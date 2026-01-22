歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

醫管局提醒市民提防虛假網站:偽冒可核實電子醫生證明書 誘使市...
財富管理 騙局大拆解

醫管局提醒市民提防虛假網站:偽冒可核實電子醫生證明書 誘使市...
傷腎飲食警示|26歲女子腎衰竭終身洗腎，醫生揭每天喝這飲品惹...
醫學通識 健康解「迷」

傷腎飲食警示|26歲女子腎衰竭終身洗腎，醫生揭每天喝這飲品惹...
中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意...
Travel & Dining Yan Can Taste

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
2026馬年生肖運程︱肖鼠沖太歲多變動宜謹慎；肖牛帝星加持事業旺；肖虎欠吉星人緣好有新機
風水玄學
辦公室熱話

2026馬年生肖運程︱肖鼠沖太歲多變動宜謹慎；肖牛帝星加持事業旺；肖虎欠吉星人緣好有新機

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　世界並非只有十二類人，生肖流年的預測，只是根據不同生肖的性格、行為傾向，再結合紫微斗數星盤吉星凶曜的排列，而作出的推理式預告。

 

鼠（子）

 

　　老鼠今年和太歲沖到正，形成「子午相沖」的局面，預示有變化、波動和挑戰。在紫微流年盤象中，體現為遇到以下凶星：「歲破」意味計劃容易受阻、人際關係易生變故；「災煞」提醒你要注意身體、出行務必小心；「天哭」影響情緒；「大耗」直指破財。

 

　　可幸鼠族手上有一張半皇牌，「唐符」賦予真實權力，有利業事；「天廚」令你可攻可守，攻即利用美食與人social、以暢通人脈；守即呼朋引類、自己享受。

 

　　2026年要穩定自己的情緒、亦要穩定自己的投資，財務策劃，在公在私，都要謹慎。因為這年多變動，有好亦有壞，凡事首先要穩住自己陣腳，再用老鼠仔的機智靈巧「拆掂佢」，由於有貴人助力，自可以解決難題。同時，要學會舒緩壓力，不要讓突襲的負面情緒KO自己。

 

牛（丑）

 

　　一向腳踏實地的牛牛，今年終於可以飛黃騰達了。十二年一遇的紫氣東來，終於輪到牛了。由於得「紫微」帝星這超班吉曜加持，八面威風，可以話事。加上有「龍德」星，即有龍鳳之姿，行出嚟有個勢。牛仔牛女今年除了特別醒神吸精之外，有姿勢亦有實際，「國印」在手，大權在握，可以呼風喚雨。

 

　　由於事業方面有閃亮的發展，不要太意氣風發，慎防突然遇到一些多競爭、失預算、料不到的問題，令你大發牛脾氣，你必須心平氣和，抽絲剝繭地解決。說話不要太滿，投資不要太狼、活動不要太刺激，因為有「暴敗」、「天卮」、「六害」、「天煞」等在暗處發功。

 

　　但總括來說，今年牛氣沖天、會大有斬獲！

 

虎（寅）

 

　　雖然星盤上「食白果」，一粒吉星都分不到。但有「寅午」（寅為虎、午為馬）半會火局，今年可以在有些情況下享受到強大的外部助力、和內部的和諧關係，可謂裹應外合，馬到功成。老虎一向自主力強、我行我素、單拖搵食，做事有時也比較獨行獨斷。今年由於有這契合的磁場，需要多reach out，構建人脈，你永遠不知道你的貴人芳蹤何處，但深耕人際關係，在關鍵時刻他們會是你渴望的一扇窗、一度門、一條橋。

 

　　努力耕耘之時，也要小心一些隱蔽的破壞力，「指背」、「白虎」、「大煞」、「飛廉」等成群結黨，帶來是非、小人、意外、挫折，會令你費煞思量，所以今年幫你的是人緣、煩你的也是人際關係。

 

　　幸好老虎有強大的心力和鐵一般的意志力，龍騰虎躍，自然逢關過關！

 

　　下期續談其他生肖。

 

Tags:#2026馬年生肖運程#風水#玄學#農曆新年2026
Add a comment ...Add a comment ...
桃花妝容教學︱光影修容提升人緣＋立體鼻樑顯自信＋卧蠶妝吸引異性
更多玄來更精彩文章
桃花妝容教學︱光影修容提升人緣＋立體鼻樑顯自信＋卧蠶妝吸引異性

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
212
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

62%
不會
37%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處