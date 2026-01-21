碧咸家族風波｜Brooklyn撕破家人假面具，揭父母操控兄弟媒體抹黑，碧咸嫂急發律師信

英國足球巨星碧咸（David Beckham）與大仔Brooklyn Beckham的關係決裂升級！外間一直關注兩父子的關係，大仔早前刻意疏遠家人，並沒有出席家庭大型聚會，包括碧咸50歲生日及去年尾獲封爵士儀式。Brooklyn近日首度發聲明，親揭與父母反面的因由，撕破碧咸完美家族的形象，「碧咸嫂」Victoria Beckham急忙發律師信禁止事情發酵下去。

Read more：50歲碧咸獲英國王室封爵士，授勳儀式大仔缺席，家族不和再受關注

碧咸（David Beckham）與大仔Brooklyn Beckham關係愈趨惡化，決裂更升級，Brooklyn在社交平台的限時動態發出長達6頁的聲明，親揭與父母近年不和的原因，甚至對家族作出控訴，聲明中強硬表態不打算跟家人和解。昨日（20日）碧咸出席公開活動，被傳媒問到兒子的聲明，他語帶相關表示：「孩子總會犯錯，但孩子係被允許犯錯，呢個就係佢哋正在學習嘅方式，我一直都喺度教導佢哋，有時候你必須畀佢哋犯呢啲錯。」「碧咸嫂」Victoria Beckham則向兒子和新抱發「停止侵權與禁止行為函」的律師信，企圖阻止他們繼續向外公開指控父母。

Brooklyn表示自己一直選擇沉默，但父母和他們的團隊不斷向媒體爆料抹黑自己，別無選擇下要揭露部分謊言的真相，他寫道：「我不想與家人和解。我的父母一直以來都在媒體上操控著關於我們家庭的輿論。那些做Show式的社群媒體帖文、虛假的家庭活動和不真實的人際關係，早已成為我出生以來生活的一部分。最近目睹他們為了維護自己的形象，不惜一切代價在媒體上散佈謊言，而這些謊言大多是以犧牲無辜者為代價的，但我相信真相終會大白。」

Brooklyn文中似乎要「撕破家人的假面具」，表示生長在一個高度被公眾關注的家庭，家人亦過度重視公眾形象束縛，自從認識現在的妻子Nicola Peltz 才解開多年的焦慮，2022年二人結婚，Brooklyn和家人關係開始變差，Brooklyn表示父母不斷干預自己的婚姻生活。

導火線源自母親Victoria Beckham在婚禮舉行前最後一刻取消為Nicola Peltz設計婚紗的承諾，令新娘子在緊急時間解決問題。而婚禮當晚本應第一支舞屬於新人表演環節，卻遭到母親介入，令Brooklyn在賓客面前感難堪：「我媽媽搶走了我和妻子的第一支舞，這支舞我們提前幾周就計劃好了，配的是一首浪漫的情歌。在500位賓客面前，原本是我和妻子的浪漫舞蹈，結果我媽媽卻在那裏等著跟我跳舞。她當着所有人的面，對我跳了一段非常不雅的舞蹈。」

另外，原本婚禮安排一對新人與雙方祖母同桌，但「碧咸嫂」Victoria Beckham不滿狠批行為邪惡，甚至在婚禮前一日，有家族成員表示新娘子Nicola Peltz不算是家人：「自從我開始維護自己的權益後，我的父母就對我進行了無休止的攻擊，無論是在私下還是公開場合，甚至還指使媒體對我進行攻擊，就連我的兄弟們也被派到社群媒體上攻擊我。」

Brooklyn最近已經減少出席家族活動，包括父親50歲生日會及父親獲封爵士儀式。Brooklyn提及是為了出席父親的50歲生日慶祝活動回英國，不過多次被拒絕私下見面的請求。後來父親答應見面，卻拒見新抱Nicola Peltz，講到明她不能同行。同時，家人去到美國時亦沒打算跟Brooklyn見面。

Brooklyn大爆婚前父母向他施壓，要求自己簽署放棄自己名字商標權的文件，他表示文件會影響將來自己跟太太及兒女的權益所以拒絕，自此父母對他的態度改變。在聲明最後，Brooklyn批評家族過度看重商業品牌，覺得父親的姓氏永遠放在第一位，家人之間「愛」的標準，是一家人在社交媒體上發多少帖文，或者放下一切去參加家庭合影的速度有多快：「多年來，我們竭盡全力出席每一場時裝Show、每一場派對、每一場媒體活動，只為展現我們完美的家庭。但有一次，太太請求母親幫忙救助洛杉磯山火中流離失所的狗狗，我母親卻拒絕了。」最後，Brooklyn強調這樣的想法並非受太太Nicola Peltz影響，只因過往長期受父母操控，自從決定離開家族後焦慮症狀才消失。