第46屆《金草莓獎》｜楊紫瓊與妮妲莉·寶雯同爭最差影后，《白雪公主》6項提名領先
娛樂新聞
電影推介

第46屆《金草莓獎》｜楊紫瓊與妮妲莉·寶雯同爭最差影后，《白雪公主》6項提名領先

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　國際影壇盛事已經展開，每年《奧斯卡金像獎》提名前，《金草莓獎》（Razzies）也會率先公開過去一年「爛片」提名名單。今年第46屆《金草莓獎》入圍名單中，奧斯卡兩大影后楊紫瓊和妮妲莉·寶雯（Natalie Portman）爭最差影后獎項；之前一直流傳《白雪公主》女主角Rachel Zegler卻大熱倒灶，但毋須失望，這戲跟《世界大戰》同樣角逐6大獎項。

 

Read more：第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

 

　　第46屆《金草莓獎》（Razzies）剛公布了年度「爛片」提名名單，「最差影后」獎項由奧斯卡兩大影后楊紫瓊與妮妲莉·寶雯（Natalie Portman）雙雙同獲提名（見以下附表）。楊紫瓊憑《星空奇遇記：31區》（Star Trek: Section 31）首度入圍《金草莓獎》，實在意想不到。

 

第46屆《金草莓獎》｜楊紫瓊與妮妲莉·寶雯同爭最差影后，《白雪公主》6項提名領先

 

　　同時角逐此獎還有《不老泉說》（Fountain of Youth）的妮妲莉·寶雯、《魔域女巫》（In the Lost Lands）的米娜·祖華維茲（Milla Jovovich）等。楊紫瓊主演的《星空奇遇記:31區》同時入圍角逐「最差電影」、「最差導演」及「最差劇本」，可謂表現「出色」。

 

第46屆《金草莓獎》｜楊紫瓊與妮妲莉·寶雯同爭最差影后，《白雪公主》6項提名領先

《不老泉說》（Fountain of Youth）的妮妲莉·寶雯

 

　　羅拔迪尼路（Robert De Niro）、謝勒力圖（Jared Leto）與尼古拉斯基治（Nicolas Cage）三位奧斯卡影帝也竟然入圍《金草莓獎》各個獎項。此外，《白雪公主》（Snow White）由上映以來負評不絕，結果不負所望角逐6個獎項，包括「最差劇本」、「最差男配角」、「最差導演」等。同時《世界大戰》（War of the Worlds）同樣以6項提名領先。得獎結果將於3月奧斯卡金像獎前公布。

 

第46屆《金草莓獎》｜楊紫瓊與妮妲莉·寶雯同爭最差影后，《白雪公主》6項提名領先

 

完整入圍名單：

 

1.最差影片

《電幻國度》（The Electric State）

《Hurry Up Tomorrow》

《星際爭霸戰：31區》（Star Trek：Section 31）

《白雪公主》（Snow White）

《世界大戰》（War of the Worlds）

 

最差女主角

亞莉安娜·黛博塞（Ariana DeBose）《狠狠愛》（Love Hurts）

娜塔莉波曼（Natalie Portman）《青春不老泉》（Fountain of Youth）

蜜拉喬娃薇琪（Milla Jovovich）《魔域女巫》（In the Lost Lands）

瑞貝威爾森（Rebel Wilson）《超硬伴娘》（Bride Hard）

楊紫瓊《星際爭霸戰：31區》（Star Trek：Section 31）

 

最差女配角

安娜克倫絲姬（Anna Chlumsky）《超硬伴娘》（Bride Hard）

艾瑪霍瓦斯（Ema Horvath）《嗜殺路人乙》（The Strangers：Chapter 2）

史嘉蕾蘿絲史特龍（Scarlet Rose Stallone）《槍手》（Gunslingers）

凱西蘿兒（Kacey Rohl）《星際爭霸戰：31區》（Star Trek：Section 31）

伊西絲沃薇德（Isis Valverde）《終極警報》（Alarum）

 

最差男配角

七個 AI 小矮人 《白雪公主》（Snow White）

尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）《槍手》（Gunslingers）

史蒂芬杜夫（Stephen Dorff ）《超硬伴娘》（Bride Hard）

奎格金納（Greg Kinnear）《Off the Grid》

席維斯史特龍（Sylvester Stallone）《終極警報》（Alarum）

 

最差男主角

戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）《魔域女巫》（In the Lost Lands）

史考特伊斯威特（Scott Eastwood）《終極警報》（Alarum）

冰塊酷巴（Ice Cube）《世界大戰》（War of the Worlds）

傑瑞雷托（Jared Leto）《創：戰神》（Tron：Ares）

威肯（The Weeknd）《Hurry Up Tomorrow》

 

最差銀幕組合

七個 AI 小矮人《白雪公主》（Snow White）

詹姆斯柯登（James Corden）與蕾哈娜（Rihanna）《藍色小精靈大電影》（Smurfs）

勞勃狄尼洛（Robert De Niro）和他自己 《黑道中人》（The Alto Knights）

冰塊酷巴（Ice Cube）與他的視訊攝影鏡頭 《世界大戰》（War of the Worlds）

威肯（The Weeknd）與他過度膨脹的自負 《Hurry Up Tomorrow》

 

最差重拍

《佛萊迪餐館之五夜驚魂 2》（Five Nights at Freddy's 2）

《藍色小精靈大電影》（Smurfs）

《白雪公主》（Snow White）

《是誰搞的鬼》（I Know What You Did Last Summer, 2025）

《世界大戰》（War of the Worlds）

 

最差導演

奧勒通德奧森桑米（Olatunde Osunsanmi）《星際爭霸戰：31區》（Star Trek：Section 31）

瑞奇李（Rich Lee） 《世界大戰》（War of the Worlds）

羅素兄弟（Russo Brothers）《電幻國度》（The Electric State）

崔雷艾德華舒茲（Trey Edward Shults）《Hurry Up Tomorrow》

馬克偉柏（Marc Webb）《白雪公主》（Snow White）

 

最差劇本

《電幻國度》（The Electric State）

《Hurry Up Tomorrow》

《星際爭霸戰：31區》（Star Trek：Section 31）

《白雪公主》（Snow White）

《世界大戰》（War of the Worlds） 

 

Tags:#金草莓獎#楊紫瓊#奧斯卡金像獎#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介#妮妲莉·寶雯
謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史
謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

最新
人氣
