第三個故事的主角是久違了的李綺虹，她扮演一個無專業技能的弱勢單親媽咪，為撫養女兒，迫得一方面放下最後的尊嚴到色情架步謀生，另一方面奮發學英文考地產經紀牌。最後，雖考試成功，但卻遇到色狼上司，飽受欺凌。

第四個故事主人翁是飾演獨力照顧住老人院母親的單身中女「蝦頭」楊詩敏，每日生活，就是有說不出的不快，但又不知向誰傾訴，只可癲癲喪喪以酒相伴。

電影內的故事絕不代表所有移民者際遇，但對準備移民者而言，也可參考一下。

當然，移民者當中，也會有不少光明面的故事，希望楊永光導演能接力再拍一部平衡下，反映出上代移民生活，也可以「今天應該很高興」的。