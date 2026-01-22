創業奇蹟｜內地爆紅手機App開拓「死亡」藍海，估值由1000變1000萬

近日內地爆紅嘅「死了麼」手機App，一個專為獨居人士而設嘅報平安工具，短短數日衝上內地App Store 付費榜首位，下載人數暴增百倍。3位90後創辦人將原本沉重嘅社會議題，硬生生變成含金量極高產品。佢哋如何抓緊「死亡」藍海，利用1000蚊成本變成1000萬級別嘅手機App？

正如黃子華棟篤笑中提及，我哋最煩腦其實係「唔知自己幾時死」。除「等待死亡」、「面對死亡」呢類問題外，獨居者最大隱憂係「害怕出事冇人知／理」，亦係「死了麼」核心邏輯。用戶購買App後需每天簽到，如連續兩天冇簽到，系統會自動向已設定嘅緊急聯絡人發電郵通知。此外App亦可連結智能手環，利用心率／脈搏異常觸發通知，其後甚至把某些身後事選項變成可預設「流程」。

「死了麼」推出後幾翻風波，首先因未料用戶同流量過高而令伺服器成本大增，所以App由最初免費訂閱制，改為一次性1蚊收費，後來再次調整為8蚊。另外其名稱亦惹來爭議，不少網友批評「死了麼」太直白、太負面，建議改成「活著麼」、「還好麼」等更受大眾接受。估計團隊初時只係想以黑色幽默帶出問題所在，同時盡現90後活力、生動嘅一面。其玩味性名稱能吸引更多年輕／中年潛在用家，而錯有錯著嘅命名亦為品牌作精準定位，同時喺巿場上帶來迴響。

有媒體報道指團隊希望作價100萬出售一成股份，即App估值1000萬。雖然「死了麼」短時間創造佳績，但亦有人覺得其公司巿值未達千萬級。除潛在收益／客戶數量未知外，另一主因係每日「報到」呢個習慣對大多數嚟講難以持續，可能一個月後就會「Del app」或停機。其實「死了麼」只係團隊初期嘅MVP產品（Minimum Viable Product／最簡可行產品），以最快、最少成本開發嘅實驗產品，用作測試目標巿場、產品可行性、定價等。產品推出後團隊必定會修正問題及加以改良，升級成更有價值版本。增加額外功能如幫忙遺產安排、遺書轉送、寵物處理等，或同其他善終公司和上下遊產業合作，更能推出海外版增加客源，為不同國家 / 文化 / 種族客人訂製服務等，每條支線都有極大發展潛力，所以估值1000萬並非無因。

以前市場研究經常引用消費價值排序，最有消費力／消費金額為首係少女 > 兒童 > 中成女性 > 老人家 > 寵物 > 男人。但今天已180度轉變，男人都會買化妝品，女人亦愛名車，而「死人」更係不能忽視後起新秀。