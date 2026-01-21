退休買ELN，只掛收息股

上次提到，除了政府債券之外，透過零售銀行可以買到的另一種收息工具是ELN（Equity Linked Note，簡稱ELN，中文一般譯做股票掛勾票據）。

上日已經簡單講解過ELN的運作，但我想強調一點，從專業角度，ELN是結構性產品(Structured Product)，說穿了，其實是一種衍生工具。再準確一點，它背後是期權，而在零售市場出售的ELN，大部分都是「認沽期權」。

投資者買入這些ELN，就等於沽出一份認沽期權予對方。所以，如果掛勾的股票跌穿行使價，你便要接了該股票，即是對手將該股票賣給你，你不能拒絕。當然，那股價必定低於協定好的行使價！

我不想搞得太技術性，所以，基本概念就到此為止。

如果大家接受到上述的安排，以及整個遊戲規則，我認為，即使退休人士，撥一部分資金買ELN也是無妨的。餘下來就是怎樣挑選掛勾的股票，以及選擇的「年期」。

買ELN宜掛勾高息股票，因為萬一要接貨，也可以繼續收息。(Shutterstock)

首先，正如上次所說，投資者所收的「利息」，會和你選擇掛勾的股票有直接關係。波動愈大的股票，「利息」就愈高；相反，波動愈低的股票，「利息」就愈低。

我的看法是，我們買ELN，主要目的是賺「息」，如果可以的話，最好不要接股票，因此，我們不應該選波幅太大的股票去掛勾，因為選波幅大的股票，接貨機會會較大。

試想想，如果每次都接貨的話，即是會綁住你的資金，如果市況偏弱，你可能要等一段長時間才能「脫手」。如是者，試問你可以有多少資金去不斷接貨？

也基於以上原因，如果可以選擇的話，最好選比較「價外」的行使價。所謂「價外」，即是較偏離現價的行使價，例如你選擇的股票，現價10元，如果有9元或8元兩個行使價選擇的話，你最好選8元。當然，距離現價愈遠的行使價，「利息」會愈低，原因是接貨的機會也較低。

另一點是，最好選擇年期較短的ELN。早年推出的ELN，大多數都是3個月期的，但後來再出的ELN，年期選擇很多，有些是掛一年，甚至更長的。總的來說，我會建議選年期較短的，最好不超過半年。同樣地，年期較短的ELN，「利息」也會低一點。

最後，在選擇掛勾股票時，我會強烈建議掛一些高息的股票，尤其是你已經持有的收息股。因為萬一要接貨，也可以繼續收息，而且，這些都是你熟悉的股票。再者，高息的股票，防守性始終較強。

而當這些股票回升了，你可以選擇沽出套現，然後選擇其他股票掛勾，這樣做就可以持續有定息收入了。

作者電郵：lkslo@yahoo.com