朗豪坊G-Dragon愛貓ZOA主題期間限定店，預約及限購指南＋韓式收據自拍機＋打卡位

各位G-Dragon粉絲去咗GD愛貓ZOA主題期間限定店朝聖未？朗豪坊現場展出一系列可愛ZOA周邊商品，即睇預約及限購指南。就算你唔shopping，都可以免費與超巨ZOA打卡，免費玩韓式收據自拍機！

G-Dragon愛貓ZOA超大打卡位又同大家見面啦！ZO&FRIENDS 以 GD 愛貓 ZOA 為原型，聯乘 LINE FRIENDS 打造的治癒系 IP，集合藝術、潮流與可愛元素於一身！這次香港站以「ZOAful Days」為名，融入冬季溫暖氛圍，ZOA仲換上棗紅的圍領加上紅色皇冠，好有皇者風凡。行多幾步，又有另一打卡位，大家可與A&NE、AKI、ZAKI影相。

另外，大家唔可以錯過小部屋，電視除播放GD創作理念，亦展示G-Dragon愛貓ZOA真身的相片，大家可於部屋型格拍照。小部屋內韓式收據自拍機亦值得體驗，大家可免費自選相框，於倒數前對住鏡頭自拍，不一會即列印附有影像的韓式收據。

凡追蹤指定 Instagram 帳號或 Facebook 帳號， 即場拍照打卡並分享至 Instagram/ Facebook 的限時動態或貼文（帳號必須是公開），並完成標注指定帳號任務，可獲贈 ZOAful Days 貼紙套裝或特別版明信片，數量有限，先到先得，贈完為止。

ZOAful Days 貼紙套裝或特別版明信片

預約及限購指南

購物區需要預約入場，現場展出一系列可愛ZOA周邊商品，fans可以慢慢欣賞實物。商品發售專區將採取網上預約，fans記得親臨現場前仔細閱讀「預約指南」、「預約須知」及「限購須知」。須使用預約系統 THE GULU 官方手機應用程式進行預約；每次僅限預約 1 個名額，每個名額限 1 人進場一次；名額有限、先到先得，額滿即止。

由預約系統登記獲得的【電子入場劵】二維碼只作人流管制使用，不代表進場次序及不代表一定能供閣下成功購買心儀產品；憑有效的【電子入場劵】二維碼可於預約時段前15分鐘進入即場預約輪候區，並於進場前獲得即場實體入場券及印有序列號的購物表格以作結帳憑證。

可收納接疊旅行袋 $398

右上︰護照套$268、左上︰萬用套 $268、下︰萬用袋 $198

紙膠帶各$58、公仔匙扣各$268、A&NE針織匙扣 $338

凡購物滿 HKD 688，即可以 HKD 48 加購 ZO&FRIENDS 環保袋一個，每人僅限加購 1 件，恕不接受一人拆分多張帳單以換取多個加購名額 。 數量有限，先到先得，換完為止。

ZO&FRIENDS 環保袋

即日預約資訊

2026年1月16日（星期五）至1月25日（星期日）

• 每日上午9時起｜預約當日 10:30 – 15:30（HKT）之入場時段

• 每日下午2時起｜預約當日 16:00 – 21:00（HKT）之入場時段

• 每節：30分鐘

• 須開啟手機定位功能並身處以朗豪坊為中心點的2公里範圍內，否則無法使用該預約服務。

2026年1月26日起，不設預約服務。屆時將根據現場實際情況實施人流管制措施，詳情請向現場店員查詢。

預約系統傳送門：https://bit.ly/4sKKARZ

ZOAful Days POP-UP

開放時間︰即至3月1日10am-10pm

地點︰ 旺角朗豪坊4樓通天廣場

商品發售專區

營運時間︰2026月1月15日至3月1日10:30am-9:30pm

購買須知︰每人每次限購同款商品1件