譚仔周年慶︱$30口水雞絲石斑片豆卷麻辣湯米線＋每月30號限定優惠＋六小碟小食＋茉香柚子茶

平食譚仔機會又嚟啦！為慶祝譚仔雲南米線 （譚仔）踏入三十周年，即日起推出限定「經典麻辣湯米線配口水雞絲．石斑片．豆卷」，另外為配合三十周年專屬優惠企劃，1月30日當日$30即可堂食品嘗，售完即止。你亦可一試期間限定小食「譚仔經典六小碟」及Chill爽特飲「茉香柚子茶 」！

譚仔由2026年1月起推出三十周年專屬優惠企劃，逢每月三十號，只需港幣$30即可享用一款「譚仔特選名物」，驚喜貫穿全年，每月將輪流推出不同人氣美食，陪伴大家月月慶周年！1月30日當日只需港幣$30即可堂食尊享「經典麻辣湯米線配口水雞絲．石斑片． 豆卷」，只限當日供應，售完即止。由於二月份只有28日，譚仔特別安排將該月的「$30優惠日」提前至2月28日，同樣尊享$30驚喜價。

三十周年的頭炮限定「經典麻辣湯米線配口水雞絲．石斑片．豆卷」以招牌麻辣湯底為基礎，選用二荊條、七星椒及子彈頭辣椒炮製，香氣層層遞進，麻而不膩，經典回味。配料方面，惹味嫩滑的口水雞絲、彈牙清甜的石斑片，以及豆味濃郁的豆卷互相襯托，有魚有肉加上豆卷蛋白質豐富。

「經典麻辣湯米線配口水雞絲．石斑片．豆卷」 $49

全新期間限定小食「譚仔經典六小碟」一次集合四川青椒皮蛋、柚子貴妃耳、麻辣豬耳、涼拌香茜爽脆魚皮、蒜泥青瓜及人氣爆燈的川辣黑柏葉，唔需要三心兩意揀食邊款，全部都要！

譚仔經典六小碟 $30

Chill 爽特飲「茉香柚子茶」加配價$14；單點價$18