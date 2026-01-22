歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

大寒湯水推介 │ 五指毛桃蓮子圓肉雞湯，養血安神補脾益氣，為...
中醫養生 食療新意思

大寒湯水推介 │ 五指毛桃蓮子圓肉雞湯，養血安神補脾益氣，為...
金球獎2026紅地毯手錶亮點:Jennifer Lawren...
Watch & Jewelry 尋寶人

金球獎2026紅地毯手錶亮點:Jennifer Lawren...
開市Good Morning

北水勁撐港股 令港股走出方向？
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
2月1日前買金買銀？
股市動向
外匯
白銀
黃金

2月1日前買金買銀？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　筆者一直建議大家要揸金，長久以來，看金會升至每盎司8000美元，銀則無估，因為香港無銀股買（編按：香港沒有白銀業務佔比高的股票）。

 

　　如未上車者，可考慮在2月1日前買金股，這可能是個最後的買金/銀集結號，因為特朗普話要在2月1日後，對歐洲來的金銀徵10%關稅，6月，徵25%關稅。

 

　　1月20日，COMEX黃金期貨上漲3.8%，報4769.1美元；COMEX白銀期貨上漲6.7%，報94.46美元，二者同步刷新歷史最高紀錄。

 

　　近期全球地緣政治局勢持續緊張，美國總統特朗普宣布自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典等八國輸美商品加徵10%關稅，6月1日起稅率將提升至25%關稅，直至相關方就美國收購格陵蘭島達成協議。歐洲議會隨後宣布凍結去年7月與美國達成的貿易協議批准程序，雙方摩擦進一步升級，市場避險情緒顯著升溫。

 

　　內地金飾市場同步跟隨國際金價波動，多個品牌足金報價突破每克1450元（人民幣．下同）。其中周生生報價每克1454元，兩日累計上漲25元；老鳳祥、老廟黃金報價分別為每克1456元、1455元。

 

　　世界黃金協會此前發布的數據顯示，2025年金價累計53次刷新歷史紀錄，全年全球黃金ETF流入規模達到890億美元。截至1月14日，華安黃金ETF(滬:518880)最新份額達101.62億份，規模突破千億元大關至1007.62億元，創下歷史新高。

 

英美金銀流轉將萎縮

 

　　特朗普如真加關稅，會幾近斬斷英美之間的金銀（唔講其他金屬和貨品了）的往來。一直以來，美國芝加哥金屬期貨交易所和倫敦貴金屬交易所是有金銀的互轉買賣。美國方面，金/銀價炒高了，倫敦方面會輸出金/銀去抑價，反之亦是。如今如美國如缺銀/金，倫敦要運銀/金至美國要加價10%，以支付關稅，才會運銀/金至美國。

 

　　倫敦如缺金/銀，美國方面要考慮運金/銀至倫敦後，日後自己要貨時，即是要多付10%至20%關稅。結果英/美雙方都要為之後的金銀付金銀關稅而不敢輕易出口，後果就是金銀在英美間之前的轉來轉去不能轉或減少轉動。結果就是全球之前最頻密的金/銀流轉砍了，砍幾多，不知。總之，這個大西洋兩岸的金/銀貿易一被卡，這兩岸的金銀價必漲，這就是在2月1日前，未買金、金股的朋友，要留心的。

 

　　要掘「金」可以看摩根大通及一眾券商的提議。

 

　　摩通：料地產股下財年盈利大機會反彈，發展商偏好信和置業(00083)。

 

　　摩根大通發布研報稱，香港地產股業績期將於1月底展開。雖然該行預期大部分公司的盈利仍將持續下行，香港住宅市場改善對2025財年報表的影響有限，但該行認為即將公布的業績或將成為大多數公司的低位，下一財政年度盈利很大機會反彈。

 

　　中泰證券：保險預定利率研究值或已築底確認，中期再迎「炒停售」季概率較低。

 

　　中泰證券發布研報稱，25財年第四季度人身保險業利率研究專家諮詢委員會例會點評：預定利率研究值或已築底確認，中期再迎「炒停售」季概率較低。該行重申看好板塊投資機會，明確「重返1倍PEV修復途，資產負債兩端開花」的年度機遇判斷，該行認為自去年12月以來保險板塊先後歷經「開門紅預期好轉--長端利率回升--指數上攻強化利潤彈性」的順周期邏輯。

 

　　周前有文，港股何日出中環，看來已邁步了。

 

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

2月1日前買金買銀？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#金價#銀價#黃金ETF#黃金價格#白銀價格#金ETF#黃金投資#白銀投資#商品市場#唐納德·特朗普#關稅#歐洲#紐約商品交易所#地緣政治#全球市場#香港黃金市場#世界黃金協會#倫敦#芝加哥商品交易所#倫敦金屬交易所#香港股市#房地產股#保險業#預定利率#金礦股
Add a comment ...Add a comment ...
港股何日出中環
更多政政經經文章
港股何日出中環

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
218
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

63%
不會
36%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處