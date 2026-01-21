GLOBAL Wednesday｜外圍政局動盪 倉位點急救？｜金價下關5000美元見？｜Netflix、Intel 業績拆解！
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
外圍政局動盪，隔晚美股三大指數急挫，倉位應點急救？市場不確性增加，刺激金價向好，現貨金價升穿4800美元大關，金價下關5000美元見？
影片網址：https://www.youtube.com/live/RMf5xaZ7QfM?si=GtIILIbII5FeXa9M
►把時間軸拉到01:03開始 — 節目開始
【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
─────────────
【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！
節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z
─────────────
更多精彩節目：
直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62
─────────────
喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8
Tags:#hot talk 1點鐘#美股#港股#香港股票#恒指#恒生指數#湯麗鴻#光大證券#金價#商湯科技#00020#百度#09888#09988#阿里巴巴#騰訊#00700#小米#01810#美團#03690#李寧#02331#奈飛#NFLX#EchoStar(回聲星通信)#SATS#施貴寶#BMY#中國人壽#中人壽#02628#恒安國際#01044#蘋果#AAPL#中移動#00941#中芯國際#00981#02600#中國鋁業#藍思科技#06613#百融雲#06608#Coinbase#Robinhood(羅賓漢)
Add a comment ...
Comment
暫無回應