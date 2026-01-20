歡迎回來

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！
美食情報
美食優惠

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:皇玥 

　　賀年食品當中，最受歡迎應該是蘿蔔糕吧！雖然還有一個月才到農曆新年，不少人都已經開始食蘿蔔糕，包括我！剛剛試吃了皇玥今年新推出的「翡翠蘿蔔糕」，加了青蘿蔔條，增添爽脆口感，煎香來吃，特別美味！於網店購買，可獲64折，如果買3盒（可以配搭其他賀年產品），更會送一盒價值$268的新年禮盒！

 

　　葉永華師傅花了4年時間反覆調配和嘗試，研發出「翡翠蘿蔔糕」，以黃金比例融合白蘿蔔與青蘿蔔，將原條青蘿蔔化為如玉般的翡翠脈絡，於蒸製過程中釋放獨有的春日草本清香。入口時，先感受到白蘿蔔慢煮後的溫潤甘甜，隨後青蘿蔔的微爽脆感輕盈躍出，雙層滋味如交響樂般層層遞進，尾韻泛起蜜般縈繞的回甘。這份清新鮮活的口感，徹底顛覆傳統蘿蔔糕的厚重粉感，為新春餐桌帶來彷彿雨後田野般的自然饗宴，成為創新賀年之選。

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

翡翠蘿蔔糕實體券及電子券已於皇玥門店及網店同步發售。

 

禮券優惠價：$210（原價$328）900克

換領日期：2026年2月12日至2月16日

換領門店：銅鑼灣店、中環店、灣仔店、尖沙咀店、旺角店、觀塘店、鑽石山店、沙田店、荃灣荃新天地店、葵芳店、元朗廣場店、屯門市廣場店、將軍澳中心店

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

建議厚切煎香來吃，特別美味。

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

「蘿蔔糕的重點當然是吃『蘿蔔』。我們怎樣去欣賞蘿蔔，才是精粹。」紅蘿蔔、青蘿蔔、白蘿蔔葉師傅試過，紅蘿蔔甜味過於突出，青蘿蔔若刨成細絲便把獨特風味便隱藏，最後用切成條狀的青蘿蔔配合白蘿蔔，研發出「翡翠蘿蔔糕」。

 

　　除了「翡翠蘿蔔糕」，皇玥更推出多款賀年禮盒，當中有兩款全新的禮盒，包括特別融入武夷山大紅袍的「翠玥精選禮盒2026」，以及集合人氣口味蜂巢蛋卷和蝴蝶酥的「馬年經典精選禮盒2026」。另外，配合馬年，皇玥亦推出限量「小馬鑰匙扣禮盒」，共有4款不同顏色的仿皮小馬鑰匙扣可選擇。由即日起，於皇玥網店選購任何3盒新年及節日限定產品，即可獲贈價值$268的「新年品味精選禮盒」（23件裝）1盒。

 

　　同時，為方便大家送禮，皇玥門市亦推出「3送1優惠」：除囍餅系列外，門市所有產品（包括各款新年產品、香港故事系列、熊貓系列及一般餅食）均可享買3送1優惠，贈送產品為其中價格最低之項目。

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

翠玥精選禮盒2026（46件裝）

原價$428｜優惠價$310（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

馬年經典精選禮盒2026（14件裝）

原價$148｜優惠價$130（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

皇至尊新年禮盒2026（84件裝）

原價$888｜優惠價$790（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

新年特級精選禮盒2026（48件裝）

原價$398｜優惠價$280（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

【節日限定】香港故事-細味香江精選禮盒（31件裝）

原價$328｜優惠價$230（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

新年金裝精選禮盒2026（30件裝）

原價$308｜優惠價$210（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

【節日限定】精選八味蝴蝶酥禮盒（32件裝）

原價$308｜優惠價$210（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

新年品味精選禮盒2026（23件裝）

原價$268｜優惠價$190（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

【節日限定】香港故事-明玥菁脆精選禮盒（22件裝）

原價$218｜優惠價$170（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

新年經典精選禮盒（13件裝）

原價$168｜優惠價$140（禮券）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

新年驚喜福袋 

原價$588｜優惠價$188（只限現貨）

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

「紅」運小馬鑰匙扣禮盒（限量版）（原味蝴蝶酥）

原價$78

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

粉玥小馬鑰匙扣禮盒（開心果脆曲奇）

原價$78

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

紫玥小馬鑰匙扣禮盒（伯爵茶蝴蝶酥）

原價$78

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

橙玥小馬鑰匙扣禮盒（咖啡脆曲奇）

原價$78

 

賀年禮盒2026｜皇玥新推出「翡翠蘿蔔糕」加入青蘿蔔條 增爽脆口感！

小馬鑰匙共有4款不同顏色。

 

皇玥

網址：https://www.ipastry.com.hk/

 

