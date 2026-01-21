歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人離世|獨立股評家David Webb病逝終年60歲，拆解...
醫學通識 健康解「迷」

名人離世|獨立股評家David Webb病逝終年60歲，拆解...
黃子華《夜王》與舞小姐鬥騷排骨胸，點名讚楊偉倫成新一代笑匠
影視娛樂 娛樂

黃子華《夜王》與舞小姐鬥騷排骨胸，點名讚楊偉倫成新一代笑匠
再見李綺虹，應該很高興
Art & Living ChatENT

再見李綺虹，應該很高興
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封
美食情報
美食優惠

Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Häagen-Dazs

　　涷冰冰食雪糕別有一番滋味！即日起到 Häagen-Dazs™ 惠顧一客新春滿福甜品杯（售價$88），自選 3 球雪糕之餘，更可獲贈$50新春禮券。Häagen-Dazs™亦新推新春禮券優惠，會員購買可享低至88折優惠，更送上利是封12個及其他折扣優惠券，而且禮券有效期至2026年11月30日，唔怕得物冇所用！

 

　　即日起到 Häagen-Dazs™ 惠顧一客新春滿福甜品杯（售價$88），可以自己揀 3 球雪糕，雪糕上更有金元寶甜點點綴，幾有新年feel，打卡最啱！食完甜品，仲要送你一張$50新春禮券，下次食更抵食！留意，新春禮券有效期至2026年11月30日，優惠不可與其他優惠同時使用。數量有限，售/送完即止。

 

Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封

新春滿福甜品杯售價$88

 

新春禮券88折送利是封＋優惠券

 

　　想新年封利是之餘再送上甜蜜心意？即日起選購 Häagen-Dazs™ 新春禮券*($50x12張) 即可享低至88折優惠！新春禮券亦會附送Häagen-Dazs™ 奢華利是封12個及其他折扣優惠券！Häagen-Dazs™新春獻上甜蜜心意 憑券購買Häagen-Dazs™產品可作HK$50現金使用或憑券換領單球雪糕一客。禮券有效期至2026年11月30日，大家應該有時間用到優惠。

 

Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封


 
Häagen-Dazs™ 新春禮券（每套包括HK$50現金券12張）

 

Häagen-Dazs™ Club 金卡及銀卡會員

　　•    購買1套可享95折 $570/套

　　•    購買2套或以上可享88折 $528/套

Häagen-Dazs™ Club 紅卡會員及其他顧客

　　•    購買1套可享95折$570/套
　　•    購買2套或以上可享9折 $540/套

禮券有效期至2026年11月30日

 

Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封

 

　　每套禮券額外優惠：Häagen-Dazs™利是封12個及折扣優惠劵

 

以下折扣優惠劵有效期至2026年4月16日

　　•    HK$100雪糕蛋糕現金券1張

　　•    HK$50堂食雪糕火鍋優惠券(堂食店標準餐)1張

　　•    外賣雪糕鮮奶買一送一優惠券1張

　　•    外賣雙球雪糕買一送一優惠券1張

https://eshop.haagendazs-gifting.hk/hk_tc/

Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封

Häagen-Dazs新春優惠｜$88甜品杯三球雪糕＋送$50禮券，新春禮券88折送利是封

Tags:#美食#美食優惠#Häagen-Dazs#雪糕#新春禮券
Add a comment ...Add a comment ...
麥當勞新甜品︱ KITKAT開心果味新地筒只售$8！四重滋味開心果芭菲＋新地筒配黑朱古力威化
更多搵食地圖文章
麥當勞新甜品︱ KITKAT開心果味新地筒只售$8！四重滋味開心果芭菲＋新地筒配黑朱古力威化

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
201
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處