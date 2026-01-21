海洋公園門票優惠︱二人／三人同行成人低至7折人均$377起＋全年會籍送$720迎新禮遇

海洋公園限時優惠又嚟啦！即日起至2 月28日購買「二人同行」/「三人同行」成人套票可享高達七折優惠，門票低至港幣$377就可以玩盡刺激遊樂設施，同大熊貓見面，仲可以玩轉最新AXA安盛呈獻：海洋公園 x Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」。另外，凡於2月9日前加入成為海洋公園全年會員， 365日內無限次進入更可盡享港幣$720迎新禮遇及優惠，全年會員可於指定日子帶同家中「毛孩」免費入園，人寵同樂。

約埋朋友仔去海洋公園啦！海洋公園新推「二人同行」/「三人同行」成人套票優惠限時優惠，最多可享高達七折優惠，門票低至港幣$377就可以玩盡刺激遊樂設施，同大熊貓見面，夜景版香港老大街打卡。你仲可以玩轉最新AXA安盛呈獻：海洋公園 x Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」，與人見人愛Hello Kitty、Cinnamoroll 、My Melody、Kuromi、Pompompurin同埋Hangyodon打卡，探索7大驚喜活動。





AXA安盛呈獻：海洋公園x Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」「My Melody & Kuromi 派對屋」

AXA安盛呈獻：海洋公園x Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動至8月23日

海洋公園「二人同行」／「三人同行」成人套票優惠

「二人同行」成人優惠套票︰港幣 $861

「三人同行」成人優惠套票︰港幣 $1,131

推廣期：即日起至2026年2月28日（2月18-20日除外）

套票有效期：即日起至2026年2月28日

注意：此優惠不適用於海洋公園正門入口票務處發售。優惠套票可供2位或3位成人訪客於指定有效期內的其中一天入園。2位或3位訪客必須一同入園。

https://hkoceanpark.com/4jJubcb

全年會籍$980起

想全年無限次入海洋公園玩，兼擁有經典版實體會員卡，把握機會於2026年2月9日前加入全年會員，全年會籍持有人可於購證日起365日內，於公園營業及開放入場日無限次進入（休園日及不適用日子除外），更可盡享港幣$720迎新禮遇，及一系列獨家食買玩優惠！

海洋公園全年會員可於指定日子帶同家中「毛孩」免費入園，海洋公園全年會員專享O So Sweet寵物美食85折，園內的紀念品店寵物玩具和配件海洋公園全年會員專享9折。

會員狗狗日

日期：即日起至2026年3月31日逢星期一及星期四（以下指定日子除外：2025年12月25日、2026年1月1日、2月19日）

時間︰請參閲公園的開放時間

費用︰全免（只限海洋公園全年會員）

地點︰海濱樂園 – 夢幻水都、食尚水都、香港老大街 、高峰樂園 – 熱帶雨林天地、動感天地、冰極天地（只限於北極之旅G/F）、太平洋海岸（只限於G／F）

交通︰海洋列車（*狗隻乘坐海洋列車時須配戴口罩或乘坐寵物車／放入寵物袋內／由參加者抱於懷中。）

海洋公園全年會籍

成人會籍：$1,380

小童／學生會籍：$980

https://hkoceanpark.com/4qwauHE