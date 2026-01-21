歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《尋秦記》:回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月
Art & Living

《尋秦記》:回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月
護膚飲食|10大毀膚食物愈食愈鬆弛，營養師推薦10抗衰老食材
醫學通識 健康解「迷」

護膚飲食|10大毀膚食物愈食愈鬆弛，營養師推薦10抗衰老食材
政經專訪

【陶冬專訪】美國經濟「KAL」非線性增長，當心科技革新與泡沫並存 （普通話視頻．繁體字幕） #陶冬 #政經專訪 #美國經濟
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
特朗普上任剛好1周年，雖然還有3年任期，但已盡情把美國帝國主義的野心，比美國過去任何一個總統發揮得更淋漓盡致。他不需再演戲掩飾，要拿下委內瑞拉和伊朗就是為了石油資源，他要以控制石油來控制世界，現在更不惜與歐洲盟友反臉，執意奪取格陵蘭，從資源到土地，皆是殖民大國要擴張及累積的本錢。無論是巧取豪奪，或是赤裸裸以武力掠奪，歷史早已呈現了帝國殖民主義的猙獰面目，而且沒有變過。諷刺的是，一直為美國護航的丹麥，如今卻給美國反噬，我們可以說是自食其果嗎？
國際評論

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

容我世說
張翠容
容我世說

　　特朗普上任剛好1周年，雖然還有3年任期，但已盡情把美國帝國主義的野心，比美國過去任何一個總統發揮得更淋漓盡致。他不需再演戲掩飾，要拿下委內瑞拉和伊朗就是為了石油資源，他要以控制石油來控制世界，現在更不惜與歐洲盟友反臉，執意奪取格陵蘭，從資源到土地，皆是殖民大國要擴張及累積的本錢。無論是巧取豪奪，或是赤裸裸以武力掠奪，歷史早已呈現了帝國殖民主義的猙獰面目，而且沒有變過。諷刺的是，一直為美國護航的丹麥，如今卻給美國反噬，我們可以說是自食其果嗎？

 

　　丹麥一早選邊站，在外交上和軍事上均以美國馬首是瞻，跟隨著美帝國擴張的步伐，做其最緊密的夥伴。因此，美國過去所發動的多場戰爭，丹麥都有不同程度的積極參與，作出深度的作戰合作，特別是在阿富汗（持久自由行動/國際安全援助部隊）和伊拉克（伊拉克自由行動），都派遣了大量軍隊、坦克和空中支援，並在這些行動中擔任了關鍵的北約盟友角色，最後卻承受了聯盟最高的人均傷亡與損失。

 

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

在軍事上，丹麥以美國馬首是瞻，多次並肩作戰。(Shutterstock)

 

　　2003年美國向伊拉克開戰，丹麥更參加了入侵行動，提供地面部隊、訓練任務和支援，可以說是和美國並肩直接作戰，成為唯一批准入侵伊拉克的北歐國家。跟著2011年阿拉伯之春所引爆的敘利亞和利比亞內戰，又被視為美國的代理人戰爭，丹麥亦迅速向美國提供軍事協助，構成了西方更廣泛干預行動的一部分。美國能拿下利比亞前領導人卡達菲，丹麥功不可沒。

 

　　事後丹麥聲稱基於安全理由和共同價值觀，所以參與其事，可是從阿富汗、伊拉克到敘利亞和利比亞，美國連同盟友的軍事介入，不僅沒有為自身以至世界帶來安全，反之演變成一場曠日持久的代理人戰爭，為平民與區域穩定造成災難性後果。

 

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

在2003年，丹麥民眾上街抗議美國對伊拉克發動戰爭。(AP)

 

　　無論如何，丹麥不僅視美國為親密夥伴，與美國的孖生兄弟以色列一樣保持友好關係，對以色列在加沙的屠殺行為，保持著驚人的克制和沉默，更遑論發聲追究責任。可想而知，美國和丹麥的盟友關係非比尋常，後者數十年以來為前者的帝國主義提供協助和鞏固，如今卻給特朗普反咬一口，反過來要掠取她的屬地，完全蔑視這名緊密盟友的主權。

 

　　這個問題在最近的白宮記者會有美國記者提出過，特朗普卻表現得不當一回事，不作回答，難怪基辛格警告說：「做美國的敵人是危險的，做美國的朋友是致命的。」總之，殖民者就只看到自己眼前的利益，不惜踐踏別個民族和別國的生存權利，因此，對特朗普而言，格陵蘭也沒有例外。

 

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

格陵蘭現在受美國虎視眈眈，丹麥終感到帝國主義的具體威脅。(AP)

 

　　好了，一直跟隨美國的帝國世界觀的丹麥，現在卻大談領土主權、道德原則、邊界、國際法以及強權政治的危險。當面對美國對格陵蘭的張牙舞爪，丹麥終於實在感到帝國主義的具體威脅、切膚之痛，以及國際規範的重要性，但丹麥領袖層對自己的偽善和雙重標準，包括該國在歷史上對格陵蘭的侵略和傷害，會作出深刻的反省嗎？

Tags:#容我世說#大國博弈#國際關係#美國外交政策#特朗普#帝國主義#丹麥#格陵蘭#軍事同盟#北約#以色列#阿富汗#伊拉克#敘利亞#利比亞
Add a comment ...Add a comment ...
敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁
更多容我世說文章
敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
230
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處