陳子聰去年動3次大手術，疤痕由鎖骨到肚臍如拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版
電影推介
娛樂新聞

陳子聰去年動3次大手術，疤痕由鎖骨到肚臍如拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由何超儀監製及主演的驚慄劇情電影《維多利亞壹號》推出國際版，昨日（20日）舉行首映禮，一直支持她追求電影夢的丈夫陳子聰亦有出席。早年因為大動脈撕裂要到美國醫治的陳子聰，留有一把長髮，而且精神奕奕，他接受訪問時透露去年曾動3次大手術，鎖骨至肚臍位置留下長長的疤痕。

 

Read more：陳子聰身體再出問題急赴美國開刀，何超儀辭演台灣演出貼身照顧

 

　　何超儀執導及主演的電影《維多利亞壹號》推出國際版，她與丈夫陳子聰、「二蚊」Iman Taheri，以及《全力扣殺》合作的郭子健導演、黃智亨導演、林敏聰、邵音音等一起出席首映禮。

 

陳子聰去年3度動大手術留疤痕，手指示意由鎖骨到肚臍：好似拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版

陳子聰去年3度動大手術留疤痕，手指示意由鎖骨到肚臍：好似拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版

 

　　陳子聰近年身體欠佳，曾因為大動脈撕裂多次到美國接受治療，夫妻二人曾經有兩年也要在醫院內度過結婚周年紀念日，陳子聰的身體狀況曾令人一度擔憂。直至去年開始間中出席活動，他今次接受訪問時透露去年做了3次大手術，表示身上留有長長疤痕，然後用手指示意是由鎖骨拉到落肚臍：「呢度有條疤痕，好似拉鏈。」何超儀補充表示，主動脈上段仍未做手術。她表示還有一個問題，原本要接受心臟主動脈手術，但因近年陳子聰多次做手術，醫生不贊成短期內再做，陳子聰補充只要好好控制血壓，暫時不會有問題。

 

陳子聰去年3度動大手術留疤痕，手指示意由鎖骨到肚臍：好似拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版

陳子聰去年3度動大手術留疤痕，手指示意由鎖骨到肚臍：好似拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版

 

　　何超儀跟陳子聰創立的852電影公司今年踏入20周年，二人監製新作《拾荒法師》目前正在拍攝第二集，何超儀希望今年可以上第一季，而第2季已到後期工作，最快可以明年推出。她這次演出有大量動作戲，瞓身演出吊威也由高空飛落地，刮傷手及大腿內側留下大片瘀痕，甚至半月板撕裂，但她堅持要完成拍攝，最快2月初殺科後再治療。

 

　　2023年何超儀接受鄭裕玲YouTube節目專訪，首次透露陳子聰的身體狀況，2016年患過肝硬化和直腸炎，幸好及早發現，很快就適當醫治處理好。2022年陳子聰回澳洲探親，期間他為父母搬大型傢俬後不適入院，證實大動脈爆裂要緊急接受手術，當時他整個肚及器官都浴血，醫生為他以膠管取替大動脈，及將不同的器官取出再清除血塊，期間將尿道同腎臟整壞，所以曾判定一輩子都要靠造口排大小二便和洗腎。陳子聰的身體情況一度反覆，何超儀擔心得甚至求神問卜。

 

Tags:#何超儀#陳子聰#維多利亞壹號#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
