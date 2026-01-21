歡迎回來

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折
美食優惠

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:東海堂、Häagen-Dazs

　　大家準備辦年貨之時，都唔好忘記情人節同樣迫近！坊間不少餅店已推出情人節蛋糕，東海堂三款情人節蛋糕以士多啤梨為主角預購可享88折，另有限量版法式焦糖燉蛋芝士蛋糕套裝，想增添驚喜可加購心形針織花，而Häagen-Dazs雪糕蛋糕亦有早鳥85折優惠！

 

　　今個情人節東海堂準備了以「恋の予感」為主題的3款限定蛋糕，蛋糕皆以士多啤梨做主角。凡於2月12日或之前，於東海堂門市或網上（輸入優惠碼「88VDAY2026」）預訂情人節系列蛋糕，即享優先訂購88折優惠。

 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

 

　　戀の花語蛋糕中間擺滿著草莓，再以忌廉唧成的玫瑰花瓣包圍著，中層為草莓肉與草莓醬，底層為巴斯克芝士蛋糕。

 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

戀の花語優先預訂88#$192.8、Eatizen美心薈會員專享9折$197.1，零售價$219

 

　　喜歡朱古力的情人，可考慮心の告白，蛋糕以浪漫的心形設計，中央的士多啤梨和紅心造型的草莓慕絲與可愛的小熊是打卡亮點，內層是香濃的朱古力忌廉、朱古力奶凍及朱古力海綿蛋糕。愛の禮物以柔和的粉紅色為主調，面層有白草莓及開心果碎，夾層有滿滿的開心果忌廉及開心果軟心。

 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

心の告白優先預訂88折$175.2、Eatizen美心薈會員專享9折$179.1，零售價$199

 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

愛の禮物優先預訂88折$192.8、Eatizen美心薈會員專享9折$197.1，零售價$219

 

限量版法式焦糖燉蛋芝士蛋糕套裝

 

　　睇見「戀の告白・心匙の禮」組合套裝心形浪漫包裝已經吸引，內裏法式焦糖燉蛋芝士蛋糕表層焦糖焦香酥脆，配上綿密絲滑的芝士燉蛋，口感一流。套裝包括兩隻心心匙羹，倆口子一人一口更甜蜜。留意，蛋糕組合套裝只限2月8日-2月14日於門市有售；不設網上預訂；蛋糕組合套裝不設其它優惠及不能與任何券同時使用；受條款及細則約束；數量有限，售完即止。
 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

戀の告白 • 心匙の禮限定價: $99/套

 

$49加購心形針織花

 

　　凡購買任何蛋糕，即可以$49加購「日系告白心形針織花」1束 （粉紅色及黃色，款式隨機，售完即止）。此優惠不可與餅卡或禮券（包括飲食禮券、現金券等）同時使用，產品將於 2026 年 2 月 3 日正式推出，分店限定。

  

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

 

網店: www.aromebakery.com.hk

 

Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

 

　　Häagen-Dazs™ 為你準備三款充滿儀式感雪糕蛋糕，包括期間限定 「花語戀曲」- 粉紅外層包裹曲奇朱古力雪糕，配上花瓣造型兩隻小熊，好可愛。另外，「玫瑰綻放」焦糖脆餅配士多啤梨雪糕，「草莓蜜語」最啱士多啤梨Fans。即日起至 2 月 8 日，預訂Love Moment 系列即可享受甜蜜折扣優惠 85 折，最平$347 起，數量有限，售完即止！

 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

 

　　另外，Häagen-Dazs™ Club 金卡、銀卡會員於網上商店或門市訂購雪糕蛋糕分別可享88折、92折優惠。持有指定信用卡之客戶，訂購Regular尺寸或以上雪糕蛋糕可享92折優惠。指定信用卡包括：中國銀行、交通銀行、東亞銀行、中國建設銀行(亞洲) 、花旗銀行、大新銀行、星展銀行、恆生銀行、滙豐銀行、安信、渣打銀行、上海商業銀行及眾安銀行信用卡。

 

網購  https://bit.ly/4pHVS6B

 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

花語戀曲$459

白朱古力醬面點綴數抹粉紅，一對白朱古力小熊為整個蛋糕增添甜蜜氣氛，配上粉紅朱古力碎圍邊及曲奇朱古力雪糕。
 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

玫瑰綻放$439起

這款蛋糕裝飾著精緻立體的糖皮玫瑰花裝飾，內層是香甜可口的雙層雪糕，焦糖脆餅雪糕, 士多啤梨雪糕。
 

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

草莓蜜語 $409起

以豐富白朱古力醬包裹著的士多啤梨雪糕，嚴選歐洲士多啤梨，啖啖真果肉，配上白色朱古力碎圍邊及可口的粉紅馬卡龍。

 

網店︰https://eshop.haagendazs-gifting.hk/hk_tc

 

Tags:#美食#美食優惠#情人節2026#東海堂#蛋糕#Haagen-Dazs
