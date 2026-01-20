香港電影評論學會得獎名單│古天樂憑《私家偵探》奪最佳男主角，傳與宣萱秘戀多年急回應

香港電影評論學會大獎公布了今年五項大獎及六部推薦電影，古天樂與廖子妤獲封影帝影后，古天樂感謝電影得到大家認同。而近日他與宣萱、朱鑑然等人宣傳新戲《尋秦記》，港澳票房截至19日累計達$77,314,972。而他跟宣萱的有愛互動亦成為話題，有網民揣測二人其實秘戀多年，使古天樂忍不住回應。

第32屆香港電影評論學會透過討論及投票方式，從過去一年上畫電影選出各個獎項，最後由古天樂憑《私家偵探》成影帝，廖子妤則憑《像我這樣的愛情》成為影后。而《私家偵探》的周汶儒憑此戲奪得「最佳導演」獎項。

古天樂繼2018年憑《殺破狼・貪狼》勇奪第12屆亞洲電影大獎、第12屆香港電影導演會年度大獎及第37屆香港電影金像獎最佳男主角，今次憑《私家偵探》獲得最佳男主角，古天樂興奮表示：「2026年開始，再傳來一個好消息，實在太開心！太興奮！多謝香港電影評論學會對我同電影《私家偵探》的肯定，希望大家繼續支持香港好電影！」而《私家偵探》更連奪最佳導演及推薦電影獎合共3獎，成為大贏家。」

廖子妤憑《像我這樣的愛情》榮登影后寶座，她是影壇新貴，曾經憑電影《離魂暗逐》奪得AI International Film Festival最佳女主角，今次是她首次在香港獲得最佳女主角，並在社交平台分享喜訊。

古天樂近來忙於宣傳《尋秦記》電影版，至今累積票房已衝破7千萬，截至19日累計達$77,314,972，邁進1億大關指日可待。觀眾對於古天樂和宣萱憑飾演「項太傅」和「烏廷芳」角色，令他們的緋聞再次成為談論話題，加上二人出席宣傳活動時的可愛互動又充滿默契，一直有傳二人秘戀多年。

有網民分享跟母親觀賞電影後的有趣對話：「古天樂和宣萱拍咗拖好多年，不過佢哋唔認。」以訛傳訛傳到「似層層」的緋聞，原來已有人信以為真。近日活躍於社交平台，表示會親自經營帳號的古天樂，「本尊」也在帖文回覆：「伯母咪屈，睇完彩蛋，你應該送個Kinder出奇蛋畀阿媽！」

第32屆香港電影評論學會大獎得獎名單：

最佳電影：《再見UFO》

最佳導演：李子俊、周汶儒《私家偵探》

最佳編劇：郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO離奇命案》

最佳男演員：古天樂《私家偵探》

最佳女演員：廖子妤《像我這樣的愛情》

最佳電影以外的推薦獎：

《UFO離奇命案》

《私家偵探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕風追影》