2026馬年生肖運程︱肖鼠沖太歲多變動宜謹慎；肖牛帝星加持事業旺；肖虎欠吉星人緣好有新機

世界並非只有十二類人，生肖流年的預測，只是根據不同生肖的性格、行為傾向，再結合紫微斗數星盤吉星凶曜的排列，而作出的推理式預告。

鼠（子）

老鼠今年和太歲沖到正，形成「子午相沖」的局面，預示有變化、波動和挑戰。在紫微流年盤象中，體現為遇到以下凶星：「歲破」意味計劃容易受阻、人際關係易生變故；「災煞」提醒你要注意身體、出行務必小心；「天哭」影響情緒；「大耗」直指破財。

可幸鼠族手上有一張半皇牌，「唐符」賦予真實權力，有利業事；「天廚」令你可攻可守，攻即利用美食與人social、以暢通人脈；守即呼朋引類、自己享受。

2026年要穩定自己的情緒、亦要穩定自己的投資，財務策劃，在公在私，都要謹慎。因為這年多變動，有好亦有壞，凡事首先要穩住自己陣腳，再用老鼠仔的機智靈巧「拆掂佢」，由於有貴人助力，自可以解決難題。同時，要學會舒緩壓力，不要讓突襲的負面情緒KO自己。

牛（丑）

一向腳踏實地的牛牛，今年終於可以飛黃騰達了。十二年一遇的紫氣東來，終於輪到牛了。由於得「紫微」帝星這超班吉曜加持，八面威風，可以話事。加上有「龍德」星，即有龍鳳之姿，行出嚟有個勢。牛仔牛女今年除了特別醒神吸精之外，有姿勢亦有實際，「國印」在手，大權在握，可以呼風喚雨。

由於事業方面有閃亮的發展，不要太意氣風發，慎防突然遇到一些多競爭、失預算、料不到的問題，令你大發牛脾氣，你必須心平氣和，抽絲剝繭地解決。說話不要太滿，投資不要太狼、活動不要太刺激，因為有「暴敗」、「天卮」、「六害」、「天煞」等在暗處發功。

但總括來說，今年牛氣沖天、會大有斬獲！

虎（寅）

雖然星盤上「食白果」，一粒吉星都分不到。但有「寅午」（寅為虎、午為馬）半會火局，今年可以在有些情況下享受到強大的外部助力、和內部的和諧關係，可謂裹應外合，馬到功成。老虎一向自主力強、我行我素、單拖搵食，做事有時也比較獨行獨斷。今年由於有這契合的磁場，需要多reach out，構建人脈，你永遠不知道你的貴人芳蹤何處，但深耕人際關係，在關鍵時刻他們會是你渴望的一扇窗、一度門、一條橋。

努力耕耘之時，也要小心一些隱蔽的破壞力，「指背」、「白虎」、「大煞」、「飛廉」等成群結黨，帶來是非、小人、意外、挫折，會令你費煞思量，所以今年幫你的是人緣、煩你的也是人際關係。

幸好老虎有強大的心力和鐵一般的意志力，龍騰虎躍，自然逢關過關！

下期續談其他生肖。