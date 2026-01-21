LV聯乘「全球最佳酒吧」Bar Leone，銅鑼灣利園開設期間限定雞尾酒吧 

Louis Vuitton為慶祝利園專門店擴充後重開，與榮膺「2025全球最佳酒吧」的Bar Leone攜手合作，於利園一期開設期間限定酒吧，更精心研創多款創意雞尾酒和無酒精雞尾酒，向1970至1990年代享負盛名的利園酒店「飲勝吧」致敬。無論是LV或是Bar Leone的fans，都很應該去朝聖一下。

酒吧設於利園一期的中庭，典雅燈籠裝置，與16盞精緻Monogram燈籠優雅呼應。奪目的佈置不但致敬中庭的建築設計，亦慶祝專門店擴充和希慎103週年誌慶。每個燈籠也是悠久傳統的見證，照亮糅合現代工藝與歷史傳奇的空間，營造出頌揚傳統與創新的熱鬧氣氛。

酒吧以充滿懷舊味道的香港特色裝潢向傳奇「飲勝吧」致敬，場內的風格典雅，設有以Louis Vuitton標誌性花卉圖案點綴的高級軟墊座椅，配以悅目的色調，交織出愜意悠閒的氣氛，活現飲勝吧的神韻。散發暖意的木飾面形成鮮明的對比，並彰顯酒吧的溫馨親切感覺。佈局精妙的氣氛燈投下柔和的光線，而惹人注目的特色吊燈則為空間增添藝術氣息。

Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori為酒吧設計了多款特色雞尾酒及無酒精雞尾酒，靈感源自利園酒店飲勝吧。透現活力的Kir Royal雞尾酒，以Ruinart Blanc de Blancs白中白香檳，配搭覆盆子利口酒，並散發一絲紫羅蘭的芬芳；口味清新的Lee Gardens Special則混合氈酒、茅台酒和接骨木花，再加入青瓜利口酒和梳打水，味道豐富，令人驚喜。

Yum Sing Café則以本地沖泡咖啡配搭幼滑的鹹忌廉和芳香荳蔻，別具特色；不含酒精的Paris with a View開胃酒融合西柚、覆盆子和梳打水，清爽美味；而作為Bar Leone招牌雞尾酒的Masa Margarita，則結合加入烤粟米的龍舌蘭酒、黑刺氈酒和青檸利口酒，鹹香風味與清新芳香細膩交融，令人一試難忘。匠心調配的特飲加上復刻飲勝吧的寫意氣氛，勢必為客人締造非同凡響的體驗。

Bar Leone x Louis Vuitton飲勝吧由即日起至2026年至3月15日營業，只限預約，不設walk-in。每位客人必須點一份套餐，共有3款選擇，價錢分別為$700、$800及$1,600，加配雞尾酒每杯$180，用餐時間為90分鐘。

Bar Leone x Louis Vuitton飲勝吧

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期B1開放區

營業時間：星期日至四 12nn-9pm；星期五及六 12nn-10pm

預約：https://events.bistrochat.com/en/caviar-house-prunier-leegardenone/bar-leone-louis-vuitton