Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封

涷冰冰食雪糕別有一番滋味！即日起到 Häagen-Dazs™ 惠顧一客新春滿福甜品杯（售價$88），自選 3 球雪糕之餘，更可獲贈$50新春禮券。Häagen-Dazs™亦新推新春禮券優惠，會員購買可享低至88折優惠，更送上利是封12個及其他折扣優惠券，而且禮券有效期至2026年11月30日，唔怕得物冇所用！

即日起到 Häagen-Dazs™ 惠顧一客新春滿福甜品杯（售價$88），可以自己揀 3 球雪糕，雪糕上更有金元寶甜點點綴，幾有新年feel，打卡最啱！食完甜品，仲要送你一張$50新春禮券，下次食更抵食！留意，新春禮券有效期至2026年11月30日，優惠不可與其他優惠同時使用。數量有限，售/送完即止。

新春滿福甜品杯售價$88

新春禮券88折送利是封＋優惠券

想新年封利是之餘再送上甜蜜心意？即日起選購 Häagen-Dazs™ 新春禮券*($50x12張) 即可享低至88折優惠！新春禮券亦會附送Häagen-Dazs™ 奢華利是封12個及其他折扣優惠券！Häagen-Dazs™新春獻上甜蜜心意 憑券購買Häagen-Dazs™產品可作HK$50現金使用或憑券換領單球雪糕一客。禮券有效期至2026年11月30日，大家應該有時間用到優惠。





Häagen-Dazs™ 新春禮券（每套包括HK$50現金券12張）

Häagen-Dazs™ Club 金卡及銀卡會員

• 購買1套可享95折 $570/套

• 購買2套或以上可享88折 $528/套

Häagen-Dazs™ Club 紅卡會員及其他顧客

• 購買1套可享95折$570/套

• 購買2套或以上可享9折 $540/套

禮券有效期至2026年11月30日

每套禮券額外優惠：Häagen-Dazs™利是封12個及折扣優惠劵

以下折扣優惠劵有效期至2026年4月16日

• HK$100雪糕蛋糕現金券1張

• HK$50堂食雪糕火鍋優惠券(堂食店標準餐)1張

• 外賣雪糕鮮奶買一送一優惠券1張

• 外賣雙球雪糕買一送一優惠券1張

https://eshop.haagendazs-gifting.hk/hk_tc/