22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
溫傑星期四｜分析格陵蘭事件最新局勢｜百度好消息不斷 股價破頂！金礦股回吐 趁低吸納！
股市動向
理財智慧

溫傑星期四｜分析格陵蘭事件最新局勢｜百度好消息不斷 股價破頂！金礦股回吐 趁低吸納！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　特朗普收回對8個歐洲國家實施全面關稅的威脅，聲稱他已就格陵蘭問題達成未來協議的框架，相關消息比比點分析呢？如何影響環球股市走勢？强勢股百度(09888)破頂！發佈文心大模型5.0正式版本，總參數規模高達2.4萬億，百度現階段可追入嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/3z-_MkhQ_pA?si=_f1mUvMZmHhXb-XY

 

►把時間軸拉到02:07開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#恒指#恒生指數#美股#香港股票分析師協會#溫傑​#百度#09888#騰訊#00700#價值黃金#03081#醫脈通#02192#英偉達#NVDA#銀娛#銀河娛樂#00027#江西銅業#00358#03423#招商恒生科技ETF
GLOBAL Wednesday｜港股年尾難破悶局？亞馬遜發布新晶片！前瞻多個美國經濟數據
GLOBAL Wednesday｜港股年尾難破悶局？亞馬遜發布新晶片！前瞻多個美國經濟數據

投票區

美國擬打關稅牌購買格陵蘭
215
|
2

你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

62%
不會
37%
無意見
1%
投票期：2026-01-19 ~ 2026-02-19
