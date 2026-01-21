歡迎回來

27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
Youtube Facebook Instagram
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
GLOBAL Wednesday｜外圍政局動盪 倉位點急救？｜金價下關5000美元見？｜Netflix、Intel 業績拆解！
股市動向
理財智慧

GLOBAL Wednesday｜外圍政局動盪 倉位點急救？｜金價下關5000美元見？｜Netflix、Intel 業績拆解！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　外圍政局動盪，隔晚美股三大指數急挫，倉位應點急救？市場不確性增加，刺激金價向好，現貨金價升穿4800美元大關，金價下關5000美元見？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/RMf5xaZ7QfM?si=GtIILIbII5FeXa9M

 

►把時間軸拉到01:03開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#美股#港股#香港股票#恒指#恒生指數#湯麗鴻#光大證券#金價#商湯科技#00020#百度#09888#09988#阿里巴巴#騰訊#00700#小米#01810#美團#03690#李寧#02331#奈飛#NFLX#EchoStar(回聲星通信)#SATS#施貴寶#BMY#中國人壽#中人壽#02628#恒安國際#01044#蘋果#AAPL#中移動#00941#中芯國際#00981#02600#中國鋁業#藍思科技#06613#百融雲#06608#Coinbase#Robinhood(羅賓漢)
溫傑星期四｜港股力守三底 後市點行？｜商湯折讓逾8%配股！｜騰訊、阿里巴巴明年有何展望？
投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
215
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

62%
不會
37%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
