奇華新春優惠︱米奇與好友主題賀年禮盒85折＋渣打信用卡/Alipay糕品8折＋送現金券

提早辦年貨有優惠！奇華餅家最新推出「迪士尼米奇與好友賀年禮盒」，包括喜慶送禮自用一樣得體，1 月28日前購買更可享優惠價85折起。喜歡傳統包裝及口味，奇華亦同步推出多重會員新春限定禮遇，而渣打信用卡、Alipay用戶購買賀年糕品享8折優惠，更有門市消費回贈及網店限定套裝，即睇各大優惠詳情！

迪士尼米奇與好友賀年禮盒

今年新春，奇華餅家推出三款全新設計的「迪士尼米奇與好友賀年禮盒」，首推迪士尼米奇與好友系列的「賀年年糕禮盒」，盒內盛載著印有米奇手套的「迷你椰汁糖年糕」，及印有米妮蝴蝶結的「迷你亞麻糖年糕」。「賀年什錦小食禮盒」集結了南瓜籽南瓜曲奇、特濃朱古力蛋卷以及迷你合桃酥。「賀年小禮盒」內有香濃可口的「朱古力酥」，最適合用作良朋暢聚的聚會小食。即日起至2026年1月28日期間，香港奇華Fans會員及澳門門市顧客同樣可以專屬優惠價選購賀年禮盒。

迪士尼米奇與好友系列的「賀年年糕禮盒」會員價港幣123，每盒港幣148 / 澳門幣155元正

「賀年什錦小食禮盒」會員價港幣98，每罐港幣118 / 澳門幣123元正

「賀年小禮盒」優惠價澳門幣72，港幣78元正 / 澳門幣82元正

渣打信用卡用戶專享優惠

由即日至 2026年2月16日優惠期內，憑卡於香港及澳門各分店 (香港國際機場分店除外) 或奇華網店使用渣打信用卡付款，即可享以下專屬折扣

• 優惠1︰賀年糕品八折優惠

• 優惠2︰精緻鳳梨金酥禮盒（9個裝）：優惠價 $85（原價 $108）

• 精緻果味什錦鳳梨金酥禮盒（9個裝）：優惠價 $85（原價 $108）

-於網店選購時，優惠1請輸入指定優惠碼「SCBCNY2026」+ 頭6位卡號碼以享優惠，優惠2請輸入指定優惠碼「SCBCNYGIFT2026」+ 頭6位卡號碼以享優惠。

-渣打信用卡優惠於奇華網店推廣期至2026年2月2日

Alipay用戶專享優惠

即日起至2月16日，Alipay HK/支付寶用戶憑Alipay電子優惠券到奇華香港各分店(香港國際機場分店除外)，購指定賀年產品，即可享有以下購物優惠：

• 優惠1︰奇華賀年糕品 8折

• 優惠2︰指定奇華賀年禮盒優惠價

- 精緻鳳梨金酥禮盒9個裝：優惠價 $85 (原價$108)

- 精緻果味鳳梨金酥禮盒9個裝：優惠價 $85 (原價$108)

註：渣打信用卡及Alipay優惠不適用於迷你亞嫲糖年糕(380克)、迪士尼系列、與其他機構或公司合作之賀年糕品。

奇華門市滿額消費回贈

即日起至2026年2月16日親臨奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外)，即可享以下優惠：

1. 現金券回贈：凡選購任何賀年產品 (包括散裝) 正價消費滿港幣248元正/澳門幣260元正，即送港幣50元正/澳門幣50元正現金優惠券乙張。

2. 賀年小食優惠：凡以正價購買指定賀年小食 3包，即送炒米餅 (8件裝) 1包。

註：指定賀年小食包括：酥角/肉鬆酥角 150克、笑口棗 150克、炒米餅 8件裝、蛋散 130克/160克、芋蝦/櫻花蝦芋蝦 8件裝、龍江煎堆。

另外，會員於2月16日前購買任何賀年產品折扣後滿港幣100元即可獲印花1個，集齊5個印花即賞 $30電子優惠券乙張 (優惠券有效期至 2026年 3月 31日；購買正價貨品滿港幣120元即可使用)。

奇華網店限定禮遇

奇華網店獨家推出6款「新春賀年套裝」，即日起至2026年2月2日期間，於奇華網店以優惠價購買以下新春賀年套裝，購物折扣後滿港幣380元，更可享免本地運費：

• 【套裝一】 奇華年糕精選禮盒套裝：麥芽糖醇低糖亞嫲糖年糕禮盒 + 薑汁糖年糕禮盒優惠價港幣199元正 (原價港幣260元正)

• 【套裝二】 迎春禮盒套裝：蝴蝶酥杏仁條禮盒 + 精選迎春禮盒

優惠價港幣212元正 (原價港幣272元正)

• 【套裝三】 如意禮盒套裝：賀年如意全盒 + 牛油蜂巢蛋卷禮盒

優惠價港幣288元正 (原價港幣373元正)

• 【套裝四】 新春禮盒套裝：蝴蝶酥杏仁條禮盒 + 精緻鳳梨金酥禮盒(9件裝) + 什錦蜂巢蛋卷禮盒

優惠價港幣272元正 (原價港幣351元正)

• 【套裝五】 人氣送禮套裝：精緻鳳梨金酥禮盒 (9件裝) + 牛油蛋卷禮盒 (400克) + 滋味什錦曲奇禮盒

優惠價港幣258元正 (原價港幣331元正)

• 【套裝六】 迪士尼賀年套裝：迪士尼米奇與好友系列：賀年什錦小食禮盒 + 賀年小禮盒

優惠價港幣157元正 (原價港幣196元正)

奇華餅家推出多款賀年產品「預購優惠」，即日至2026年1月25日期間，於奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 及奇華網店 選購以下任何賀年禮券2張或以上，即可以優惠價購買：

(1) 牛油蛋卷禮券 (400克)

- 每張優惠價港幣92元正或澳門幣95元正 (每張原價港幣118元正或澳門幣124元正)

(2) 精選年糕禮券(2件裝) (亞嫲糖年糕(635克)及臘味蘿蔔糕禮券 (530克) 各1件)

- 每張優惠價港幣200元正或澳門幣210元正 (每張原價港幣260元正或澳門幣274元正)

(3) 蝴蝶酥杏仁條禮券 (17件裝)

- 每張優惠價港幣102元正或澳門幣105元正 (每張原價港幣130元正或澳門幣136元正)

(4) 亞嫲糖年糕禮券 (1050克)

- 每張優惠價港幣130元正或澳門幣135元正 (每張原價港幣168元正或澳門幣175元正)

(5) 臘味蘿蔔糕禮券 (900克)

- 每張優惠價港幣138元正或澳門幣143元正 (每張原價港幣178元正或澳門幣188元正)

(6) 鳳梨金酥禮券 (9件裝)

- 每張優惠價港幣85元正或澳門幣88元正 (每張原價港幣108元正或澳門幣110元正)

註：奇華網店必須選購同款賀年禮券2張或以上，方可享優惠價。

網店：https://bit.ly/4jm2UME

查詢：2785 6066