馬拉松2026｜74鄭則士獲周潤發特訓挑戰10K，病魔纏身積極減肥，76歲鮑起靜曾日本挑戰17K賽事

一年一度渣打馬拉松，今年約有7萬多人參加，當中不乏演藝界及名人，跑步好手周潤發連同一班「跑友」約廿多人參加，是歷年來最多朋友「陪跑」，當中74歲鄭則士驚喜出現跑足全場，一班朋友踢爆他只練了9個月便挑戰馬拉松。而76歲的鮑起靜同樣犀利，與朋友們一起挑戰10K賽事，原來她毅力驚人，早前更去到日本參與當地馬拉松。眾人的魄力鼓勵了不少人。

2026年馬拉松的跑道上，有很多演藝界及名人出現，包括周潤發、鄭則士（Kent哥）、鮑起靜、劉江、黃翠如、蕭正楠、林家謙、連詩雅與丈夫陳家樂、黃浩然、霍啟剛與太太郭晶晶等。韓國人氣男星朴寶劍亦有報名參加，昔最終卻未有現身。周潤發一如以往在現場成為焦點，跑到那裏也有其他跑友與他打招呼，不過今年耆英「三劍俠」鮑起靜、劉江和鄭則士搶去了不少風頭。

向來身形肥胖的74歲鄭則士，罕有出現在馬拉松現場，周潤發踢爆他今年一家四口聯同太太、兒子和新抱一起參加10K賽事，更被其他同伴誇讚是「超班生」。鮑起靜說：「Kent哥係超班生，跑幾個月發哥已經叫佢跑10K，犀利，好快就大學畢業。」周潤發補充，鄭則士只練習了9個月！鄭則士笑言可以由零認識到這個地步，全賴跟了好師父周潤發，並輕鬆地說：「搵個好師父就得，我仲想跑多5K。跑完唔係fit晒呀，係好辛苦，但好過癮。」

鄭則士的毅力感動不少現場跑手，他衝線一刻在場其他選手也拍掌鼓勵，不少網民也留言表示再沒有藉口不做運動。其實鄭則士近年身體令人擔憂，去年在內地被網民拍到身型明顯消瘦，甚至屢傳死訊。鄭則士去年承認曾患糖尿病，愛吃的他坦言病魔「找上門」，不得不改變生活及飲食習慣，為重拾健康積極減肥，由高峰期270斤（約300多磅）減至200斤（約240多磅）。

周潤發與鄭則士老友多年，鄭則士曾接受訪問時表示，入行後因參加節目《Bang Bang 咁嘅聲》與周潤發結緣，他說：「當時同發哥增進咗友誼，每一晚同佢傾 4、5 個鐘頭，講演技、講劇本、講個拍法，係好幾年都係咁，我覺得我嘅成長喺當時發生，耳濡目染咁慢慢吸收。我所得番嚟嘅嘢，真係要多謝發哥，佢係啟蒙我演戲嘅人，佢對我啟蒙咗之後，我做演員呢條路，起碼可以負擔到家庭，所以佢對我嚟講係個大恩人。」

此外，76歲的鮑起靜與周潤發一起練跑多年，漸漸愛上這項運動，周潤發大爆她早前更去到日本參加17K馬拉松。她接受訪問時表示：「發哥好好，救咗我哋呢班人，令我哋永遠都青春，永遠健康。」在旁的79歲劉江笑說：「我就話唔係喇，都唔知算唔算好彩，喺大帽山遇到佢一次，之後就跟佢跑步。」

周潤發表示今年最多朋友一起參加馬拉松，老、中、青三代約有20多人一起報名參加。之前曾表示跑到80多歲便會停止的他，現時笑言要跑到120歲，還想有更多人參與。平時傳授跑步秘訣，還笑指開班教學要收費：「每個我收兩皮（兩萬），月費收兩皮幾喎，好襟計，等我諗下邊個最有『錢途』就搵埋一齊跑先。」每年周潤發參加馬拉松後，便聯同一班朋友到附近食店醫肚，今年他表示要食「鮑參翅肚」，發嫂一早已經訂了4圍一起用膳。