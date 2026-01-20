歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

一場紅色的史詩:Valentino Garavani 辭世，...
Fashion

一場紅色的史詩:Valentino Garavani 辭世，...
自願放棄矽盾，賴清德形同賣台
世事政情 台灣熱話

自願放棄矽盾，賴清德形同賣台
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
KK星期二｜港股持續上落格局 炒股不炒市？｜中國中免獲LVMH 加持 股價破頂 ｜泡泡瑪特因公司回購大升 王者回歸？
股市動向
理財智慧

KK星期二｜港股持續上落格局 炒股不炒市？｜中國中免獲LVMH 加持 股價破頂 ｜泡泡瑪特因公司回購大升 王者回歸？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股持續上落格局，現階段似乎炒股不炒市？異動股方面，中國中免(01880)收購免稅店集團DFS大中華區業務，並獲LVMH入股，股價破頂，相關消息憧憬無限大？泡泡瑪特(09992)斥約2.5億港元回購140萬股後，曾升逾10%，高見199.6港元。摩根士丹利發表報告，指目前泡泡瑪特正在憑藉「明確驅動力與長期故事」實現強勁增長，KK又同唔同意相關睇法？

 

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/pUPrtad4SVY?si=lFrgur82zNSINgP6

 

►把時間軸拉到01:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#恒指#恒生指數#分析 #元宇證券#林嘉麒#泡泡瑪特#09992#小米#01810#攜程集團#09961#中國中免#01880#威騰控股#海信家電#00921#中石油#00857#百度#09888#中人壽#中國人壽#02628#國壽#恒瑞醫藥#01276#01024#快手科技
Add a comment ...Add a comment ...
溫傑星期四｜分析格陵蘭事件最新局勢｜百度好消息不斷 股價破頂！金礦股回吐 趁低吸納！
更多市場最熱點文章
溫傑星期四｜分析格陵蘭事件最新局勢｜百度好消息不斷 股價破頂！金礦股回吐 趁低吸納！

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
215
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

62%
不會
37%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處