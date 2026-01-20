美國總統特朗普近日對歐洲盟友的恫嚇持續升級，上周六（17日）宣布從2月1日開始，美國將對派軍隊到格陵蘭進行防禦作戰演習的八個歐洲國家出口到美國的商品加徵10%關稅，這八個國家分別是丹麥、法國、德國、英國、荷蘭、瑞典、挪威及芬蘭；若到6月美國仍無法與丹麥達成協議，未能擁有格陵蘭，美國就會對上述國家再加徵25%關稅。

對於特朗普這種以大欺小的霸道行徑，歐洲各國和歐盟的領導人紛紛提出批評，並表示不會向美國低頭。 歐洲一些國家的領導人昨天（19日）召開緊急會議，商討一旦美國採取行動後，歐洲可以推出哪些反制措施，例如對美國互聯網企業和社交媒體進入歐洲市場設置某些限制或徵收費用等（在這些領域，美國對歐洲有壓倒性優勢），並準備周末在達沃斯世界經濟論壇會議期間集體與特朗普見面，商討解決問題的辦法。

歐洲派兵演習，以彰顯主權

歐洲國家近日象徵性派兵去格陵蘭，進行軍事演習，聲稱是為了更好地防範外部威脅，因為特朗普妄稱俄羅斯和中國企圖拿下格陵蘭，對美國的國家安全構成威脅。歐洲多個北約成員國派幾名至十幾名官兵去格陵蘭，只是做個姿態，因為格陵蘭並未受到軍事威脅。有英國前外交人士對新聞媒體表示，目前在格陵蘭附近海域並沒見到俄羅斯潛艇，而且過去12年沒見過任何中國船隻。特朗普提到的所謂「俄中軍事威脅」純屬編造的藉口，並不可信，因此歐洲諸國並沒必要派遣大量軍隊到格陵蘭常駐，這種象徵性派兵只是為了彰顯主權，表明歐洲不能接受美國硬奪丹麥領土。

歐洲數個北約成員國早前象徵性派兵到格陵蘭進行軍事演習 (AP)

另一方面，丹麥與美國早就簽署了協議，允許美國在涉及格陵蘭軍事防務問題上擁有足夠的權力，只要美國認為有需要，就可以在島上設立各類軍事基地。冷戰時期，美國曾經在島上設有十幾個基地，駐軍多達1.5萬人，後來因為局勢緩和，美軍基地逐漸被撤銷，目前僅在格陵蘭最北部保留皮圖菲克太空軍事基地(Pituffik Space Base)，常駐軍人僅有150人，負責監控北極區域的天空，而該基地在冷戰時期曾有6000人。島上基地的增減和派駐人員的數量完全由美國說了算，丹麥作為依靠美國保護傘的「北約小兄弟」，向來都滿足美國的要求，只要白宮和五角大樓認為需要做甚麼，丹麥一定配合。既然如此，美國有甚麼理由非要強佔格陵蘭，侵犯丹麥主權？

恃強凌弱乃是特朗普的本性，他認為歐洲目前實力太弱，正好為他創造了機會，能讓他為美國拓展領土，增添他個人的「成就與輝煌」。有英國前外交界人士一語道破，稱強奪格陵蘭是特朗普的「面子工程(Vanity Project)」，屬於好大喜功、勞民傷財，但並無實際需要，而且最終可能以爛尾收場，令美國的國際聲譽受損，失去歐洲盟友的信任。

這一分析相當可信，而特朗普抓對手弱點也是很準的，他看到歐洲內部缺乏有威望的領導人，各國利益不同，最多只能抱團取暖，無法一呼百應，形成對抗美國的合力。象徵性地派兵去格陵蘭，只為表明反對美國吞併格陵蘭，給國內民眾一個交代，並沒打算與美國硬杠到底。

特朗普看穿歐洲各國無法形成對抗美國的團結力量，所以恃勢凌人。(AP)

各國都有難處，英國最尷尬

歐洲國家如此軟弱，說明歐洲已不再是多極化世界中至關重要的一極，尤其是在軍事上捉襟見肘，難以承擔集體防禦的責任，導致歐洲在俄烏衝突停火止戰的談判中缺少發言權，難怪美國財長貝森特近日不屑地表示，格陵蘭涉及美國的國家安全，美國對國家安全絕不外包。

貝森特的講法說明，看不起歐洲已不是特朗普一個人的觀點，副總統萬斯和國防部長赫格塞斯都曾先後貶損歐洲領導人，這意味著整個特朗普團隊都覺得歐洲「太落後了」、「太弱了」。這與歐洲的政治生態有很大關係。歐洲缺少一位德國前總理默克爾那樣的資深政治家，當前的執政者缺少洞察美國政壇潮流的能力，未能與特朗普建立適當的、順暢的工作關係。歐洲領導人只重視維持本國福利社會的現狀，以便延長自己的執政期。特朗普上次執政時就提出，歐洲盟友必須增加國防開支，要求北約成員將國防開支增加到GDP的3%，不能指望永遠「搭美國的順風車」，享受美國的安全保障。但歐洲領導人對此盡量拖延，因為這會蠶食社會福利的預算，引發選民不滿。

