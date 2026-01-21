格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

特朗普上任剛好1周年，雖然還有3年任期，但已盡情把美國帝國主義的野心，比美國過去任何一個總統發揮得更淋漓盡致。他不需再演戲掩飾，要拿下委內瑞拉和伊朗就是為了石油資源，他要以控制石油來控制世界，現在更不惜與歐洲盟友反臉，執意奪取格陵蘭，從資源到土地，皆是殖民大國要擴張及累積的本錢。無論是巧取豪奪，或是赤裸裸以武力掠奪，歷史早已呈現了帝國殖民主義的猙獰面目，而且沒有變過。諷刺的是，一直為美國護航的丹麥，如今卻給美國反噬，我們可以說是自食其果嗎？

丹麥一早選邊站，在外交上和軍事上均以美國馬首是瞻，跟隨著美帝國擴張的步伐，做其最緊密的夥伴。因此，美國過去所發動的多場戰爭，丹麥都有不同程度的積極參與，作出深度的作戰合作，特別是在阿富汗（持久自由行動/國際安全援助部隊）和伊拉克（伊拉克自由行動），都派遣了大量軍隊、坦克和空中支援，並在這些行動中擔任了關鍵的北約盟友角色，最後卻承受了聯盟最高的人均傷亡與損失。

在軍事上，丹麥以美國馬首是瞻，多次並肩作戰。(Shutterstock)

2003年美國向伊拉克開戰，丹麥更參加了入侵行動，提供地面部隊、訓練任務和支援，可以說是和美國並肩直接作戰，成為唯一批准入侵伊拉克的北歐國家。跟著2011年阿拉伯之春所引爆的敘利亞和利比亞內戰，又被視為美國的代理人戰爭，丹麥亦迅速向美國提供軍事協助，構成了西方更廣泛干預行動的一部分。美國能拿下利比亞前領導人卡達菲，丹麥功不可沒。

事後丹麥聲稱基於安全理由和共同價值觀，所以參與其事，可是從阿富汗、伊拉克到敘利亞和利比亞，美國連同盟友的軍事介入，不僅沒有為自身以至世界帶來安全，反之演變成一場曠日持久的代理人戰爭，為平民與區域穩定造成災難性後果。

在2003年，丹麥民眾上街抗議美國對伊拉克發動戰爭。(AP)

無論如何，丹麥不僅視美國為親密夥伴，與美國的孖生兄弟以色列一樣保持友好關係，對以色列在加沙的屠殺行為，保持著驚人的克制和沉默，更遑論發聲追究責任。可想而知，美國和丹麥的盟友關係非比尋常，後者數十年以來為前者的帝國主義提供協助和鞏固，如今卻給特朗普反咬一口，反過來要掠取她的屬地，完全蔑視這名緊密盟友的主權。

這個問題在最近的白宮記者會有美國記者提出過，特朗普卻表現得不當一回事，不作回答，難怪基辛格警告說：「做美國的敵人是危險的，做美國的朋友是致命的。」總之，殖民者就只看到自己眼前的利益，不惜踐踏別個民族和別國的生存權利，因此，對特朗普而言，格陵蘭也沒有例外。

格陵蘭現在受美國虎視眈眈，丹麥終感到帝國主義的具體威脅。(AP)

好了，一直跟隨美國的帝國世界觀的丹麥，現在卻大談領土主權、道德原則、邊界、國際法以及強權政治的危險。當面對美國對格陵蘭的張牙舞爪，丹麥終於實在感到帝國主義的具體威脅、切膚之痛，以及國際規範的重要性，但丹麥領袖層對自己的偽善和雙重標準，包括該國在歷史上對格陵蘭的侵略和傷害，會作出深刻的反省嗎？