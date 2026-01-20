「猜猜我是誰」騙案：警接獲多宗假冒大學教授向學生借錢，醫學系博士生都中招！

警方最近接獲多宗大學生被騙的個案，手法均為冒充大學教授或職員借錢，受害人包括學士、碩士及博士生，損失由5千元至1萬元不等。

最值得關注的是，過去主要針對長者的「猜猜我是誰」詐騙手法，近日亦發現有年輕人受騙。騙徒手法層出不窮，任何年齡都有可能成為目標，大家必須提高警覺，切勿墜入圈套！

詐騙手法1：「猜猜我是誰」

1. 騙徒致電受害人要求猜測身份

2. 一旦受害人說出某位教授／導師的名字，騙徒馬上冒認該人，並提出轉至WhatsApp聯絡

3. 在WhatsApp上編造理由向受害人借錢，指示轉帳至指定銀行户口

4. 收到錢後立即失聯

詐騙手法2：直接冒充大學職員／活動負責人

1. 騙徒致電受害人聲稱自己是大學某部門職員或社團負責人，指原定活動要更改時間／地點，並提供一個「個人」WhatsApp聯絡號碼

2. 受害人按指示到場或主動WhatsApp聯絡，對方卻聲稱忙碌，要求受害人幫忙轉帳至指定户口「墊付費用」，承諾稍後歸還

3. 受害人轉帳後，騙徒馬上失聯

警方呼籲：

● 切勿輕信陌生來電

● 大學教授／職員絕不會向學生借錢，更不會要求轉帳到個人戶口。

● 遇「猜猜我是誰」直接回應：「請說出你的姓名及來電目的」，或直接掛斷

● 任何涉及金錢的要求，必須透過官方渠道核實（致電學校電話、親自到部門查詢）

● 轉帳前先打電話給真正認識的教授/職員確認，或致電「防騙易18222」熱線

（圖片來源：反詐騙協調中心）