我最近在讀英國《金融時報》出版的一本書，名為《Lunch with the FT》。書中匯集了該報記者的幾十篇名人專訪，其中一篇是2003年採訪當時的德國基民盟－基社盟議會黨團領導人默克爾，這位女強人當時是反對黨領袖，兩年後才在大選中獲勝，出任德國總理。默克爾在採訪中有這樣一段精彩的論述：「德國人完全相信，一旦他們出了事，美國會來救他們。但他們沒有意識到，如果我們不幫助美國，美國就不會來幫我們。」

現在回看這一段，感覺默克爾對歐美關係有比較符合實際的判斷，知己知彼，20多年前就明白怎樣才能維護大西洋兩岸的聯盟。有了這樣的認知基礎，默克爾不僅能連續領導德國16年，還在與多位美國總統打交道時，得到對手的尊重（她曾多次訪問華盛頓，並應邀向美國國會參眾兩院全體議員發表演講）。

現時歐洲缺乏像默克爾這種懂得和美國打交道的領袖 (AP)

反觀今天的歐洲領導人，國內施政麻煩不斷，國際事務缺乏預見，去年被特朗普用關稅擊破防線（去白宮拜見特朗普也沒能阻止美國單方面加稅），今年又因「格陵蘭戰役」再次陷入困境：一方面要保持尊嚴，強調必須維護歐洲國家的領土主權，另一方面又不敢太高調，怕被美國「重點照顧」。其中最尷尬的可能要數英國，因為美英之間有特殊關係，英國是「五眼聯盟」成員，兩次大戰都與美國並肩作戰，美英關係比美國與歐洲其他國家的關係更親密。但在格陵蘭的主權問題上，英國不得不表態，如果不出聲，無異於默許美國下一步吞併英聯邦成員加拿大。但英國領導人又想在歐洲維持「美英特殊關係」這塊招牌，所以英國首相施紀賢的表態吞吞吐吐，被各界廣泛批評太軟弱。

英國媒體報道，已經有人建議，鑑於英王查理斯三世計劃於今年4月訪問美國，而特朗普對這一訪問非常看重，因為史書將會記載：在美國建國250周年時，英國國王訪問美國，執政的總統是特朗普，所以英國不妨考慮，以取消英王訪美來反擊特朗普的新關稅戰。但另一派意見則認為，特朗普對格陵蘭志在必得，取消英王訪美只會激怒特朗普，令他對英國加徵更高的關稅，這對英國更不利，倒不如先採取拖延戰術，等到英王訪美時，嘗試開展「元首外交」（英王一向不參與政府施政），請他當面勸說特朗普，爭取讓特朗普看在英王的面子上，對英國手下留情。雖然以往沒有這樣的先例，但事關國家重大利益，不妨破此一例。

再次加徵關稅，恐難以落實

其實，特朗普的新關稅戰可能只是一種極限施壓，這是他慣用的談判手段，目的是施壓歐洲國家別再出聲，讓丹麥在缺少外援的情況下繳槍投降，同意美國吞併格陵蘭，或者退一步，允許美國購買格陵蘭，因為最近美國媒體經常提到當年美國從俄羅斯購買阿拉斯加、從法國購買中部路易斯安那等大塊土地，顯示特朗普在無法搶奪格陵蘭的情況下，有可能用巨資購買格陵蘭。他只想「青史留名」，盡早完成他的面子工程，其他都不在其考慮中。

格陵蘭市民強烈反對美國的買島方案 (AP)

實際上，特朗普的關稅威脅究竟會對歐洲國家的經濟產生多大影響，歐洲國家的反制措施會對美國造成多大傷害，都難以準確預料，因為雙方都可能有應對方法。首先是如果美國加徵新關稅，去年美國與歐盟國家和美國與英國達成的關稅與貿易協定可能會作廢。美國與歐盟的貿易協議尚未得到歐洲議會的批准，未來要獲得批准幾乎不可能。其次，被列入名單的八國可以將產品轉往沒被特朗普點名的國家，經過包裝之後再輸往美國，這與中國產品在東南亞國家重新包裝後再輸往美國大同小異，這種轉口貿易有可能極大削弱美國新關稅的效果。再者，歐洲如果推出針對美國的反制措施，有可能影響美國一些企業的經營，令她們對特朗普產生不滿，這會直接影響年底的美國國會中期選舉。如果這些人投票支持民主黨，會對特朗普構成打擊（若民主黨在國會取得多數席位，特朗普在餘下的兩年任期將難免成為跛腳鴨總統，施政困難）。

關稅戰沒有贏家，但特朗普樂見歐洲盟友被他的關稅戰整得暈頭轉向，不知所措，所以他還會繼續玩下去，甚至藉機「公報私仇」。媒體報道，他給挪威首相發信時說：「考慮到我制止了超過八次戰爭，但你們國家仍不給我頒發諾貝爾和平獎，我也就沒義務純粹從和平角度考慮事情，雖然這應該是最主要的考慮。我要考慮怎樣對美國好，對美國最合適。」他還警告說：「除非美國全面絕對控制格陵蘭，世界不會有安全。」挪威首相無奈地回信，再次告訴特朗普，挪威政府對誰獲得諾貝爾和平獎沒有發言權。

日後如果美國對八國降低關稅，挪威恐怕會是最後一個，只因這位盟友「得罪了」特朗普，這可能是2026年第一起重大躺槍（無辜受牽連）事件。