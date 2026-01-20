KK星期二｜港股持續上落格局 炒股不炒市？｜中國中免獲LVMH 加持 股價破頂 ｜泡泡瑪特因公司回購大升 王者回歸？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股持續上落格局，現階段似乎炒股不炒市？異動股方面，中國中免(01880)收購免稅店集團DFS大中華區業務，並獲LVMH入股，股價破頂，相關消息憧憬無限大？泡泡瑪特(09992)斥約2.5億港元回購140萬股後，曾升逾10%，高見199.6港元。摩根士丹利發表報告，指目前泡泡瑪特正在憑藉「明確驅動力與長期故事」實現強勁增長，KK又同唔同意相關睇法？

