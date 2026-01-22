澳門長龍炭火烤夾餅 80年老店泉記喳鿽，每日限時開賣！

這兩天氣溫驟降，凍冰冰的天氣最啱食返碗暖身暖胃嘅糖水，自然就諗起泉記喳鿽，不過嚟泉記我必定揀下晝，因為佢哋嘅炭火夾餅每日五點半才開賣，而且只賣兩小時，即買即製的炭燒夾餅上手暖笠笠，加上花生醬、牛油和煉奶的甜香，一啖入口大滿足。

泉記喳鿽可以話係老一輩澳門人的共同回憶，特別係當年住在新橋區的老街坊，應該冇乜人唔識喳鿽泉，由街邊檔到而家已經有80多年歷史，舖址在廿多年前亦由起家的美副將大馬路，搬到而家的亞豐素街，炭烤夾餅在澳門更是只此一家。每天傍晚只要途經亞豐素街和連勝馬路的轉角交界，便會被一股炭火夾餅的甜香吸引。

泉記由美副將大馬路遷至亞豐素街已有廿多年。

雖然以賣糖水起家，但其炭烤夾餅已賣至紅紅火火，甫開賣便人龍不斷。

澳門好多老店雖仍繼續經營，不少卻需聘用外勞以解決人手問題，但泉記接手的第二代，目前已70多歲的老闆娘，仍堅持一手一腳的撐起祖傳小店，至於每天在店外大排長龍的炭火烤夾餅，則由細佬負責，老闆娘話，以前糖水和夾餅都有季節性的，夏天買糖水，冬天才賣夾餅。雖然泉記每天下午大約四點開始營業，炭火夾餅卻要到五點半才開賣。記得以前是四點半有得食的，原來而家又晏咗一個鐘，而且只賣到七點半。

炭烤夾餅就在糖水舖外的一個小檔，每天五點開始準備，五點半才開賣。

炭烤夾餅已由以前的四點半改為五點半，而泉記目前是姐弟倆經營，故買好夾餅亦可在店內享用。

為免大排長龍，我早早四點半已到店先嚟兩碗糖水暖下身，點了喳鿽和芝麻湯丸，老實說20蚊一碗的分量不算多，但個人喜歡其甜度適中，當中的紅豆和紅腰豆煮得夠腍，卻又不會全煮至熔爛。至於湯圓只售麻蓉一種口味，都是老闆娘在店內現包現煮，芝麻糊亦煮得濃香，味道雖未至於說是有多驚艷，吃的就是當年放學後成班同學仔來一碗的歲月回憶。

.老店賣的都是傳統糖水，在澳門已有80多年歷史。

嚟泉記必點喳鿽，老闆娘還會細心的詢問是否要加花奶。澳門幣20

喳鿽甜度適中，紅豆和紅腰豆煮得夠腍而不稀爛。

濃香芝麻糊湯丸，餡料只有麻蓉一款。澳門幣29

到了五點左右，門外的夾餅終於開檔，見老闆甫到店即烽烽火火的不停手準備，備好粉漿開爐燒炭，大約20分鐘後炭火燒紅就可以開賣了，我在門外排了不足5分鐘，身後已現十多人的長龍。雖然如此，但見老闆摩打手般，手勢純熟的由打蛋漿、烘餅、加調料，到送到客人手上，那速度之快當真是行雲流水的一氣呵成！加上我當天排的是第一位，話咁快熱辣辣的炭烤夾餅便已到手了。

目前仍現場以炭火烤製的雞蛋夾餅現只剩泉記一家了。

炭火烘的難度是要不時留意炭火的狀況，一不留神炭火太猛便會燒焦。

泉記烹調夾餅的蛋漿都是現打，見老闆將預先調好的粉漿，現場小分量的打入鮮雞蛋，攪勻後即製夾餅，他們家的雞蛋分量較一般坊間夾餅多，難怪夾餅的色澤特別金黃，亦因粉漿比例較低，感覺吃完不至太飽滯，烘出來的夾餅亦非坊間一般的外脆內軟，而是較為鬆軟，且入口蛋香特別濃，還帶著淡淡的炭火香，正正便是兒時在街邊吃到的童年古早味道。

烘製夾餅的蛋漿都是現場加入雞蛋打發。

烤好的夾餅老闆還會細心的把旁邊的濃邊修剪掉。

加好花生醬、牛油和煉奶，一件香噴噴炭火烤夾餅便到我手上了。澳門幣26

看著雖然有點邪惡，但一啖入口真係大滿足。

實在喜歡多醬的可告訴店家，但需額外支付5蚊。

雖說一件夾餅售價26蚊不算便宜，但見老闆雙手不停的掌控著兩個炭爐，手慢一點極可能便烘燶了，單是老闆的神速烘餅功夫，便已值得現場嚟感受一下。據講老闆每天只做一桶粉漿，賣完就冇㗎啦，當真係限時秒殺呀！

泉記馳名喳鿽

地址：澳門亞豐素雅布基街45號

營業時間：（糖水）星期一至六 3:45pm-10:30pm 、（炭火夾餅）星期一至五5:30pm-7:30pm