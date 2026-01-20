歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《泰晤士高等教育》公布世界大學學科排名:港大教育學全球No....
熱話

《泰晤士高等教育》公布世界大學學科排名:港大教育學全球No....
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
《維多利亞壹號》——何超儀殺戮的辯證
Art & Living ChatENT

《維多利亞壹號》——何超儀殺戮的辯證
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
「猜猜我是誰」騙案：警接獲多宗假冒大學教授向學生借錢，醫學系博士生都中招！
理財智慧
辦公室熱話

「猜猜我是誰」騙案：警接獲多宗假冒大學教授向學生借錢，醫學系博士生都中招！

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:反詐騙協調中心

　　警方最近接獲多宗大學生被騙的個案，手法均為冒充大學教授或職員借錢，受害人包括學士、碩士及博士生，損失由5千元至1萬元不等。

 

　　最值得關注的是，過去主要針對長者的「猜猜我是誰」詐騙手法，近日亦發現有年輕人受騙。騙徒手法層出不窮，任何年齡都有可能成為目標，大家必須提高警覺，切勿墜入圈套！

 

詐騙手法1：「猜猜我是誰」

 

　　1.    騙徒致電受害人要求猜測身份

　　2.    一旦受害人說出某位教授／導師的名字，騙徒馬上冒認該人，並提出轉至WhatsApp聯絡

　　3.    在WhatsApp上編造理由向受害人借錢，指示轉帳至指定銀行户口

　　4.    收到錢後立即失聯

 

詐騙手法2：直接冒充大學職員／活動負責人

 

　　1.    騙徒致電受害人聲稱自己是大學某部門職員或社團負責人，指原定活動要更改時間／地點，並提供一個「個人」WhatsApp聯絡號碼

　　2.    受害人按指示到場或主動WhatsApp聯絡，對方卻聲稱忙碌，要求受害人幫忙轉帳至指定户口「墊付費用」，承諾稍後歸還

　　3.    受害人轉帳後，騙徒馬上失聯

 

警方呼籲：

　　●    切勿輕信陌生來電

　　●    大學教授／職員絕不會向學生借錢，更不會要求轉帳到個人戶口。

　　●    遇「猜猜我是誰」直接回應：「請說出你的姓名及來電目的」，或直接掛斷

　　●    任何涉及金錢的要求，必須透過官方渠道核實（致電學校電話、親自到部門查詢）

　　●    轉帳前先打電話給真正認識的教授/職員確認，或致電「防騙易18222」熱線

 

「猜猜我是誰」騙案：警接獲多宗假冒大學教授向學生借錢，醫學系博士生都中招！

（圖片來源：反詐騙協調中心）

 

Tags:#騙案#WhatsApp#理財#理財智慧#熱話#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#假冒大學教授#反詐騙協調中心#猜猜我是誰
Add a comment ...Add a comment ...
26歲男子Carousell「賣」行李篋被騙$21萬！騙徒假冒客服要求付保證金才能收款
更多騙局大拆解文章
26歲男子Carousell「賣」行李篋被騙$21萬！騙徒假冒客服要求付保證金才能收款

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
229
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處