歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊
Jetso

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港迪士尼樂園度假區

　　香港迪士尼樂園「奇妙年年」馬年新春慶祝活動將於1月30日至3月1日舉行，今年有一眾迪士尼朋友及《反斗奇兵》的小馬紅心同大家拜年之外，迪士尼樂園更推出港人專享門票75折優惠，二人同遊節省高達港幣470元！未入樂園，不如先睇新推「迪士尼新年開運福袋」，以及一系列新春主題商品及美食預告，準備好課金入手！

 

迪士尼樂園門票75折

 

　　農曆新年入迪士尼樂園新著數優惠！2026年1月24日至5月3日期間入園，香港居民可專享 「快樂同遊」門票預訂優惠 — 兩位或以上賓客同遊可享正價1日門票75折優惠，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券，二人同遊節省高達港幣470元！每張門票包括商品電子優惠券1張，於商品店單筆交易購物淨額滿港幣$350或以上可享9折，還有餐飲電子優惠券1張，於戶外小鎮雪糕店單一交易中最少消費淨值滿港幣$100 或以上可享港幣 $10折扣。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

 

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享）

預訂日期︰2026年1月21日至2026年4月30日（需提前3天預訂）

入園日期︰2026年1月24日至2026年5月3日

優惠對象︰此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客：

（a）持有有效的香港身份證；或

（b)（就3至11歲小童而言）有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附帶照片的學生手冊。

銷售點︰門票將於2026年1月21日起預訂：

香港迪士尼樂園度假區官方網站：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/advance-purchase-ticket-deal/

 

馬年奇妙新春打卡位

 

　　2026年丙午馬年，迪士尼樂園找來彼思動畫製作室《反斗奇兵》的小馬紅心同大家拜年！小馬紅心將於新春活動期間在反斗奇兵大本營亮相，祝福大家馬年行大運。樂園小鎮廣場中央亦有不少以小馬紅心為設計主題米奇紅燈籠，充滿新春喜慶。 

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

 

　　財神高飛連同米奇與好友將換上賀年服飾，於美國小鎮大街與賓客分享新春祝福，互送喜悅。Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn、‘Olu Mel和LinaBell亦會換上新年打扮，於Duffy與好友遊玩屋同各位Fans 拜年。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

 

　　大年初一 （2026年2月17日）起入園的賓客，將獲贈小馬紅心馬年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券（數量有限，送完即止）。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

小馬紅心馬年利是

 

六大新年開運福袋

 

　　新年好手氣！準備入樂園的朋友，推介你購買香港迪士尼推出「迪士尼新年開運福袋」，福袋每個港幣488元，一共6款人氣組合，每個組合總值超過港幣1,000元，高CP值又充滿驚喜！新年開運福袋內含20周年系列收藏卡或花車巡遊系列珍藏卡，並隨機配搭 Duffy與好友主題、《魔雪奇緣》主題及迪士尼朋友主題的商品，更有福袋限定的奇華餅家專屬賀歲糕點禮盒和隨機獲得香港迪士尼獨家限定騎馬接福系列的Gelatoni、StellaLou或LinaBell毛公仔一隻。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

迪士尼新年開運福袋 （共6款組合）2026 年1月30日至3月3日開售 $488

 

　　新春活動期間，凡於樂園內任何商店或香港迪士尼官方網站單一交易淨消費滿港幣488元或以上，並購買至少一件迪士尼農曆新年主題商品，即可參加「2026米奇幸運賞」*。獎品包括香港迪士尼樂園酒店國賓廳主題套房、奇妙處處通白金卡年票、周大福999.9足金工藝精品吊墜等，合共送出10萬份獎品及禮遇，人人有獎，驚喜加倍！

 

*推廣生意的競賽牌照號碼：61013

 

賀年主題商品率先睇

 

　　無論你想為家居作新春布置、買新衫過年或辦年貨，樂園有大量賀年必備商品任你選，新春全盒、利是封、揮春、鎖匙扣公仔及迪士尼珍藏幣等陸續上架。Duffy與好友粉絲更不能錯過香港迪士尼獨家推出、身穿新年新裝的StellaLou、CookieAnn及LinaBell毛公仔，還有以盲盒形式發售的限定騎馬接福系列Duffy、ShellieMay、CookieAnn及 ‘Olu Mel毛公仔！

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

迪士尼珍藏幣幣（於小熊維尼精品店 /市鎮會堂旁發售） 價格（港幣） $99

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

農曆新年Duffy 與好友系列商品

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

農曆新年米奇與好友系列商品

 

　　近期《仙履奇緣》的魯斯福大熱！估唔到今個新春有《仙履奇緣》的魯斯福系列主題商品，包括毛公仔、徽章、利是封、揮春及掛袋飾物盲盒等。另外米奇與好友、Duffy與好友、來自華特迪士尼動畫製作室《富貴貓》的瑪麗的新春系列亦登場。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

農曆新年小熊維尼與好友、魯斯福和瑪麗主題系列商品
 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

香港迪士尼再度與日本潮流品牌FDMTL合作，推出全新20周年獨家設計師系列。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

GODIVA 及奇華餅家系列

 

新春賀年美食

 

　　新春打卡美食推介！樂園戶外小食亭Duffy與好友海綿蛋糕可愛造型，小鎮雪糕店熱情果芒果味扭紋軟雪糕則賣相吸引，一口香甜滋味大滿足！大冒險家餐廳於半自助晚餐準備了多款寓意吉祥的新春特製甜品，包括金桔造型的白朱古力香橙蛋糕，錦鯉造型芒果香緹忌廉蛋糕，為新一年帶來甜蜜開端。
 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

小鎮雪糕店 熱情果芒果味扭紋軟雪糕 $65  

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

戶外小食亭Duffy與好友海綿蛋糕每款$48

 

　　酒店餐廳亦推出多款新春菜式，晶荷軒呈獻多款新春套餐與菜式，雲龍軒則推出賀馬新春午市及晚市套餐。翠樂庭餐廳的自助餐以匠心手工製作出多款福袋、紅燈籠、金元寶及炮竹等造型的糕點，寓意財富與吉祥，馬年豐盛足食；藝彩廚則以融合菜形式重新演繹傳統年菜！ 

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

香港迪士尼樂園酒店 – 翠樂庭餐廳新年自助午餐成人$498起、小童$328起，新年自助晚餐成人$818起、小童$508起

 

　　新春入住香港迪士尼三間主題酒店過新年有咩玩？大年初一，酒店將上演充滿活力的馬年醒獅賀新歲表演，靈巧的醒獅將在鼓樂聲中躍動飛騰，連同迪士尼朋友向賓客送上祝福，並派發朱古力金幣，祝願大家金銀滿屋，福氣滿門。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

新春期間，酒店賓客可於酒店內參加不同的活動體驗，包括新春曲奇裝飾班、賀年氣球魔法班等。

 

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

入住酒店時加購LinaBell馬年萌粉賀禮，把整年的萌趣與好運帶回家。

 

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/

 

Tags:#農曆新年2026#香港迪士尼樂園#著數優惠#hotDeals#Jetso#新年開運福袋#美食#香港周圍遊#玩樂旅遊#香港好去處#農曆新年好去處2026#玩樂旅遊熱話
Add a comment ...Add a comment ...
日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花
更多玩樂假期文章
日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
184
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處